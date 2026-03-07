Adiós a la ‘luca’ en el transporte público: Precio de pasajes sube por crisis del GNV

El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), la crisis del GNV podría acabar para siempre con la 'luca'. - Crédito Andina

La crisis del GNV y la especulación del precio de la gasolina ya impacta en el transporte público. Según informaron reporteros de Infobae Perú, buses de líneas que pasan por distritos como Villa María del Triunfo, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Miraflores han empezado ha aumentar su pasaje en S/0,50.

En redes sociales, también otras versiones apuntan lo mismo, que la crisis y racionamiento (y posible escasez) del GNV (gas natural vehicular) está ya impactando en precios del pasaje y que, justo como pasó con ‘la china’ en la pandemia —antes el pasaje mínimo en los buses era de S/0,50—, ahora la llamada ‘luca’ estaría por pasar por el mismo destino —el pasaje mínimo era de S/1,00—.

Así, buses como la línea de transporte EVIFASA, con la ruta 2305 que va hasta San Juan de Lurigancho empezó a informar que subirán sus pasajes en S/0,50 en todas las tarifas.

Comunicado de el bus EVIFASA, que hace la ruta 2305 hasta San Juan de Lurigancho. - Crédito Infobae

Crisis del GNV empuja precio de la gasolina

La ley de la oferta y la demanda en el libre mercado pasa factura a Perú. La crisis del GNV, la escasez por poder abastecerse de este combustible (luego del racionamiento del Gobierno), ha llevado a que los conductores apuesten por la gasolina y el diesel para sus vehículos. Pero esto ha llevado a que, dada la demanda, se especule con el precio en que estos se ofrecen al público.

¿A qué lleva esto? Que no solo conductores de autos particulares y taxis tengan que pagar más por la gasolina, sino que también los buses de transporte público, tras no encontrar GNV, tengan que optar por estos precios más altos, y decidan trasladar este aumento a los consumidores. Por ende, eso más que estos pagan, lo aumetan al precio del pasaje que te cobran.

Como se recuerda también, el abastecimiento de GNV está priorizado para el transporte público, pero no incluye a taxis, combis ni cústers, dado que estos vehículos cuentan con sistemas duales que les permiten utilizar otros combustibles mientras se mantiene la restricción del GNV.

La deflagración del ducto de gas en Camisea ha generado problemas en el abastecimiento de GNV en el país. Aunque se priorizó el suministro para buses frente a taxis, la escasez ha afectado a los conductores en general. Créditos: Latina

Así, el pasaje mínimo de S/1 por tramos cortos (hace seis años, era de S/0,50) ya no va más, y más buses ahora están aumentando sus precios, tal como lo reportaron periodistas de Infobae Perú.

¿Y el transporte formal?

El sistema de transporte del Perú no solo está conformado por los taxis y los buses, sino también por las líneas concesionadas del Estado. Si por un lado los taxis han encarecido y los buses van en ese camino, las líneas formales también están al límite.

En conferencia de prensa del Gobierno, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, informó el suministro disponible de GNV solo permitirá garantizar que 6.000 unidades de transporte público operen. Esto, entre todos los buses del Metropolitano, Corredores y Aerodirecto. “Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, reveló el titular.

Gobierno prioriza GNV para 6.000 buses del Metropolitano, corredores y Aerodirecto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Asimismo, el titular del MTC señaló que el Ejecutivo evalúa otras medidas para liberar capacidad adicional de gas natural que permita ampliar progresivamente el número de buses abastecidos; esto, dependiendo del avance en la reparación de la emergencia que afecta el suministro, que tentativamente tendría que solucionarse el 14 de marzo.