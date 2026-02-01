Yaco Eskenazi y Ethel Pozo confirmados como los conductores de ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV

Los exconductores de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ sorprendieron al mudarse a canal 5 en un nuevo proyecto | Instagram

Los exconductores de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ sorprendieron al mudarse a canal 5 en un nuevo proyecto. El anuncio de Ethel Pozo tomó fuerza este 1 de febrero, cuando usó sus redes sociales para confirmar que, junto a Yaco Eskenazi, será la figura central de ‘La Granja VIP’, el reality que prepara Panamericana TV para este año. La noticia no solo marcó el retorno de ambos a la televisión abierta, sino que reveló una dupla que ya había conquistado al público en América TV, ahora lista para una nueva etapa en un formato completamente distinto.

La expectativa creció rápidamente después de que Pozo publicara el video promocional del reality en su perfil de Instagram, donde mostró entusiasmo por el desafío y el secreto que había guardado durante meses.

“Por fin puedo contarles!!! Así como lo ven Mi 2026 se viene con todo y prometo dar lo mejor de mí Este ha sido un gran secreto que lo tenía guardado desde hace mucho tiempo. Pero bien dicen las abuelas que si quieres que los sueños, metas y proyectos se cumplan, no cuentes nada hasta que esté listo!!! Y así estamos Más que listos!!! La Granja VIP llegó a Perú, la franquicia del reality de convivencia que tanto queríamos ya está en Panamericana”, expresó en su mensaje.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo confirmados como los conductores de ‘La Granja VIP’ de Panamericana

La sorpresa no quedó solo en el paso de Ethel Pozo a Panamericana TV, sino en el reencuentro con Yaco Eskenazi. Ambos compartirán la conducción del programa, retomando la dupla que consolidaron en la pantalla chica y que, según la propia Pozo, tiene muchas historias por contar.

“Y en esta nueva aventura, no puedo estar más feliz de volver a conducir con mi partner de tantos años Yaco Eskenazi (el chisme se los cuento después) Ahora miren todo lo que se viene en esta Granja que no es para cualquiera! Que cante el Gallo”, adelantó la presentadora.

El video promocional, que ya circula en las redes y fue parte de la preventa del canal, advierte: “Nadie lo esperaba. Ellos tampoco. Muy pronto llega el reality de convivencia que lo cambiará todo”. La campaña generó revuelo entre los seguidores de ambos conductores, quienes esperaban novedades sobre sus próximos pasos en la televisión peruana.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo confirmados como los conductores de ‘La Granja VIP’ de Panamericana

Aunque hasta ahora Eskenazi no ha dado declaraciones formales sobre el proyecto, sí reposteó el video promocional en sus redes sociales, confirmando su participación sin agregar más detalles. La expectativa se mantiene alta, y los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse ante la posibilidad de verlos juntos en un formato completamente nuevo para la televisión local.

¿De qué trata La Granja VIP?

‘La Granja VIP Perú’ se presenta como una adaptación del formato internacional que ha cosechado éxito en países como Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México, donde el concepto de convivencia y competencia en un entorno rural ha captado la atención de miles de televidentes. La versión nacional reunirá a 18 celebridades peruanas provenientes de distintos ámbitos, quienes deberán convivir y asumir las responsabilidades de la vida en una granja auténtica, alejados de las comodidades habituales.

Durante su estadía, los participantes tendrán que realizar tareas como cultivar hortalizas, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales y ordeñar vacas o cabras. Todo este proceso se desarrollará bajo la vigilancia de 40 cámaras instaladas en el predio, que registrarán cada movimiento las 24 horas del día. El reality promete mostrar cómo las figuras públicas se adaptan a una rutina completamente opuesta a la vida urbana.

La producción de Panamericana TV mantiene en reserva la lista oficial de los 18 concursantes, aunque se adelantó que incluirá personalidades de la música, el deporte, la televisión, las redes sociales y el espectáculo. El spot promocional alimentó la expectativa con la mención de cantantes, influencers, exconcursantes de realities, actores y creadores de contenido. En redes sociales, ya circulan posibles nombres como Tilsa Lozano, Karla Tarazona y Rocío Miranda, aunque nada está confirmado.

Los concursantes deberán sembrar, cuidar animales y competir por beneficios bajo cámaras encendidas las 24 horas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El formato también incluye eliminaciones periódicas, que ocurrirán después de competencias o duelos entre los participantes. La convivencia cobra un rol central, ya que los famosos deberán compartir recursos limitados y coordinarse para mantener la granja en funcionamiento, lo que podría generar conflictos y alianzas inesperadas.

Según la promoción del canal, se trata del “formato que conquista al mundo”, con un enfoque familiar y la promesa de mostrar a las celebridades en situaciones completamente ajenas a su día a día. Cada semana, el programa sumará competencias, juegos grupales, dinámicas inesperadas y desafíos que pueden cambiar el rumbo de la competencia y la permanencia de los participantes.

La llegada de ‘La Granja VIP’ representa una apuesta fuerte de Panamericana TV para captar al público con un reality nacional, liderado por dos de los conductores más conocidos y queridos del medio. El estreno, que aún no tiene fecha oficial, ya comenzó a generar expectativa y promete dar de qué hablar en la pantalla peruana.