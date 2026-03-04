Perú

Dormir mal afecta el corazón, la memoria y el equilibrio hormonal, advierte especialista

El desarrollo de hábitos inadecuados, como el consumo nocturno de alimentos estimulantes o la práctica de siestas prolongadas, perpetúa el insomnio y el cansancio durante el día, alertó un médico de Essalud

La ansiedad representa la causa más común del insomnio, ya que mantiene a las personas en estado de alerta y dificulta el descanso, indicó el neurólogo - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

El Seguro Social de Salud (Essalud) advierte que el insomnio, lejos de ser solo una molestia pasajera o una simple falta de descanso, constituye una alteración profunda de una función biológica esencial. Si este trastorno se prolonga, puede derivar en complicaciones cardiovasculares, deterioro de la memoria y desequilibrios hormonales que afectan la calidad de vida de quienes lo padecen.

Desde el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, el doctor Alejandro Calvo Molina, jefe del Departamento de Neurología, enfatiza—en declaraciones recogidas por una nota de prensa de la entidadque el sueño es una necesidad fisiológica básica, indispensable para el funcionamiento óptimo de todo el organismo.

Según el especilista, dormir menos horas de las requeridas, de forma crónica, genera consecuencias negativas como “poca concentración, intolerancia a la frustración y afecta el sistema cardiovascular, lo que genera incremento de la presión arterial y predisposición a sufrir arritmias cardiacas. También afecta el sistema endocrino, alterando el equilibrio hormonal”

El impacto de la falta de sueño se extiende más allá del cansancio habitual. Durante el descanso nocturno, el cuerpo realiza procesos fundamentales de reparación de tejidos y proteínas, mientras que el cerebro fortalece nuevas conexiones entre neuronas, lo que permite consolidar la memoria y mantener la salud mental. Por esta razón, un sueño adecuado resulta imprescindible para preservar tanto el bienestar físico como el psicológico.

Dormir menos horas de manera crónica afecta la concentración, incrementa la presión arterial y altera el equilibrio hormonal, señaló el especialista de EsSalud - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Orígenes y factores asociados al insomnio

Hay múltiples causas médicas que pueden llevar al insomnio. El hipertiroidismo, ciertos síndromes psiquiátricos y la administración de medicamentos específicos figuran entre los factores que pueden desencadenar el trastorno.

Sin embargo, la ansiedad es el motivo más común en la consulta clínica. Las personas que viven con altos niveles de tensión permanecen en constante estado de alerta, lo que genera dificultades para conciliar el sueño y reduce la calidad del descanso.

El especialista de Essalud también subraya la relación directa entre los trastornos de salud mental y el insomnio. En pacientes con ansiedad, suele disminuir la necesidad de dormir, mientras que en cuadros depresivos pueden presentarse tanto aumentos como reducciones significativas en las horas de sueño, alterando el funcionamiento cotidiano y el estado de ánimo.

Dormir bien resulta esencial para preservar la salud neurológica, emocional, cardiovascular y para alcanzar un óptimo rendimiento académico, subrayó el especialista de EsSalud - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Recomendaciones y hábitos saludables

El desarrollo de rutinas inadecuadas, como el consumo nocturno de alimentos estimulantes, la realización de ejercicios intensos tarde en la noche o la práctica de siestas vespertinas, contribuye a perpetuar el insomnio y el cansancio diurno. Estas conductas forman un círculo vicioso que dificulta la recuperación del equilibrio biológico.

Para combatir este problema, el doctor Calvo Molina recomienda mejorar la higiene del sueño: evitar dormir durante la tarde, reservar la cama exclusivamente para el descanso nocturno y no realizar actividades laborales en ese espacio.

Además, quienes presentan rasgos ansiosos pueden beneficiarse con técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda, así como con una correcta organización del tiempo personal para reducir el estrés.

Importancia del sueño en el rendimiento académico

Durante la vida universitaria, es frecuente sacrificar horas de descanso para intentar mejorar el rendimiento académico. Sin embargo, el neurólogo advierte que esta práctica resulta contraproducente, ya que afecta negativamente la atención, la concentración y la capacidad de aprendizaje.

Organizar los horarios de estudio durante el día y priorizar el descanso por la noche es fundamental para conservar la salud neurológica, emocional y cardiovascular. Dormir bien no solo protege el equilibrio físico y mental, sino que también mejora el desempeño en todas las etapas de la vida.

