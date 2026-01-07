Perú

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

La agrupación prepara un espectáculo inédito con invitados internacionales, repertorio renovado y un despliegue técnico sin precedentes. Una tribuna ya se encuentra agotada y las entradas continúan a la venta en Ticketmaster.

La agrupación más emblemática de la cumbia peruana, Corazón Serrano, anunció la celebración de su 33 aniversario con un concierto sin precedentes el próximo 7 de febrero en el Estadio San Marcos. Bajo la promesa de ser la puesta en escena más ambiciosa de la música nacional, el espectáculo incluirá un repertorio especialmente trabajado, la participación sorpresa de artistas internacionales y un despliegue técnico nunca antes visto en el país.

El evento marca un hito en la trayectoria de Corazón Serrano, que se encuentra en la recta final de los preparativos para lo que consideran el show más importante de su historia. Según Leodan Guerrero, dueño y líder de la agrupación, el aniversario 33 será recordado como el más grande de todos. “Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones”, señaló Guerrero.

La expectativa generada por el concierto se refleja ya en la venta de entradas. A semanas de la fecha central, la producción confirmó que una tribuna se encuentra completamente agotada, consolidando el respaldo masivo que la agrupación mantiene tras más de tres décadas de carrera. Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, donde los fanáticos pueden adquirir los boletos para las zonas restantes.

Precio de entradas

El precio de entradas para el concierto Camino a un sueño varía según zona.

- Zona Camino a un sueño

  • Regular: S/ 289.60

- Zona no deja de latir

  • Regular: S/ 124.60

- Oriente

  • Regular: S/ 114.60

- Occidente

  • Regular: S/ 114.60 (AGOTADO)

- Norte

  • Regular: S/ 39.60

Celebrarán el regreso de Edu Baluarte

Uno de los anuncios que ha despertado mayor interés entre los seguidores es el regreso de Edu Baluarte, reconocido por ser una de las voces masculinas históricas del grupo. Su retorno, de acuerdo con Guerrero, responde al pedido constante del público y al valor que estas voces han sumado a los éxitos más recordados de Corazón Serrano. “A lo largo de nuestros 33 años hemos tenido voces masculinas que formaron parte de muchos éxitos. El público las pedía y sentimos que era el momento de complacerlos. Edu es un gran cantante, con mucho talento, sentimiento e interpretación, cualidades que definen nuestra música”, explicó el líder.

La agrupación ha dejado claro que mantiene una política abierta a la incorporación de nuevo talento, tanto en voces como en músicos, siempre que contribuyan al crecimiento del proyecto. “Siempre dejamos abierta la posibilidad de que ingrese gente talentosa, tanto cantantes como músicos, mientras sea para sumar y fortalecer la agrupación”, precisó Guerrero, reafirmando el compromiso con la evolución constante y la calidad musical.

El concierto del 7 de febrero en el Estadio San Marcos promete marcar un antes y un después en la industria musical peruana. El despliegue técnico anunciado incluye escenografía de alto nivel, sonido de última generación y efectos visuales inéditos para un espectáculo local. Además, la producción adelantó que el repertorio abarcará los grandes éxitos de la agrupación, así como nuevas interpretaciones y colaboraciones internacionales, cuyo anuncio se encuentra reservado para los días previos al evento.

Corazón Serrano, fundado en 1993, se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas de la cumbia peruana. Su historia está marcada por una constante renovación y adaptación a los gustos del público, manteniendo siempre la esencia que los ha convertido en referentes del género. A lo largo de tres décadas, han cosechado éxitos que forman parte del repertorio popular y han influido en varias generaciones de artistas y seguidores.

La respuesta del público a la convocatoria del aniversario 33 reafirma la vigencia y el liderazgo de Corazón Serrano.

