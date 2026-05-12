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Guillermo Bermejo reaparece y pide al PJ suspender su pena para salir libre: “Soy inocente y confío en Dios”

Congresista afirma que su comportamiento ha sido “ejemplar”. Solicita estar libre mientras la Corte Suprema resuelve su caso

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El congresista izquierdista Guillermo Bermejo reapareció y se presentó ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria para solicitar la suspensión de su condena de 15 años de prisión por afiliación terrorista, dictada en octubre de 2025. Ante los magistrados, el exlegislador defendió su inocencia, invocó a Dios y argumentó que su colaboración con la justicia amerita que se le permita enfrentar el proceso en libertad.

El parlamentario, condenado en octubre de 2025 por presuntamente haber integrado células de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) entre 2008 y 2009 bajo el alias de camarada “Che”, abrió su intervención con una referencia religiosa antes de entrar en los argumentos jurídicos. “Soy inocente y confío en Dios, en que en la Suprema cuando se dé la nulidad esta situación se va a revertir incluso”, declaró.

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Bermejo recordó a los magistrados que, durante el primer proceso judicial, se encontraba fuera del país en calidad de refugiado bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo que habría desaconsejado su retorno al Perú. Pese a ello, el exlegislador afirmó haber coordinado con el consulado peruano y la Policía Nacional del Perú (PNP) para regresar voluntariamente. “Yo no sé cuántos casos conocen ustedes donde una persona acusada de delitos como estos regresa al país para sufrir carcelería como sufrí durante 4 meses y medio“, sostuvo.

Guillermo Bermejo reaparece tras varios meses en prisión. Foto: captura Justicia TV
Guillermo Bermejo reaparece tras varios meses en prisión. Foto: captura Justicia TV

Al referirse a su conducta a lo largo del proceso, Bermejo aseguró que su comportamiento fue “ejemplar” y que, pese a haber sido congresista, en los dos juicios nunca utilizó su posición de poder para eludir la acción de la justicia. Como prueba de esa disposición, dice, recordó que asistió puntualmente a la lectura de la sentencia condenatoria sin solicitar reprogramación alguna, a pesar de saber, en su opinión, que las citaciones presenciales suelen anticipar un fallo adverso. “Yo asistí. Si alguien está sumamente interesado en que todo esto se resuelva, señor magistrado, soy yo. No es un tema solamente de la sentencia a favor o en contra, es un tema de mi honor“, afirmó.

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Bermejo apeló además a sus tres décadas de trayectoria política para reforzar su pedido. “Como político que he sido durante 30 años siempre he dado la cara y ese va a ser mi compromiso si es que ustedes tienen a bien suspender la ejecución de esta sentencia", manifestó. El exlegislador también señaló que la propia sala reconoció en la sentencia que la pena fue fijada en un nivel menor al solicitado por la fiscalía, que pedía 20 años, precisamente por su participación constante en las audiencias.

Guillermo Bermejo
Excongresista Guillermo Bermejo en una sesión como presidente de la Comisión de Pueblos Andinos.

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria deberá resolver si suspende la ejecución de la pena mientras la Corte Suprema resuelve el pedido de nulidad. La condena determinó que Bermejo participó de forma consciente y voluntaria en campamentos terroristas en el VRAEM, donde recibió adoctrinamiento ideológico, entrenamiento en armas y mantuvo reuniones con miembros de la cúpula senderista encabezada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino. La condena también incluyó una reparación civil de 100 mil soles al Estado peruano y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

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