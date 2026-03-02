México

Estrés en La Granja VIP provocó a Lola Cortés nueva cirugía por cáncer, le retiraron prótesis: “Soy planita”

Laura Cortés confesó que, después del reality, el desgaste físico y emocional aceleró problemas médicos en Lola, evidenciando el impacto real de estos programas en la vida de los famosos

La actriz Lola Cortés atravesó recientemente una nueva intervención quirúrgica relacionada con el cáncer que le fue diagnosticado hace casi dos años, según declaraciones de su hermana Laura Cortés.

La operación, realizada dos meses atrás, fue consecuencia del rechazo que el cuerpo de la artista presentó ante las prótesis implantadas previamente, motivo por el cual le fueron retiradas.

“Las rechazó, entonces ya se las quitaron y ya dijo, ya no me pongan nada más, planita, bonita, así soy yo”.

Laura detalló que, tras esta cirugía, confían en que será el último procedimiento necesario para lograr la recuperación total: “creemos que ya es la última para la recuperación absoluta del bicho, llamado cáncer y está en remisión”, afirmó ante los medios.

Además, explicó que la cantante lleva seis años en remisión y recalcó el impacto emocional y familiar de enfrentar esta enfermedad, al indicar que “no nada más se enferma la persona, se enferma la familia completa”.

Los problemas de salud de Lola Cortés se agudizaron poco después de su salida del programa La Granja VIP, experiencia que, explicó Laura, ocasionó un estrés considerable.

“Fue justo después de ‘La Granja’, a las dos semanas la operaron porque le causó muchísimo estrés, porque ella no pensaba quedarse más que una semana, no la dejaron salir hasta cuatro semanas después”, relató.

Cómo se detectó el cáncer y el impacto en la vida de Lola Cortés

El diagnóstico inicial de cáncer de mama a Cortés se confirmó con un ultrasonido ginecológico, tras realizarse regularmente mastografías y chequeos médicos. Este hallazgo derivó en una mastectomía.

La actriz expresó en octubre de 2023: “La palabra cáncer es algo muy fuerte, pero sigue la vida. No es sinónimo de muerte. Hay una frase que dicen: ‘yo moriría por mi familia’, perdónenme, yo no. Yo quiero vivir para mi familia, quiero vivir para mis nietos”.

Posteriormente, en junio de 2024 fue sometida a una nueva intervención para extirparle el útero y la matriz, según informó la periodista Vicky López. Lola Cortés optó entonces por un tratamiento hormonal, que hasta el momento ha ofrecido resultados favorables.

Un episodio a causa de la hipertensión

Lola Cortés ha sido abierta acerca de los problemas de salud que ha enfrentado recientemente.

En enero de 2025, la actriz fue hospitalizada tras sufrir más de 20 desmayos, atribuidos a un episodio de hipertensión arterial.

Cortés explicó en sus redes sociales que la crisis se debió a que dejó de tomar sus medicamentos para la presión alta, indicando:

Fue culpa mía porque no me tomé los medicamentos, porque ya me sentía bien desde hace meses”. Los médicos le recomendaron reposo de al menos tres semanas y ella aprovechó para enviar un mensaje sobre los riesgos de la hipertensión:

“Es bien peligrosa la presión alta, hay mucha gente que se va por presión alta, más gente se va por presión alta que por una enfermedad como el cáncer. Cuídense”

