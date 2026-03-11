Desorden en Reniec San Borja: gresca y filas interminables durante entrega de DNI a un mes de las elecciones

Una situación de tensión se vivió esta mañana en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en San Borja, donde se registró una gresca entre ciudadanos que esperaban tramitar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI). Según informó ATV, la falta de señalización y organización en la atención generó molestias y empujones entre los usuarios.

Las filas en la oficina ubicada en avenida San Luis se formaron desde muy temprano y, hacia las 12:00 p.m., superaban las decenas de personas. En la fila para trámites y la de entrega de DNI no contaban con ningún aviso, lo que obligaba a cada usuario a preguntar dónde debía ubicarse.

Un testigo relató que la gresca inició cuando un hombre, vestido con camiseta marrón, reclamó a otro porque habría ingresado de manera directa al local. El segundo usuario argumentó que tenía derecho a una fila especial por llevar un bebé en brazos. En ese momento, la mujer que lo acompañaba intervino y explicó que había dado a luz semanas atrás.

La confusión entre quienes acudieron para tramitar o recoger su documento provocó empujones y reclamos, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones y la alta demanda de atención| ATV

Según el citado medio, el incidente escaló hasta llegar a los golpes, lo que evidenció la falta de personal suficiente para controlar el orden. Asimismo, se reportó que las filas llegaban a cruzar la esquina del jirón Coronel Nicanor Arteaga y se extendían a la siguiente cuadra.

Testigos incómodos

Uno de los usuarios precisó que solo acudió para recoger su DNI, trámite que requiere únicamente la entrega del documento, pero llevaba más de cinco horas esperando.

“Son dos cuadras, estamos aquí”, detalló ante las cámaras.

Violencia y largas filas en RENIEC San Borja por falta de señalización en entrega de DNI| ATv

Asimismo, remarcó que el personal de seguridad del organismo no logra atender la demanda y que la situación podría haberse evitado con una mejor organización y señalización de las filas para cada trámite. La jornada transcurre a solo un mes de las elecciones, por lo que la demanda por la obtención del DNI ha aumentado de manera considerable.

Reniec habilita sedes de recojo, pero colas continúan

Una alternativa para evitar las largas filas en la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) fue anunciada por Reniec. La institución ha habilitado dos agencias en Lima dedicadas exclusivamente a la entrega de documentos solicitados de manera virtual.

De acuerdo con lo informado por Agencia Andina, Karim Pardo Ruiz, directora de Servicios Registrales, explicó que las personas que gestionan la renovación de su DNI a través de internet pueden seleccionar una de estas oficinas para la entrega del documento.

Agencia Jesús María Dirección: Avenida 6 de Agosto 856, a dos cuadras de la avenida Salaverry, distrito de Jesús María.

Agencia San Borja Dirección: Avenida Javier Prado Este 2392, frente a la sede principal del Banco de la Nación, distrito de San Borja.

Sin embargo, se visualiza que en estos días la situación es más caótica. Por su parte, la funcionaria insistió que la experiencia en estas agencias es más rápida y ordenada, ya que están diseñadas para reducir la congestión habitual en los principales locales de atención en Lima.

La institución reiteró que estas agencias especializadas buscan atender la alta demanda previa a los comicios y facilitar el acceso al documento indispensable para sufragar.