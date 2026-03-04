Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

La conductora de Magaly TV La Firme ironizó sobre el cambio de imagen de la exmiss y recordó la polémica que rodeó su vida personal tras los audios de Gustavo Salcedo. ATV/ Magaly TV: La Firme

La reciente promoción del nuevo proyecto digital de Maju Mantilla generó una inesperada reacción en la popular ‘urraca’. Durante la emisión del programa Magaly TV: La Firme, la conductora Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen con la que la exreina de belleza promociona su espacio digital titulado ‘La sustancia de Maju’, cuestionando tanto el cambio de estilo como la credibilidad del mensaje que busca transmitir al público.

Todo comenzó cuando en el programa se mostró un adelanto de la publicidad del nuevo proyecto de Mantilla. En las imágenes, la exmiss aparece con un maquillaje mucho más intenso, con labios rojos marcados y ojos dramáticamente delineados, una estética distinta a la imagen sobria y discreta que durante años mostró en televisión. El contraste llamó la atención de Magaly, quien reaccionó con evidente sorpresa y lanzó una crítica directa al look elegido por la conductora.

“Creo que también va a conducir un programa con la Ethel. Ay, Dios, las dos moscas muertas se unieron”, comentó inicialmente la periodista en tono irónico, refiriéndose a la posibilidad de que Mantilla comparta un proyecto televisivo con la hija de Gisela Valcárcel. Sin embargo, su comentario no se quedó allí. La conductora continuó analizando la imagen promocional y cuestionó el trabajo del equipo detrás de la nueva estética de la exmiss.

¿Se equivocó de maquillaje?

“Pero miren eso, ¿qué maquilladora le hizo ese daño?”, dijo con incredulidad. Para Medina, el cambio visual de Mantilla resulta excesivo y poco coherente con la imagen que proyectó durante años ante el público. “¿De pronto nos la quiso convertir de la mosquita muerta que siempre fue ella, de la mujer que vendió una imagen de modosita, de santa, de ‘yo no mato una mosca’, a vampiresa?”, expresó.

La periodista comparó incluso el estilo del maquillaje con un look más propio de una salida nocturna que de un programa de streaming. “Porque con esos labios rojos y esos ojos maquillados así, más parecía que se iba a ir a jironear que para tener un programa de televisión o algo”, comentó.

Según Medina, el intento de mostrar una imagen más empoderada no logra convencer al público. “Si nos quería vender una imagen de empoderada, creo que equivocó de plano el maquillaje”, señaló.

La conductora fue más allá del aspecto físico y cuestionó el concepto del nuevo programa digital de Mantilla, titulado “La sustancia de Maju”, donde la exreina de belleza promete hablar con mayor sinceridad sobre temas personales y cotidianos.

En el adelanto difundido, Mantilla explica el enfoque del proyecto:“La sustancia de Maju es ese espacio donde dejamos de susurrar verdades incómodas, donde lo que pesa se dice, donde no somos perfectas”, se escucha en la promoción del espacio.

Tras escuchar el fragmento, Magaly Medina reaccionó con escepticismo y puso en duda la autenticidad de esa propuesta. “Mira, ‘La sustancia de Maju’. ¿Y cuál es la sustancia de Maju?”, cuestionó.

La periodista recordó entonces la controversia mediática que rodeó a la vida personal de la exmiss en los últimos meses, cuando se difundieron audios relacionados con su esposo Gustavo Salcedo.

“La modosita que aparecía en un programa de televisión vendiéndose como una santa paloma, o aquella que es, según su marido, la que salía con su productor cuando su marido no se daba cuenta”, dijo Medina en tono crítico.

La conductora insistió en que el nuevo proyecto de Mantilla carece de credibilidad si realmente busca promover conversaciones francas. “¿Cuál es la sustancia real? Hablemos con franqueza. Si vamos a hablar con franqueza, hablemos pues”, afirmó.

Luego fue aún más tajante al expresar su opinión sobre la conductora. “Yo a Maju no le creo ni lo que reza”, declaró. “Esto para mí es pura actuación y más bien deberían ponerla a actuar. De repente así alguien le puede creer algo”, señaló.

Magaly Medina fulmina promoción de “La sustancia de Maju”: “¿Cuál es la sustancia real?”. Captura TV: Magaly TV: La Firme.