Elecciones 2026: Reniec confirma que peruanos podrán votar con DNI vencido en primera vuelta, en medio de quejas por largas colas

Reniec no ampliará vigencia de DNI vencidos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) resolvió que los ciudadanos podrán votar con DNI vencido o por vencer en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, tras emitir la Resolución Jefatural N° 000030-2026/JNAC/RENIEC. La medida, adoptada a un mes de los comicios, busca asegurar el derecho al sufragio de más de 1,8 millones de peruanos cuyos documentos se encuentran caducos, en un contexto marcado por extensas filas y reclamos en las sedes de la entidad.

La resolución, firmada por Carmen Milagros Velarde Koechlin, titular de Reniec, establece la prórroga excepcional de la vigencia del Documento Nacional de Identidad hasta el domingo 12 de abril, día en que se celebrarán las elecciones para presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

El texto de la resolución precisa que la medida solo tendrá efecto para el ejercicio del voto, en concordancia con el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. “La situación expuesta podría limitar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral previsto para el domingo 12 de abril de 2026”, señala el documento oficial. Es decir, no se habilita el uso del DNI vencido en trámites civiles o bancarios.

Largas filas y caos en sedes de Reniec

El anuncio de la prórroga ocurre en medio de denuncias por largas colas en las sedes de Reniec en diversas ciudades. A treinta días de los comicios, ciudadanos forman extensas filas en locales como Miraflores, San Borja, Callao, San Juan de Lurigancho y Santa Anita. Según reportó ATV, algunos usuarios llegan desde las primeras horas de la mañana y esperan varias horas para realizar trámites o recoger su documento.

La confusión entre quienes acudieron para tramitar o recoger su documento provocó empujones y reclamos, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones y la alta demanda de atención| ATV

En la sede de Miraflores, el acceso de grupos de entre 10 y 20 personas busca evitar aglomeraciones, aunque la espera continúa prolongándose por cuadras. Testimonios recogidos por Exitosa dan cuenta de personas que permanecen en la fila desde las 7:30 a. m., incluso adultos mayores y padres con niños pequeños. “Son dos cuadras, estamos aquí”, relató un usuario que aguardaba la entrega de su DNI.

Situaciones de tensión se registraron en San Borja, donde una gresca entre ciudadanos evidenció la falta de señalización y personal suficiente para ordenar los trámites, según reportó ATV. La ausencia de avisos obligaba a los usuarios a preguntar en qué fila debían ubicarse, lo que generó desconcierto y molestias. Un testigo explicó que llevaba más de cinco horas esperando solo para recoger su documento.

Violencia y largas filas en RENIEC San Borja por falta de señalización en entrega de DNI| ATv

La alta demanda también propició la aparición de “revendedores” de puestos en la fila, quienes ofrecían lugares por montos que iban de 3 a 20 soles, según confirmó La República. En Santa Anita, una cola de más de 400 personas daba la vuelta a la manzana, con apenas dos trabajadores atendiendo antes de las 9:00 a. m.

Medidas para agilizar la atención y campaña del DNI electrónico

En respuesta a la presión ciudadana, Reniec también habilitó agencias exclusivas para la entrega de documentos tramitados por internet. De acuerdo con declaraciones recogidas por Agencia Andina, la directora de Servicios Registrales, Karim Pardo Ruiz, señaló que estas oficinas buscan reducir la congestión y facilitar el acceso al DNI indispensable para votar.

Por el incremento del 43% en la demanda habitual, algunas oficinas ampliaron su horario de atención de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. El director de restitución de identidad de apoyo social del Reniec, Iván Torres, explicó a América Noticias que la cercanía de las elecciones, el periodo de vacaciones escolares y la búsqueda del DNI electrónico han impulsado la concurrencia masiva.