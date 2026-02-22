El susto de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya: se desploma escenario antes de su esperado concierto en Trujillo

Imágenes del momento en que parte de la estructura metálica y pantallas del escenario para un concierto de Corazón Serrano se desplomó en Trujillo. El incidente ocurrió durante los trabajos de montaje en el Complejo Chan Chan, dejando al menos un herido. TikTok @rednoticiasnortechico

El Festival de la Marinera en Trujillo estuvo a punto de convertirse en tragedia tras el colapso parcial del escenario montado en el complejo Chan Chan (ex complejo Chicago), donde la reconocida agrupación Corazón Serrano y los Hermanos Amaya tenían previsto ofrecer un concierto gratuito.

El incidente, ocurrido durante los trabajos de montaje previos al espectáculo, encendió las alertas sobre la seguridad de los eventos masivos y provocó una rápida reacción de las autoridades y los organizadores, quienes se comprometieron a corregir el desperfecto y continuar con las actividades programadas.

Un susto antes del show: cae parte de la estructura y una persona resulta herida

El colapso parcial de la estructura metálica del escenario se produjo la mañana del sábado 21 de febrero, mientras se ultimaban detalles para la esperada presentación de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya en el marco del Festival de la Marinera. Según información preliminar difundida por la Municipalidad Provincial de Trujillo, una persona resultó herida tras la caída del armazón, aunque su estado no fue reportado como grave.

Videos y fotografías que circularon rápidamente en redes sociales muestran el momento en que una sección de la parte superior del escenario se desploma, lo que generó alarma entre los trabajadores y asistentes que ya comenzaban a congregarse en el recinto. La noticia se viralizó y fue tendencia, no solo porque el concierto era uno de los más esperados del año, sino también por los antecedentes de incidentes similares en espectáculos masivos en el país.

El tiktoker José Pastor, advirtió sobre el peligro al señalar: “¿Te imaginas si esto hubiera ocurrido cuando estaban los artistas en pleno escenario?... Si esto hubiera pasado, un desprendimiento cuando la agrupación estaba tocando, no sé, hubiéramos imaginado cualquier cosa”, subrayando la necesidad de extremar medidas de seguridad.

Se reporta la caída de parte de la estructura del escenario donde la agrupación Corazón Serrano tenía programada una presentación en Trujillo. El incidente ocurrió horas antes del show en el marco del Festival Nacional de la Marinera. TikTok @josepastord

Municipalidad y organizadores aseguran continuidad y refuerzan seguridad

La Municipalidad Provincial de Trujillo, organizadora del evento, emitió un comunicado oficial llamando a la calma y asegurando que se coordinó con la empresa encargada para reparar el desperfecto y seguir con las actividades previstas, que incluían un show gratuito de Corazón Serrano y los Hermanos Amaya.

“Ante los últimos incidentes ocurridos durante las celebraciones del Festival Nacional de la Marinera en el Estadio Chan Chan, donde una parte de la estructura se desprendió ligeramente, se ha coordinado con la empresa encargada para que, en el más breve tiempo, arregle el desperfecto para continuar con el espectáculo”, señalaron.

El alcalde Mario Reyna y el gerente de Defensa Civil, Richard Asmat, aseguraron que el público no tendría acceso a las zonas observadas por la Contraloría General de la República, ente fiscalizador del Estado, y que el evento se realizaría solo en el área habilitada del campo de fútbol y parte de la pista atlética. Barreras metálicas, personal de serenazgo, Policía Nacional, seguridad privada y brigadas de primeros auxilios fueron previstos para garantizar la integridad de los asistentes.

El gerente de Defensa Civil, en declaraciones a medios locales, afirmó que “se han previsto todas las condiciones de seguridad y los espacios observados estarán cerrados al público”, reiterando que los asistentes solo podrían ingresar a áreas seguras y que el evento contaría con un tópico médico abierto durante toda la jornada.

La Municipalidad Provincial de Trujillo emite un comunicado oficial informando sobre un desprendimiento menor en la estructura del Estadio Chan Chan durante el Festival Nacional de Marinera, asegurando que el evento continuará con los artistas programados tras la reparación.

Críticas y comentarios sobre la organización del evento

A pesar del comunicado tranquilizador, el incidente generó una ola de comentarios en redes sociales y críticas de parte de algunos ciudadanos y especialistas, quienes cuestionaron la logística, la supervisión y la transparencia de los gastos asumidos por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Muchos trujillanos recordaron que, aunque el concierto fue promocionado como de acceso libre, no se precisó públicamente el presupuesto destinado a la implementación técnica, seguridad y honorarios de los artistas.

El complejo Chan Chan ya había sido observado por la Contraloría General de la República, ente fiscalizador del Estado, debido a deficiencias de conservación, falta de mantenimiento y carencias en condiciones de seguridad. Aunque la Municipalidad aseguró que esos espacios estarían cerrados al público, el colapso del escenario reavivó la preocupación por los riesgos que enfrentan los asistentes y los propios músicos en eventos masivos.

Pese al susto, se completaron los trabajos de reparación y las actividades continuaron por la tarde, con la presentación de los Hermanos Amaya y la actuación de Corazón Serrano, que reunió a miles de fanáticos en una noche de música y celebración.