Maju Mantilla se pronuncia y rechaza acusaciones de Gustavo Salcedo: “Ha motivado un sinfín de agravios que dañan mi honra”

Maju Mantilla reaparece con mensaje.

Después de varias semanas de rumores, titulares y especulaciones sobre su vida personal, Maju Mantilla decidió pronunciarse oficialmente. A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, la conductora de televisión se refirió por primera vez a la crisis matrimonial con Gustavo Salcedo, padre de sus hijos, y lamentó el daño mediático generado en torno a su nombre.

“No soy ajena a las noticias de nuestro país, donde se vive una ola de violencia incontrolable e inestabilidad política. Si no me he pronunciado antes ha sido a raíz de los acontecimientos que son de conocimiento público. Hoy sin embargo debo señalar que hasta el momento he mantenido reserva y silencio sobre todo lo que está sucediendo por la recomendación directa de mis abogados. Hasta la elaboración del presente comunicado", inicia su comunicado.

Decepcionada de Gustavo Salcedo

En su mensaje, la exMiss Mundo 2004 explicó que había optado por el silencio por recomendación de sus abogados, pero que decidió romperlo ante los “agravios, insultos y calificativos” que —según dijo— afectaron su honra y la tranquilidad de su familia.

“Durante más de 15 días se ha manchado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo, que a su vez ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos en medios de prensa y redes sociales que dañan mi honra, reputación y condición de madre”, acotó Mantilla.

La también actriz aseguró que nunca ha descalificado públicamente al padre de sus hijos y lamentó que no haya existido la misma consideración hacia ella.

“Jamás he descalificado al padre de mis hijos y lamento profundamente no exista reciprocidad en ese aspecto para mí. El señor Gustavo Salcedo y yo hemos tenido conversaciones en el ámbito privado donde hemos expresado nuestras diferencias, errores y donde entendía que lo habíamos resuelto mutuamente; como repito, en la esfera privada como corresponde tratarse por el bienestar de nuestras familias e hijos", indicó.

Maju Mantilla rechaza todo acto de agresión. IG

Rechaza actos de violencia

En el comunicado, Maju Mantilla fue clara al rechazar cualquier tipo de violencia y negó haber tenido relación con los actos que se le atribuyen en redes o medios, evitando mencionar específicamente las infidelidades de las que su aún esposa la acusa.

“Sobre los actos de violencia, quiero señalar que los rechazo tajantemente. La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial, NO la comparto y mucho menos la he inducido como se afirma. No he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal”, agregó.

Asimismo, precisó que cualquier decisión respecto a su matrimonio o un eventual divorcio será tratada únicamente en el ámbito legal, evitando continuar con el debate público. “Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal, que es el escenario donde se ventilan estos temas”, señaló.

Maju Mantilla aclaró que no cometió ningún acto que le atribuye Gustavo Salcedo. (Instagram)

No permitirá que cuestionen su rol de madre

En su mensaje, Maju Mantilla pidió respeto al bienestar emocional de sus hijos y su papel como madre.

“Lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad, y mi silencio busca protegerlos directamente y así seguirá siendo. Pero no permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la Ley me asista para hacer valer mis derechos“, dijo.

Finalmente, indicó que no brindará ninguna declaración adicional a los medios de comunicación. “Entiendo su trabajo, pero espero su comprensión. Todo será manejado en el ámbito legal y familiar priorizando el bienestar emocional de mis hijos y familia. Gracias por su atención”, concluyó.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se encuentran enfrentados en medio de acusaciones de infidelidad.