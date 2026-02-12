Yaco Eskenazi revela el motivo de su reencuentro con Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’: “hablamos como adultos y se solucionó”

El presentador peruano conocido también por su rol familiar revela cómo la madurez y el diálogo cambiaron el rumbo de una relación importante respecto a su reciente regreso televisivo (YouTube / Yaco Eskenazi)

El retorno de Yaco Eskenazi a la pantalla abierta trae consigo más que un nuevo proyecto profesional. El exchico reality asumirá la conducción de ‘La Granja VIP’ en Panamericana Televisión junto a Ethel Pozo, con quien mantuvo un prolongado distanciamiento.

La dupla, que compartió varios años al frente de otro espacio televisivo, volverá a coincidir en un formato distinto y bajo otra señal.

Sin embargo, detrás de esta decisión existe una historia personal que el propio conductor decidió hacer pública. En su espacio digital, explicó que aceptar la propuesta implicó también cerrar una etapa marcada por el silencio y la incomodidad.

Una decisión con carga personal

Yaco Eskenazi admitió que su retorno a la TV tuvo un motivo íntimo: aceptar el reality le permitió intentar recuperar la amistad que perdió con Ethel Pozo. (YouTube / Yaco Eskenazi)

Durante la más reciente emisión de ‘Yaco y El Loco’ en su canal de YouTube, Eskenazi abordó sin rodeos el tema que muchos seguidores comentaban en redes. Antes de profundizar, advirtió: “Me voy a poner un poco feeling”. Con esa frase anticipó que su respuesta no se limitaría al plano laboral.

El presentador explicó que uno de los factores determinantes para sumarse al reality fue la posibilidad de reconstruir el vínculo con Pozo. Según relató, la amistad que los unió durante aproximadamente seis años se quebró por una confusión que derivó en una discusión. El episodio no se expuso públicamente y ambos optaron por guardar silencio.

“Una de las cosas por las que acepté y conversé… iba a hacer que una amistad que se había roto tontamente se junte”, expresó. Recordó que compartieron jornadas extensas de trabajo y que la relación trascendió lo estrictamente profesional. “Ethel ha sido mi amiga cinco o seis años y por una desafortunada confusión tuvimos una discusión”, afirmó.

El distanciamiento se extendió por dos años. En ese periodo, evitó pronunciarse para impedir que el tema escalara en el ámbito mediático. El conductor señaló que la situación le generó tristeza, debido al afecto que mantenía hacia su entonces compañera de set.

El reencuentro antes de firmar

Antes de cerrar su contrato, Yaco buscó a Ethel para conversar en privado y resolver el distanciamiento que arrastraban. (América TV)

El punto de inflexión se produjo cuando recibió la propuesta de liderar ‘La Granja VIP’. De acuerdo con su testimonio, le informaron que Pozo respaldaba su incorporación al proyecto. Esa coincidencia abrió la puerta a una conversación privada.

“Hablamos como adultos y se solucionó”, sostuvo. El diálogo ocurrió antes de formalizar su participación en el programa. Para Eskenazi, era imprescindible aclarar el pasado antes de asumir el nuevo reto televisivo.

El conductor recordó la cercanía que tuvo con el entorno familiar de Pozo. “Conozco a sus hijas, a su esposo, que es amigo mío desde antes”, comentó. Esa proximidad hizo que la ruptura no resultara menor y reforzó su intención de recomponer la relación.

El anuncio oficial de ambos como figuras centrales del reality generó sorpresa entre los seguidores, quienes asociaban la dupla con su etapa anterior en otra casa televisiva. Ahora, el reencuentro se concreta en un formato de convivencia que reunirá a 18 celebridades en un entorno rural.

La campaña promocional del canal incluyó un mensaje que despertó expectativa: “Nadie lo esperaba. Ellos tampoco. Muy pronto llega el reality de convivencia que lo cambiará todo”. El spot circuló en redes sociales y formó parte de la preventa de la señal.

El respaldo de Natalie Vértiz

Durante la transmisión digital, el tema se amplió hacia el ámbito familiar. Su compañero de conducción le preguntó qué opinaba Natalie Vértiz sobre el acercamiento con Pozo. El distanciamiento, según trascendió en su momento, habría estado relacionado con diferencias que involucraron a la modelo.

Eskenazi fue enfático al descartar cualquier conflicto actual en casa. “Nada, Natalie me dijo ‘qué paja, habla con ella’”, reveló. Con esa respuesta dejó en claro que contó con el apoyo de su esposa para retomar el contacto.

El conductor añadió una reflexión sobre las prioridades personales. “Algo que he aprendido es que cuando la vida a veces nos golpea con temas de salud, con cosas de nuestra familia difíciles de superar, te das cuenta de que no hay nada más importante que estar en paz y que no es necesario pelear con nadie”, expresó.

Sus palabras evidenciaron que la experiencia reciente en su entorno influyó en su postura. Optó por privilegiar la tranquilidad antes que prolongar un enfrentamiento que, a su juicio, carecía de sentido.

Un nuevo reto en Panamericana

El presentador descartó incomodidades en casa y afirmó que su esposa respaldó la reconciliación con Ethel. (Panamericana Televisión)

‘La Granja VIP’ marcará el debut de la dupla en Panamericana Televisión. El formato es una adaptación internacional centrada en la convivencia y la competencia en un ambiente campestre. Dieciocho figuras públicas deberán asumir tareas propias de la vida rural, lejos de las comodidades habituales.

El programa contará con 40 cámaras que registrarán la rutina de los participantes durante todo el día. Las actividades incluirán labores agrícolas y cuidado de animales. También habrá pruebas y eliminaciones periódicas.

La producción mantiene en reserva la lista oficial de concursantes, aunque adelantó que incluirá personalidades del espectáculo, el deporte, la música y el entorno digital. En redes sociales circulan posibles nombres, sin confirmación oficial.

El proyecto representa una apuesta relevante para la señal, que busca captar audiencia con un reality de alcance nacional. El estreno aún no tiene fecha definida, pero la promoción ya generó comentarios entre seguidores de ambos conductores.

Para Eskenazi, el regreso a la conducción implica un doble desafío. Por un lado, retoma un rol protagónico en la televisión abierta. Por otro, comparte escenario con una persona con la que atravesó un periodo de distancia. Su decisión, según explicó, responde tanto a una oportunidad profesional como al deseo de cerrar un capítulo pendiente.

“Sí me daba mucha pena y durante dos años yo tuve que mantener silencio porque yo no me iba a meter con nadie”, afirmó al recordar el tiempo sin diálogo. Ahora, con el conflicto superado, apuesta por una etapa distinta junto a Pozo en un formato que promete exponer tanto las habilidades como las tensiones de sus participantes.