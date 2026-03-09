Una cadena de 13 fallas en TGP antecedió a la fuga y deflagración en el ducto de Camisea que dejó al Perú sin GNV

Gas de Camisea - gas natural - TGP

Una secuencia de 13 fallas en el sistema de transporte de gas del yacimiento de Camisea (Cusco) precedió al accidente que causó la reciente fuga y deflagración en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), incidente que llevó a la suspensión del suministro de gas natural vehicular (GNV) en todo el país, según un informe divulgado este domingo por OjoPúblico.

Documentos y reportes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), revisados por el portal de investigación, muestran que esta cadena de incidentes comenzó en 2004, lo que contradeciría la versión de la empresa operadora, que sostiene que se trata del primer incidente de este tipo en más de veinte años.

Los registros oficiales señalan que los accidentes en el ducto de líquidos de gas natural están vinculados principalmente con el desplazamiento de tierras y lluvias intensas que modifican la geografía local. Entre 2004 y 2006 se documentaron cinco incidentes de relevancia, uno de ellos en Cusco el 4 de marzo de 2006, cuando la rotura del ducto provocó el derrame de 4.700 barriles de gas líquido.

En ese episodio, siete personas resultaron con quemaduras, dos de ellas menores de edad, según un informe de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) citado por el medio.

La emergencia comenzó luego de la rotura de un ducto del proyecto Camisea, ubicada en el distrito de Megantoni, en Cusco. Foto: Andina

Las incidencias motivaron al Congreso a iniciar una investigación parlamentaria, cuyo informe final, publicado en 2006, advierte que el diseño del ducto de Camisea no consideró de forma adecuada las condiciones particulares del terreno.

El exlegislador impulsor de la denuncia, Walter Alejos Calderón, declaró al medio que los problemas identificados hace dos décadas persisten y podrían estar relacionados con el accidente más reciente. “Que se haga una investigación total para que no vuelva a suceder”, solicitó.

La lista de fallas incluye, en orden cronológico: el 22 de diciembre de 2004, el derrame de 723 barriles de líquidos de gas natural en el kilómetro 8,8, distrito de Echarate, provincia de La Convención (Cusco); el 29 de agosto de 2005, una fuga de 16,6 barriles en el kilómetro 222, distrito de Anco, provincia de La Mar, Ayacucho; el 16 de septiembre de 2005, la rotura del ducto por movimiento del terreno en el kilómetro 200,7, distrito de Anco, provincia de La Mar, Ayacucho.

El 24 de noviembre de 2005, el incidente se produjo en un paso de río en la zona de Vilcabamba (Cusco), con un derrame de 4.630 barriles de gas natural líquido. El 4 de marzo de 2006 ocurrió la ruptura del ducto en el kilómetro 126, con el derrame de 4.700 barriles de líquido de gas natural.

El 3 de abril de 2007, el ducto se rompió en el kilómetro 125. El 12 de marzo de 2012, un deslizamiento de suelo arrugó el tubo y provocó una fuga en el kilómetro 56, en La Convención.

El 11 de octubre de 2012, se detectó filtración de hidrocarburos en el kilómetro 307, distrito de Socos, Huamanga, Ayacucho. El 11 de junio de 2014, se reportó una fuga de hidrocarburos en el kilómetro 409, distrito de Tambo, Huaytará, Huancavelica.

Desde el aeródromo de la planta Malvinas en Cusco, se informa sobre el avance en la reparación del ducto de gas natural. La emergencia ha requerido el despliegue de ministros y el uso de helicópteros para acceder a la zona afectada y restablecer el suministro. (Crédito: Canal N)

El 30 de abril de 2015, el ducto se rompió a la altura del kilómetro 183. El 19 de enero de 2016, la deformación del ducto causó una fuga en el kilómetro 56, según TGP. El 3 de febrero de 2018, se produjo la rotura del tubo de líquido de gas con burbujeo de vapores; un estudio de TGP atribuye la causa a un deslizamiento de tierra.

El 15 de enero de 2025, la erosión provocada por lluvias intensas arrastró rocas que dejaron expuesto el ducto de líquido de gas natural.

Especialistas citados por Ojo Público consideran necesario construir un gasoducto de 220 kilómetros entre la Planta Las Malvinas (Cusco) y Chiquintirca (Ayacucho) para disponer de una ruta alternativa ante posibles fallas en el sistema principal.

TGP, cuyo principal accionista es la estadounidense EIG Global Energy Partners desde 2025, propuso en octubre pasado extender la operación del ducto hasta 2044. No obstante, su propuesta no contempla un ducto de redundancia ni infraestructura alternativa para asegurar el suministro en situaciones de emergencia, según el reportaje.