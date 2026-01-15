Ricardo Gareca compartiría ‘La Sustancia’ con Maju Mantilla mientras alista su debut como entrevistador: esto es lo que se sabe

El exentrenador de la selección peruana sorprende debutando como conductor de un ciclo de entrevistas bajo demanda, donde se rodeará de grandes figuras del deporte y la cultura, empezando con una charla exclusiva junto a Jefferson Farfán (YouTube)

Ricardo Gareca volverá a aparecer en escena mediática, esta vez lejos del campo de juego y desde un formato digital. El exentrenador de la selección peruana formará parte de la nueva parrilla de contenidos de La Sustancia, un canal de streaming que apuesta por entrevistas grabadas y propuestas bajo demanda.

El proyecto contempla emisiones los fines de semana y tendrá como eje conversaciones extensas con personajes del deporte y otros ámbitos. Según lo que se ha adelantado, el programa no será en vivo y priorizará el formato editado, con producción cerrada y publicación semanal.

La iniciativa marca una nueva etapa para Gareca, ahora como entrevistador, en un entorno distinto al que acostumbró durante su etapa deportiva.

Un programa grabado y de emisión semanal en formato digital

El espacio que encabezará Gareca se grabará con antelación y se publicará los fines de semana, siguiendo una lógica de contenido exclusivo orientado a audiencias que consumen streaming. (YouTube)

La participación de Ricardo Gareca en La Sustancia se enmarca dentro de una estrategia orientada al consumo bajo demanda. El espacio que encabezará el exseleccionador no tendrá transmisiones en directo y seguirá una lógica similar a otros programas de entrevistas que se publican de manera periódica en plataformas digitales. Cada episodio será grabado previamente, editado y luego difundido a través del canal oficial, lo que permitirá un mayor control narrativo y de producción.

El programa se emitirá los fines de semana y tendrá como base entrevistas individuales, con un invitado por entrega. La idea central apunta a generar conversaciones extensas, sin interrupciones y con un tono más reflexivo que el de los formatos tradicionales de televisión abierta. Este esquema responde a una tendencia creciente en el ecosistema digital, donde el público busca contenidos más largos y específicos, accesibles en cualquier momento.

El anuncio del espacio se conoció luego de que se realizaran grabaciones en un local de Barranco, donde se montó una estructura acrílica que aislaba el sonido. Las personas que transitaban por la zona podían observar el desarrollo del programa, aunque sin acceso al audio. Para escuchar el contenido completo era necesario contar con suscripción al canal, una modalidad que refuerza el carácter exclusivo del proyecto.

Jefferson Farfán como primer invitado

Jefferson Farfán será el primer invitado del programa de Gareca, en una conversación que repasa años compartidos en la selección y momentos clave del fútbol peruano reciente. (YouTube)

El primer entrevistado del programa de Ricardo Gareca será Jefferson Farfán, exseleccionado nacional y uno de los futbolistas más representativos de la era reciente del fútbol peruano. La elección no resulta casual, ya que ambos compartieron años clave en la selección y mantienen una relación profesional marcada por logros deportivos y momentos decisivos.

La conversación entre Gareca y Farfán ya fue grabada y formará parte del estreno del espacio. La expectativa gira en torno a los temas que se abordarán, considerando el recorrido de ambos y el vínculo construido durante el proceso clasificatorio a un Mundial. El formato permitirá repasar experiencias, decisiones deportivas y pasajes personales que no siempre tienen espacio en entrevistas breves o declaraciones puntuales.

El programa no apunta a la coyuntura inmediata ni al comentario diario. Por el contrario, la propuesta busca profundizar en trayectorias y reflexiones, con un ritmo más pausado y preguntas abiertas. En ese sentido, la presencia de Farfán inaugura una línea editorial centrada en figuras con historias consolidadas, capaces de sostener una conversación extensa.

La participación de Gareca como entrevistador representa un giro interesante, dado que su perfil público estuvo siempre ligado al análisis táctico y la conducción de equipos. En este nuevo rol, se espera que aporte su experiencia y conocimiento del fútbol desde una posición distinta, más cercana al diálogo que a la evaluación deportiva.

La elección de un exdirigido como primer invitado también añade un componente simbólico al estreno. La entrevista se perfila como un reencuentro con carga emocional y memoria compartida, elementos que suelen generar interés entre los seguidores del fútbol y del proceso que ambos protagonizaron.

¿Llegara Maju a La Sustancia?

El canal liderado por César Pereira y Luciana Olivares proyecta sumar espacios de entretenimiento y análisis, complementando la propuesta que encabezará Ricardo Gareca. (Instagram)

El canal La Sustancia, que impulsa este proyecto, se encuentra en una etapa de expansión de su oferta digital. La plataforma es liderada por César Pereira y Luciana Olivares, quienes vienen desarrollando una programación basada en entrevistas, análisis y formatos temáticos pensados para audiencias segmentadas.

Además del espacio conducido por Ricardo Gareca, el canal contempla otros programas que se sumarán a su parrilla. Entre ellos, se evalúan propuestas vinculadas al entretenimiento y la farándula, un segmento para el que se estaría buscando un rostro con experiencia mediática. La intención es cubrir distintos intereses y ampliar el alcance del canal dentro del ecosistema de streaming local.

Dentro de este esquema también aparece el nombre de Maju Mantilla, quien formaría parte de la programación con un espacio propio. Todo indica que su participación seguiría la misma lógica de contenidos grabados, considerando su presencia regular en televisión de lunes a viernes. El formato bajo demanda permite compatibilizar agendas y mantener una frecuencia de publicación estable.