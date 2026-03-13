Corazón Serrano conquistó al público argentino y recibió elogios de la cantante María Becerra: “Son un grupo icónico de cumbia en Perú"

Corazón Serrano debutó en el programa argentino 'Un poco de ruido', logrando una audiencia de más de 70 mil espectadores en vivo.

La cumbia peruana sigue sumando logros en el escenario internacional. Esta vez, Corazón Serrano, la emblemática agrupación piurana, fue la gran protagonista en el popular programa de streaming argentino ‘Un poco de ruido’, espacio digital que se ha convertido en referente de la música tropical en Argentina. El episodio, transmitido en vivo y seguido por más de 70 mil espectadores, consolidó el alcance continental del grupo y marcó un nuevo hito en su gira internacional.

Un encuentro de dos potencias: Corazón Serrano y María Becerra

La participación de Corazón Serrano en el programa argentino se dio gracias a la invitación especial de la cantante María Becerra, una de las figuras más influyentes del pop urbano y la música latina actual. La artista no ocultó su admiración por el grupo peruano y lo presentó ante el público con palabras de elogio: “Son un grupo icónico de cumbia en Perú, es un honor que nos estén acompañando”, señaló Becerra, quien compartió con las integrantes el entusiasmo por la colaboración musical.

Durante la transmisión, Becerra recordó su reciente visita a Lima, donde participó como invitada en el 33 aniversario de Corazón Serrano. “Hace un mes nos encontramos por primera vez en el 33 aniversario de Corazón Serrano y me encantó. Fue un honor, una experiencia increíble, y sentimos que la gente de Argentina no se podía perder sus voces en vivo”, relató la cantante.

El momento más celebrado de la noche llegó cuando Corazón Serrano y María Becerra unieron sus voces en el escenario, interpretando juntas el mix ‘Poco yo’ y la canción ‘7 vidas’. El dúo, liderado por Cielo Fernández y la propia cantante argentina, recibió aplausos y comentarios entusiastas de los espectadores. “Cuando lo canté en su aniversario me encantó. Es una locura el talento que tienen. Un placer que hayan venido hasta acá… Argentina y Perú juntos”, destacó Becerra al cierre de la presentación.

La colaboración entre Corazón Serrano y María Becerra unió la cumbia peruana y el pop urbano latino en una actuación inédita.

El inicio de una gira internacional y la consolidación en el extranjero

La participación en ‘Un poco de ruido’ forma parte de una intensa agenda de Corazón Serrano en Argentina, país donde la agrupación acaba de iniciar su gira internacional. El grupo se presentó con shows propios que lograron llenar recintos con miles de asistentes y fanáticos de distintas nacionalidades.

“Estamos sorprendidos y agradecidos, pues es muy difícil llegar a un país que no es el nuestro, que el show se haya vendido solo con Corazón Serrano y que se haya convocado esa cantidad de gente”, expresaron los integrantes al término de sus conciertos.

La gira no solo incluyó actuaciones en vivo, sino también una serie de entrevistas y notas en medios especializados en música latina, como Billboard Argentina, que destacó el fenómeno de la cumbia peruana y el posicionamiento de Corazón Serrano como una de las agrupaciones más relevantes del circuito tropical sudamericano.

“No es novedad que la cumbia es internacional y cada vez pisa más fuerte. Incluso artistas globales graban cumbias con resultados realmente gigantes, y nosotros intentamos tener ello como ejemplo”, reflexionaron los miembros del grupo. El público argentino, junto a seguidores de Bolivia, Ecuador, Chile y una amplia comunidad peruana residente, vivió los conciertos con especial emoción.

La presencia de Corazón Serrano en medios como Billboard Argentina refuerza el posicionamiento de la cumbia peruana en Sudamérica.

El fenómeno musical y el futuro de Corazón Serrano

El paso de Corazón Serrano por Argentina marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, que contempla giras en otros países de la región, así como futuras presentaciones en Estados Unidos y Europa. Tras más de tres décadas de trayectoria, la agrupación mantiene su vigencia y capacidad de convocatoria, adaptándose a las nuevas plataformas digitales y colaborando con artistas de proyección internacional.

En redes sociales, las integrantes compartieron su agradecimiento por el recibimiento y la oportunidad de dialogar con la prensa internacional. “Muchas gracias a Billboard Argentina por la invitación y por la increíble entrevista. Fue una experiencia muy especial para nosotras estar aquí y poder compartir un poco más de nuestra historia”, escribieron tras su paso por uno de los medios más influyentes de la industria musical latinoamericana.

El reciente aniversario 33 de la agrupación, celebrado en Lima con invitados como María Becerra, Pedro Capó, Gente de Zona y Sergio George, reafirmó el alcance y la proyección global de la cumbia peruana. El fenómeno musical de Corazón Serrano, que comenzó en Piura y hoy cruza fronteras, muestra cómo el género sigue renovándose y conquistando nuevos públicos.