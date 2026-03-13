Instalación de tuberías de Camisea culminaría hoy: Así regresaría el gas, según cronograma

La crisis del gas natural está apunto de acabar. Estas son las fechas en que se estarian regularizando todo el abastecimiento. - Crédito Andina

La restricción del gas natural estaría por acabar. Luego de dos semanas con racionamiento del GNV (gas natural vehicular), la situación estaría por regresar a la normalidad.

Como se recuerda, el domingo 1 de marzo se informó sobre una ruptura del gaseoducto de Camisea, que lleva el gas natural hacia miles de familias en Perú, y que es el origen también de combustibles para autos. Por esto fue que el Gobierno decidió racionar el GNV y aplicó medidas mientras se arreglaba el problema. Ahora, tras una semana fructífera, ya este fin de semana regresaría a la normalidad esta situación. Para ellos, el gobierno dio las fechas clave:

Este viernes 13 de marzo, TGP (la Transportadora de Gas del Perú) prevé culminar la instalación de las tuberías , el cual sería el primer paso para iniciar la normalización progresiva del suministro de gas

El sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema para grifos , se retomará la distribución de GNV y se restablecerá el servicio para los sectores industriales

El domingo 15 de marzo ya la distribución de gas estaría plenamente regularizada para todos en Lima y Callao.

Ya están cerca de arreglar el tubo de Camisea directamente. Se ha avanzado con la excavación total del hueco. - Crédito Captura de Minem

El avance, según el Gobierno

En conferencia liderada por el presidente José María Balcázar, el Gobierno informó que las tuberías para reparar el gasoducto ya fueron trasladadas a la zona dentro de los plazos previstos, lo que permite avanzar con los trabajos tras la contingencia energética en Megantoni (en Cusco).

Así, según el cronograma, el Ejecutivo informó que TGP prevé culminar la instalación de las tuberías el viernes 13, lo que permitirá iniciar la normalización progresiva del suministro de gas. Luego de esto, el sábado 14 se reabrirá el sistema para grifos, se retomará la distribución de GNV y se restablecerá el servicio para los sectores industriales.

“Ante la mejora del escenario, las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán la presencialidad desde el miércoles 11, lo que permitirá garantizar un buen inicio del año escolar el 16 de marzo”, resaltó la PCM.

En desarrollo...