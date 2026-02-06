Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

La noche del 5 de febrero, María Becerra aterrizó en Lima y fue recibida por un grupo de entusiastas fanáticos peruanos que fuern hasta el aeropuerto Jorge Chávez para recibirla con globos y carteles.

La cantante compartió un emotivo video en sus redes sociales mostrando el caluroso recibimiento y escribió: “Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida”.

La llegada de la artista argentina, una de las voces femeninas más influyentes de la música urbana y cumbia en Latinoamérica, ha generado gran expectativa entre sus seguidores y los de Corazón Serrano, especialmente por la cercanía de la fecha del aniversario de la emblemática agrupación peruana.

María Becerra compartió en sus redes sociales su llegada a Lima. IG

¿María Becerra cantará con Corazón Serrano?

El rumor más fuerte en la previa al concierto de Corazón Serrano es la presencia de María Becerra como invitada internacional.

La artista ha demostrado su versatilidad fusionando con éxito el pop urbano con la cumbia, colaborando con íconos como Ráfaga y Los Ángeles Azules. Su incursión en el género la posiciona como la opción ideal para una colaboración histórica con la agrupación piurana.

Algunas integrantes de Corazón Serrano no ocultaron su deseo de compartir escenario con la argentina.

“Nos gustaría con María Becerra, esperemos que algún día se dé esa colaboración”, declaró Leslie Águila en una reciente entrevista.

En redes sociales, las cuentas oficiales de ambas partes han comenzado a interactuar, y varios miembros del grupo han seguido a Becerra en Instagram, alimentando las expectativas de un anuncio de último minuto.

Corazón Serrano confesó en una entrevista que le gustaría hacer una colaboración con María Becerra. TikTok

Corazón Serrano prepara la celebración más ambiciosa de su historia

El show por los 33 años de 'Corazón Serrano’ se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el Estadio San Marcos. Según Leodan Guerrero, líder de la agrupación, la puesta en escena será la más grande en la historia de la música peruana, con una producción de alto nivel, repertorio renovado y la participación de artistas nacionales e internacionales.

“Este aniversario será a lo grande. Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones”, adelantó Guerrero a La República.

El público respondió con entusiasmo y agotó dos tribunas para el esperado concierto de Corazón Serrano en Lima.

Horarios y detalles del concierto aniversario

Apertura de puertas: 3:00 p.m.

Artistas nacionales invitados: desde las 6:00 p.m.

Corazón Serrano en escena: 9:00 p.m.

Participación de artistas internacionales: a partir de las 9:00 p.m.

Cierre del show: 12:00 a.m.

A pocos días del evento, la producción confirmó que las tribunas están agotadas, aunque aún quedan entradas para las zonas ‘Camino a un sueño’ y ‘No deja de latir’ a través de Ticketmaster.

Corazón Serrano y su 33 aniversario, Camino a un Sueño en el Estadio San Marcos.

Un fenómeno de masas: cumbia, historia y regreso de voces icónicas

El aniversario de Corazón Serrano no solo marca una fecha especial para la agrupación, sino que también responde al pedido de los fans por el regreso de Edu Baluarte, voz masculina histórica del grupo.

“A lo largo de nuestros 33 años hemos tenido voces masculinas que formaron parte de muchos éxitos. El público las pedía y sentimos que era el momento de complacerlos. Edu es un gran cantante, con mucho talento, sentimiento e interpretación, cualidades que definen nuestra música”, explicó Leodan Guerrero.

El evento, que promete reunir a más de 30 mil personas, contará con la participación de las voces actuales: Yrma Guerrero, Susana Alvarado, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y Cielo Fernández.

María Becerra y su conexión con la cumbia: la nueva ola de colaboraciones

La presencia de María Becerra en Lima y su posible colaboración con Corazón Serrano resalta la nueva tendencia de la música latina: la fusión de géneros y la apertura de la cumbia peruana a artistas internacionales.

Becerra ya ha demostrado su capacidad para adaptarse al ritmo tropical, tanto en colaboraciones (“Mentirosa” con Ráfaga, “El Amor de Mi Vida” con Los Ángeles Azules) como en temas propios (“7 Vidas”).

El encuentro entre la artista argentina y el grupo piurano podría marcar un antes y un después en la historia de la cumbia peruana, impulsando nuevos proyectos y colaboraciones.

El concierto aniversario de Corazón Serrano se perfila como uno de los eventos musicales más grandes del 2026. La posible aparición de María Becerra como invitada internacional ha desatado la euforia y la especulación en redes sociales, donde los fans sueñan con escuchar en vivo una colaboración inédita.

La portada del sencillo 'El Amor de Mi Vida' de Los Ángeles Azules y María Becerra (Maria Becerra)