Perú

Estafa, cohecho y prevaricato: Los 13 presuntos delitos que persiguen a José María Balcázar, el nuevo presidente del Perú

El flamante mandatario acumula procesos abiertos vinculados a su etapa como magistrado y congresista, incluyendo una acusación constitucional por presunto intercambio de favores en la Fiscalía y cuestionamientos por el manejo de más de S/ 2 millones en Lambayeque

Guardar
Congresista de Perú Libre afronta
Congresista de Perú Libre afronta una nueva investigación en su contra.| Infobae Perú / Andina

José María Balcázar fue elegido nuevo presidente del Perú tras imponerse en segunda vuelta en el Congreso, en una votación marcada por la tensión política luego de la censura de José Jerí. El parlamentario de Perú Libre alcanzó los votos necesarios para asumir el liderazgo del gobierno de transición, en un escenario de fragmentación parlamentaria y negociaciones de último minuto.

Su llegada al Ejecutivo, sin embargo, no solo reconfigura el mapa del poder hasta las Elecciones Generales 2026, sino que vuelve a poner bajo la lupa el conjunto de investigaciones fiscales y denuncias que lo acompañan desde hace varios años. Sobre el ahora mandatario pesan imputaciones por presuntos delitos de prevaricato, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho, además de otros cuestionamientos surgidos durante su etapa como magistrado y congresista.

Las investigaciones por prevaricato, fraude y estafa que rodean a José María Balcázar

Nuevo presidente a 55 días
Nuevo presidente a 55 días de las Elecciones Generales en Perú: el panorama que enfrentará José María Balcázar

Actualmente, a José María Balcázar se le imputan presuntos delitos de prevaricato, fraude y estafa, dentro de un conjunto de 13 denuncias que forman parte de su trayectoria pública. Estos señalamientos han sido consignados en distintas instancias fiscales y han sido materia de debate político en los últimos años.

El presunto prevaricato se vincula con decisiones adoptadas durante su etapa como magistrado, cuando ejerció funciones como juez superior en Chiclayo y juez supremo provisional en Lima. En ese periodo, según reportes judiciales, se cuestionaron fallos que habrían contravenido la normativa vigente. Las denuncias sobre este punto afectaron su imagen dentro del sistema judicial antes de su salto a la política parlamentaria en 2021.

A ello se suman acusaciones por fraude y estafa, relacionadas con su gestión al frente del Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020. Desde el propio gremio se formularon señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y manejo indebido de fondos institucionales. Como consecuencia de estos hechos, el colegio profesional resolvió su expulsión definitiva, decisión sustentada en cargos éticos, civiles y penales que se encontraban en evaluación.

En paralelo, la Fiscalía ha dado cuenta de una acusación que señala la presunta apropiación ilícita de más de dos millones de soles en la región Lambayeque, hecho que forma parte de las investigaciones fiscales abiertas. Estos procesos continúan su curso en las instancias correspondientes.

El nuevo mandatario ha señalado públicamente que afrontará los procesos y que confía en demostrar su inocencia. Mientras tanto, las investigaciones permanecen activas.

Acusaciones por suplantación de identidad, cohecho y presunto intercambio de favores

José Balcázar, el congresista que
José Balcázar, el congresista que no ve problema en que una menor de 14 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 48. (Composición: Infobae)

Otro de los ejes centrales de las investigaciones está vinculado a presuntos delitos de suplantación de identidad y cohecho, además de un supuesto intercambio de favores políticos que involucra a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Balcázar habría solicitado el nombramiento de su nuera como fiscal provisional en Chiclayo. A cambio, según la investigación fiscal, se habría comprometido a respaldar con su voto la inhabilitación de la ex fiscal suprema Zoraida Ávalos en el Congreso. Esta hipótesis dio lugar a una acusación constitucional, actualmente en trámite.

En este caso, la Fiscalía sostiene que existen elementos que configurarían presunto cohecho, es decir, la posible entrega u ofrecimiento de beneficios a cambio de decisiones políticas. El proceso se encuentra en evaluación parlamentaria y judicial, conforme a los procedimientos establecidos para altos funcionarios.

Adicionalmente, el ahora presidente reconoció haber entregado el currículum vitae de su nuera a un exasesor de Patricia Benavides, aunque sostuvo que dicha acción no constituyó una gestión irregular.

Durante su etapa como congresista, Balcázar también fue cuestionado por su postura frente al matrimonio infantil. En 2023, durante el debate de un proyecto para prohibir las uniones con menores de edad, afirmó: “La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen”. Posteriormente indicó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y reiteró que está dispuesto a debatir el tema públicamente.

La asunción de José María Balcázar se produce así en paralelo al avance de investigaciones fiscales por presunta corrupción y otros delitos que continúan su trámite en las instancias correspondientes.

Temas Relacionados

José María BalcázarPerú LibreCongreso de la RepúblicaMinisterio PúblicoPresidencia de la RepúblicaPresidenteperu-politica

Más Noticias

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: los sucesos clave en la frenética sesión donde se eligió al sucesor de José Jerí

El octogenario congresista asumirá la jefatura de Estado tras resultar electo en una sesión parlamentaria que se extendió por más de cuatro horas

José Balcázar es el nuevo

¿Sube el dólar? Expectativas económicas tras nombramiento de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú

Especialistas advierten que el impacto en el tipo de cambio y la inversión dependerá de las primeras señales del nuevo gobierno, en particular de la conformación del gabinete, el manejo fiscal y el futuro de reformas clave como la reorganización de Petroperú

¿Sube el dólar? Expectativas económicas

Martha Moyano furiosa ante elección de José María Balcázar y advierte posible indulto a Pedro Castillo

La bancada fujimorista votó en bloque y rechazó la elección del nuevo presidente, alertando sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Martha Moyano furiosa ante elección

Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

La elección se produjo tras la censura de José Jerí y coloca a Balcázar al frente del Congreso y del Ejecutivo de manera interina

Así fue el momento en

“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

El polémico legislador de 83 años dirigirá el Ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando se concrete el recambio tras las elecciones generales

“No es tiempo para pelear,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO |José María Balcázar

EN VIVO |José María Balcázar fue elegido nuevo presidente de Perú tras la censura de José Jerí

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú: los sucesos clave en la frenética sesión donde se eligió al sucesor de José Jerí

Así fue el momento en que José María Balcázar oyó su victoria entre aplausos de su bancada y se selló con un abrazo de María del Carmen Alva

“No es tiempo para pelear, no hay derechas ni izquierdas”: El primer discurso de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

José María Balcázar es el nuevo presidente interino del Perú: Reacciones tras la elección del congresista de Perú Libre

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano y Phillip Butters

Tilsa Lozano y Phillip Butters se ríen del rating de Magaly Medina: “Dentro de poco la señora Gisela le dirá la cuatro puntos”

Flavia López desafía a Magaly Medina en vivo: “Le estoy dando contenido para que su rating crezca”

El trapero Kidd Keo anuncia su visita al Perú y relanza su hit ‘Vámonos 2.0’

¡Oasis en galas de ‘Yo Soy’! Ricardo Escuza, imitador de Liam Gallagher, cumple su sueño: “Después de 10 años”

Ricardo Mendoza enternece las redes al cantarle a su bebé recién nacido: “Bebé, te mereces todo”

DEPORTES

Pablo Lavandeira recibió duro castigo

Pablo Lavandeira recibió duro castigo tras polémico reclamo: suspensión de varias fechas lo deja fuera ante Universitario

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

Gabriel Costa se fija en la Liga de Primera de Chile para prolongar su carrera: “Es una opción para este mercado, me gustaría volver”

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Regatas Lima vs Club Uviv 3-0: resumen del aplastante triunfo de las chorrillanas por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026