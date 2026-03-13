Pantallas hasta la madrugada: el hábito que aumenta el riesgo de obesidad y diabetes en miles de escolares

La exposición a la luz azul de las pantallas antes de dormir altera la producción de melatonina, dificultando el inicio y la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de celulares, tabletas, computadoras y redes sociales se ha convertido en parte de la rutina diaria de millones de escolares. Sin embargo, cada vez más especialistas advierten que el tiempo frente a pantallas se está extendiendo hasta altas horas de la noche, reduciendo las horas de sueño necesarias para el correcto desarrollo de niños y adolescentes. Esta práctica, que parece cotidiana en muchos hogares peruanos, podría tener efectos más profundos de lo que se cree en la salud física, emocional y en el rendimiento académico.

La preocupación cobra mayor relevancia en la víspera del Día Mundial del Sueño, que se conmemora este 13 de marzo. Especialistas en salud mental y desarrollo infantil alertan que dormir menos de lo recomendado no solo genera cansancio al día siguiente, sino que también puede influir en procesos biológicos clave como el crecimiento, la memoria y el metabolismo. En el caso de los escolares, la falta de descanso nocturno podría traducirse en dificultades de aprendizaje, irritabilidad y menor concentración en clases.

Cómo afecta la falta de sueño al crecimiento, la memoria y el metabolismo

La falta de sueño puede traducirse en dificultades para concentrarse, memorizar y aprender, lo que afecta el rendimiento escolar (Freepik)

Dormir lo suficiente es un proceso biológico fundamental para el organismo, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Según explicó el psiquiatra Aitor Castillo, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, restringir las horas de descanso puede generar consecuencias importantes en la salud de los jóvenes.

Uno de los procesos más importantes que ocurre durante el descanso nocturno es la liberación de hormonas relacionadas con el crecimiento. “De tal manera que si un niño o un organismo joven no duerme lo suficiente, corre el riesgo de no crecer lo que debiera ganar en estatura”, explicó.

Pero el impacto no se limita al desarrollo físico. El sueño también cumple un rol esencial en la consolidación de la memoria, un proceso mediante el cual el cerebro fija la información aprendida durante el día. Esto significa que las horas de descanso ayudan a organizar y almacenar conocimientos adquiridos en clases o durante el estudio.

La ciencia también ha encontrado vínculos entre la falta de sueño y problemas metabólicos. Dormir menos de lo recomendado altera procesos hormonales relacionados con el apetito y la regulación de energía, lo que puede favorecer el sobrepeso y la obesidad infantil.

“El no dormir lo suficiente se ha asociado definitivamente con la obesidad y también con la diabetes, porque una de las funciones del sueño es regular el metabolismo”, sostuvo Castillo.

Durante la noche, además, el cerebro realiza una función que los científicos comparan con un sistema de limpieza. El líquido cefalorraquídeo circula con mayor intensidad y ayuda a eliminar sustancias que se acumulan durante el día.

Entre ellas se encuentran proteínas como beta-amiloide y tau, que han sido relacionadas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Este proceso contribuye a proteger la salud neuronal y a mantener el cerebro en buen estado.

Pantallas hasta la madrugada y su impacto en el rendimiento escolar

El uso de redes sociales podría estar provocando depresión en niños y adolescentes (PixaHive)

Uno de los factores que más influye en la reducción de las horas de descanso es el uso excesivo de dispositivos electrónicos durante la noche. En muchos casos, los adolescentes permanecen conectados a redes sociales o aplicaciones de mensajería hasta la madrugada.

Las consecuencias suelen evidenciarse rápidamente en el entorno escolar. Los estudiantes que duermen poco tienden a mostrar somnolencia durante las clases, dificultades para concentrarse y menor capacidad para seguir las explicaciones del profesor.

También es frecuente que presenten irritabilidad o cambios en el estado de ánimo, síntomas que diversos estudios han vinculado con la falta de descanso. En algunos casos, la privación de sueño se asocia con trastornos emocionales como depresión o ansiedad. Castillo explicó: “Muchas veces los padres creen que es un problema de mala educación o rebeldía, pero el mensaje que debe llegar es que se trata de un problema de salud”,

El especialista también advirtió que las consecuencias pueden extenderse a largo plazo. Cuando la privación de sueño se mantiene durante años, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en la adultez temprana. “Uno de los riesgos es que a los 20 o 25 años la persona termine con obesidad o con diabetes, con todas las complicaciones que eso implica”, señaló.

Por ello, los expertos recuerdan que las horas de sueño recomendadas varían según la edad. Los adolescentes deberían dormir entre ocho y diez horas cada noche, mientras que los niños necesitan al menos nueve horas o más. En el caso de los adultos, el rango saludable suele ubicarse entre siete y nueve horas.

En un contexto donde la tecnología forma parte de la vida cotidiana, especialistas insisten en la importancia de desarrollar hábitos de descanso saludables, especialmente durante la etapa escolar, cuando el cerebro y el cuerpo aún están en pleno proceso de desarrollo.