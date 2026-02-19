Estafa, cohecho y prevaricato: Los 13 presuntos delitos que persiguen a José María Balcázar, el nuevo presidente del Perú

Congresista de Perú Libre afronta una nueva investigación en su contra.| Infobae Perú / Andina

José María Balcázar fue elegido nuevo presidente del Perú tras imponerse en segunda vuelta en el Congreso, en una votación marcada por la tensión política luego de la censura de José Jerí. El parlamentario de Perú Libre alcanzó los votos necesarios para asumir el liderazgo del gobierno de transición, en un escenario de fragmentación parlamentaria y negociaciones de último minuto.

Su llegada al Ejecutivo, sin embargo, no solo reconfigura el mapa del poder hasta las Elecciones Generales 2026, sino que vuelve a poner bajo la lupa el conjunto de investigaciones fiscales y denuncias que lo acompañan desde hace varios años. Sobre el ahora mandatario pesan imputaciones por presuntos delitos de prevaricato, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho, además de otros cuestionamientos surgidos durante su etapa como magistrado y congresista.

Las investigaciones por prevaricato, fraude y estafa que rodean a José María Balcázar

Actualmente, a José María Balcázar se le imputan presuntos delitos de prevaricato, fraude y estafa, dentro de un conjunto de 13 denuncias que forman parte de su trayectoria pública. Estos señalamientos han sido consignados en distintas instancias fiscales y han sido materia de debate político en los últimos años.

El presunto prevaricato se vincula con decisiones adoptadas durante su etapa como magistrado, cuando ejerció funciones como juez superior en Chiclayo y juez supremo provisional en Lima. En ese periodo, según reportes judiciales, se cuestionaron fallos que habrían contravenido la normativa vigente. Las denuncias sobre este punto afectaron su imagen dentro del sistema judicial antes de su salto a la política parlamentaria en 2021.

A ello se suman acusaciones por fraude y estafa, relacionadas con su gestión al frente del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020. Desde el propio gremio se formularon señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y manejo indebido de fondos institucionales. Como consecuencia de estos hechos, el colegio profesional resolvió su expulsión definitiva, decisión sustentada en cargos éticos, civiles y penales que se encontraban en evaluación.

En paralelo, la Fiscalía ha dado cuenta de una acusación que señala la presunta apropiación ilícita de más de dos millones de soles en la región Lambayeque, hecho que forma parte de las investigaciones fiscales abiertas. Estos procesos continúan su curso en las instancias correspondientes.

El nuevo mandatario ha señalado públicamente que afrontará los procesos y que confía en demostrar su inocencia. Mientras tanto, las investigaciones permanecen activas.

Acusaciones por suplantación de identidad, cohecho y presunto intercambio de favores

José Balcázar, el congresista que no ve problema en que una menor de 14 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 48. (Composición: Infobae)

Otro de los ejes centrales de las investigaciones está vinculado a presuntos delitos de suplantación de identidad y cohecho, además de un supuesto intercambio de favores políticos que involucra a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Balcázar habría solicitado el nombramiento de su nuera como fiscal provisional en Chiclayo. A cambio, según la investigación fiscal, se habría comprometido a respaldar con su voto la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos en el Congreso. Esta hipótesis dio lugar a una acusación constitucional, actualmente en trámite.

En este caso, la Fiscalía sostiene que existen elementos que configurarían presunto cohecho, es decir, la posible entrega u ofrecimiento de beneficios a cambio de decisiones políticas. El proceso se encuentra en evaluación parlamentaria y judicial, conforme a los procedimientos establecidos para altos funcionarios.

Adicionalmente, el ahora presidente reconoció haber entregado el currículum vitae de su nuera a un exasesor de Patricia Benavides, aunque sostuvo que dicha acción no constituyó una gestión irregular.

Durante su etapa como congresista, Balcázar también fue cuestionado por su postura frente al matrimonio infantil. En 2023, durante el debate de un proyecto para prohibir las uniones con menores de edad, afirmó: “La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen”. Posteriormente indicó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y reiteró que está dispuesto a debatir el tema públicamente.

La asunción de José María Balcázar se produce así en paralelo al avance de investigaciones fiscales por presunta corrupción y otros delitos que continúan su trámite en las instancias correspondientes.