Perú

No hay GNV: Esta es la fecha exacta en que se restablecería el abastecimiento

Ni autos particulares, ni taxis, ni vehículos de carga podrán llenar su tanque con Gas Natural Vehicular tras emergencia por ruptura del ducto de Camisea

Guardar
¿Cuándo volverá a vender el
¿Cuándo volverá a vender el GNV a particulares? La emergencia durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó el pasado 1 de marzo que se detectó que una fuga de gas, por un una tubería rota, lo que ha llevado a activar medidas para suspender el transporte de gas, y, finalmente, llevó a que en Perú se declarara en emergencia, añadiendo medidas de límite de abastecimiento.

Así, se ha priorizado el abastecimiento de gas natural para el mercado interno, el que incluye casas y buses de transporte masivo. En tanto, se ha restringido la venta de GNV (Gas natural vehicular) para los autos particulares, taxis y de carga y se ha puesto en emergencia el gas durante 14 días.

Desde el domingo 1 de al sábado 14 de marzo los peruanos y y usuarios vehículos no podrán comprar ni adquirir en grifos, de ningún modo, GNV para estos vehículos. Si se repara el tubo con celeridad, ya desde el domingo 15 de marzo se restablecería esta situación y la venta de GNV. Serán dos semanas sin gas natural.

Decenas de conductores, principalmente taxistas, pasan horas en interminables filas para poder abastecer sus vehículos con GNV. Este es el panorama en Lima tras la restricción en el suministro de gas natural | Canal N

¿Quiénes pueden acceder a gas natural?

“La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) activó, mediante la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, el mecanismo de racionamiento para la asignación de volúmenes de gas natural, priorizando el suministro a consumidores residenciales y comerciales regulados", comunicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Adicionalmente, permite asegurar el suministro destinado a vehículos de transporte masivo de pasajeros, incluyendo buses del sistema integrado de transporte y sus alimentadores, con el propósito de garantizar la movilidad de la población con el fin de garantizar el transporte público de pasajeros”, aclaró.

Así, las cocinas a nivel nacional podrán seguir adquiriendo gas natural, también los vehículos masivos, como buses. Es decir, no se afectará el público en general en el consumo diario de la canasta básica. Tampoco los que se movilicen día a día en el transporte público.

Minem ordena detener la venta
Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

¿Quiénes no pueden acceder a gas?

“A través del Viceministerio de Hidrocarburos, y en el marco de sus facultades, se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, por un periodo de hasta 14 días, desde el 01 hasta el 14 de marzo de 2026″, aclara el Minem.

A raíz de esto, en el transporte, los consumidores con auto personal, los taxistas y los vehículos de carga no podrán echarle GNV a sus tanques, dada la emergencia y la medida tomada por el Gobierno.

Si quieren movilizarse, tendrán que apostar por otros combustibles, más caros, como la gasolina. Esta medida estará vigente por 14 días, tentativamente, si es que todo va bien y se arregla el tubo y no se amplía el límite de abastecimiento.

Precios de los taxis podrían
Precios de los taxis podrían subir por costos del combustible a raíz de la prohibición de la venta de GNV a vehículos que no se dediquen al transporte masivo de pasajeros. Foto: Gobierno del Perú

“El Minem reafirma que estas acciones responden al deber del Estado de velar por el interés general y el bien común, a través de acciones inmediatas y articuladas, con el objetivo de garantizar la seguridad energética del país y asegurando un suministro energético para todos los peruanos”, informó el Gobierno.

Temas Relacionados

GNVMinemCaliddaGas naturalperu-economia

Más Noticias

La inteligencia artificial refuerza estereotipos de género de forma silenciosa

La tecnología automatiza patrones de trato diferenciados: a las mujeres les ofrece apoyo emocional y validación, mientras a los hombres les brinda soluciones prácticas y control

La inteligencia artificial refuerza estereotipos

Grifos muestran resolución del Minem para explicar por qué no venden GNV a conductores: “¿Esa orden viene del presidente?”

Conductores que llegan a estaciones de servicio son sorprendidos por la orden de prohibir la venta de gas natural para taxis y vehículos particulares. Choferes insisten en que la resolución no incluye a vehículos particulares

Grifos muestran resolución del Minem

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

El reggaetonero prepara su vuelta a nuestro país con un show que promete encantar a sus seguidores

Arcángel regresa a Lima con

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘cremas’ intentarán cerrar esta fase con una victoria ante uno de los equipos líderes del torneo, tras la derrota sufrida en el clásico frente a Alianza Lima. Aquí todos los detalles del encuentro

Universitario vs San Martín: día,

Contradicciones en el Caso Adrián Villar: Policía y abogado enfrentados por viaje a Cajamarca

El caso Adrián Villar suma interrogantes luego de que el comandante general de la Policía y el exabogado Jefferson Moreno presentaran versiones opuestas sobre un viaje a Cajamarca. La documentación oficial permite reconstruir los hechos, pero la defensa insiste en que Villar nunca salió de Lima

Contradicciones en el Caso Adrián
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hoy inicia el juicio contra

Hoy inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

Gabinete encabezado por Denisse Miralles, ¿tendrá el voto de confianza? Estas son las posturas en el Congreso previo al 18 de marzo

Fernando Rospigliosi: José Balcázar podría ser “procesado” por impulsar una ley que benefició a su hijo tras dejar la Presidencia

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Arcángel regresa a Lima con

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por inapropiado comentario durante marcha en memoria de Lizeth Marzano

Isabella Ladera pone fin a los rumores y revela el tiempo de embarazo de su hijo con Hugo García

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

Magaly Medina convoca a vecinos a entregar videos del atropello de Lizeth Marzano: “Ver quién escondió el carro”

DEPORTES

Universitario vs San Martín: día,

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

“Universitario tiene que cambiar el sistema”, la firme opinión de Eddie Fleischman sobre el juego de la ‘U’ con Javier Rabanal

Diego Romero dio detalles de la tensa reunión con Jean Ferrari que le impidió su salida de Universitario: “Sentí cólera”

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de la Copa del Rey 2026