No hay GNV: Esta es la fecha exacta en que se restablecería el abastecimiento

¿Cuándo volverá a vender el GNV a particulares? La emergencia durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó el pasado 1 de marzo que se detectó que una fuga de gas, por un una tubería rota, lo que ha llevado a activar medidas para suspender el transporte de gas, y, finalmente, llevó a que en Perú se declarara en emergencia, añadiendo medidas de límite de abastecimiento.

Así, se ha priorizado el abastecimiento de gas natural para el mercado interno, el que incluye casas y buses de transporte masivo. En tanto, se ha restringido la venta de GNV (Gas natural vehicular) para los autos particulares, taxis y de carga y se ha puesto en emergencia el gas durante 14 días.

Desde el domingo 1 de al sábado 14 de marzo los peruanos y y usuarios vehículos no podrán comprar ni adquirir en grifos, de ningún modo, GNV para estos vehículos. Si se repara el tubo con celeridad, ya desde el domingo 15 de marzo se restablecería esta situación y la venta de GNV. Serán dos semanas sin gas natural.

Decenas de conductores, principalmente taxistas, pasan horas en interminables filas para poder abastecer sus vehículos con GNV. Este es el panorama en Lima tras la restricción en el suministro de gas natural | Canal N

¿Quiénes pueden acceder a gas natural?

“La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) activó, mediante la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, el mecanismo de racionamiento para la asignación de volúmenes de gas natural, priorizando el suministro a consumidores residenciales y comerciales regulados", comunicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Adicionalmente, permite asegurar el suministro destinado a vehículos de transporte masivo de pasajeros, incluyendo buses del sistema integrado de transporte y sus alimentadores, con el propósito de garantizar la movilidad de la población con el fin de garantizar el transporte público de pasajeros”, aclaró.

Así, las cocinas a nivel nacional podrán seguir adquiriendo gas natural, también los vehículos masivos, como buses. Es decir, no se afectará el público en general en el consumo diario de la canasta básica. Tampoco los que se movilicen día a día en el transporte público.

Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

¿Quiénes no pueden acceder a gas?

“A través del Viceministerio de Hidrocarburos, y en el marco de sus facultades, se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, por un periodo de hasta 14 días, desde el 01 hasta el 14 de marzo de 2026″, aclara el Minem.

A raíz de esto, en el transporte, los consumidores con auto personal, los taxistas y los vehículos de carga no podrán echarle GNV a sus tanques, dada la emergencia y la medida tomada por el Gobierno.

Si quieren movilizarse, tendrán que apostar por otros combustibles, más caros, como la gasolina. Esta medida estará vigente por 14 días, tentativamente, si es que todo va bien y se arregla el tubo y no se amplía el límite de abastecimiento.

Precios de los taxis podrían subir por costos del combustible a raíz de la prohibición de la venta de GNV a vehículos que no se dediquen al transporte masivo de pasajeros. Foto: Gobierno del Perú

“El Minem reafirma que estas acciones responden al deber del Estado de velar por el interés general y el bien común, a través de acciones inmediatas y articuladas, con el objetivo de garantizar la seguridad energética del país y asegurando un suministro energético para todos los peruanos”, informó el Gobierno.