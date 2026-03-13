Perú

Conoce las agencias de Reniec que abrirán este 14 y 15 de marzo para trámites de DNI en Lima

La medida busca evitar aglomeraciones y permitir que más ciudadanos accedan a su DNI a tiempo para ejercer su derecho al voto el próximo 12 de abril

Reniec amplía horarios en sus
Reniec amplía horarios en sus oficinas de Lima y promueve el uso de trámites virtuales y pagos digitales para facilitar la gestión del DNI durante el verano 2026. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de su horario de atención durante los fines de semana para facilitar el recojo del documento nacional de identidad (DNI) en Lima, ante la cercanía de las elecciones generales programadas para 2026. Esta medida busca garantizar que más ciudadanos puedan obtener su documento y ejercer su derecho al voto el próximo 12 de abril.

La directora de Servicios Registrales del Reniec, Karim Pardo, explicó en el Canal Online de la Agencia Andina que, de manera excepcional, varias oficinas atenderán los sábados y domingos.

La iniciativa tiene como objetivo evitar aglomeraciones y asegurar que quienes aún no han recogido su DNOI puedan hacerlo a tiempo para participar en la jornada electoral.

Reniec recomienda verificar el estado
Reniec recomienda verificar el estado del trámite del DNI antes de acudir a la agencia, con el fin de evitar contratiempos en la entrega del documento y asegurar la participación electoral - Créditos: Reniec.

Lista de agencias que atenderán este fin de semana

Para este fin de semana, se confirmó la ampliación de horario en 15 agencias ubicadas en distintos distritos de la capital. El sábado 14 de marzo, 11 sedes abrirán sus puertas de 8:15 a.m. a 1:45 p.m., mientras que el domingo 15 serán cuatro las oficinas disponibles, desde las 8:15 a.m. hasta las 12:45 p.m.

Sábado 14 de marzo – de 8:15 a.m. a 1:45 p.m.:

  • Agencia de Independencia (Calle Los Andes 486)
  • Agencia de Miraflores (Av. Diez Canseco 230)
  • Agencias del Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 545 y Jirón Áncash 340)
  • Agencia Chosica (Chucuito 248)
  • Agencia Santa Anita (Av. Los Eucaliptos 947)
  • Agencia Barranca (AV. Independencia 674)
  • Agencia Cañete (Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4)
  • Agencia San Juan de Lurigancho (Av. Las Flores Lote 1 Mz. G Urb.)
  • Agencia Jesús María (Jirón Talara 130)
  • Agencia Puente Piedra (Jirón Ricardo Palma 241)
  • Agencia San Martín de Porres (Av. Eduardo de Habich 590-592)
  • Agencia Huacho (Av. Miguel Grau 295)

Domingo 15 de marzo – de 8:15 a.m. a 12:45 p.m.:

  • Agencia Miraflores (Av. Diez Canseco 230)
  • Agencia Independencia (Calle Los Andes 486)
  • Agencia Jesús María (Jirón Talara 130)
  • Agencia San Borja (Av. San Luis 1673)
Hbailitan más de 100 agencias
Hbailitan más de 100 agencias en diversas regiones para facilitar trámites y entrega de DNI el sábado y domingo - Créditos: Reniec.

Karim Pardo resaltó la importancia de consultar periódicamente las plataformas digitales del Reniec, ya que por estos días varias oficinas cuentan con horarios extendidos hasta las 19:00 de lunes a viernes.

La funcionaria recomendó a los usuarios verificar la información oficial para identificar la agencia y el horario que mejor se adapte a sus necesidades, y así evitar contratiempos en la obtención del documento nacional de identidad (DNI) antes de la fecha electoral.

¿Cómo saber si tu DNI está listo?

Para retirar el documento nacional de identidad (DNI), la persona debe confirmar previamente que el trámite culminó por completo. Reniec informa que el ciudadano puede consultar el estado de su solicitud en el portal oficial (LINK), en el que al ingresar el número de DNI en la sección “Consulta el estado de tu trámite”, el sistema indicará si el documento está listo. Solo en ese caso, el usuario podrá acercarse a la agencia correspondiente durante el horario habilitado.

