María Becerra, invitada especial en Perú para el concierto homenaje de Corazón Serrano

La popular banda de cumbia peruana está cumpliendo 33 años y la cantante argentina fue una de las atracciones principales del show

Los artistas internacionales María Becerra
Los artistas internacionales María Becerra y Pedro Capó fueron las estrellas invitadas que deleitaron al público en el concierto de aniversario de Corazón Serrano con sus potentes interpretaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Becerra pasó por Perú, donde compartió escenario con Corazón Serrano, el grupo de cumbia peruana, un clásico del país vecino, y una de las bandas de mayor éxito popular en la escena de la música latina, en su 33° aniversario.

Becerra había aterrizado en el aeropuerto Jorge Chávez en la noche del viernes. La cantante compartió un emotivo video en sus redes sociales mostrando el caluroso recibimiento y escribió: “Te amo Perú, te extrañé mucho. Gracias por esta bienvenida”.

El paso de Becerra por Lima no solo ha evidenciado su interés por la música, sino también su afán por descubrir la gastronomía peruana. Lejos de tratarse de simples registros de una gira, estos contenidos suman frescura al recorrido internacional de la artista y consolidan su vínculo con el público más allá del escenario.

María Becerra, invitada internacional, ofrece
María Becerra, invitada internacional, ofrece una enérgica actuación en el concierto de aniversario de Corazón Serrano con una vibrante producción (Instagram) (Instagram / TikTok)

Tras unos días de descanso en Costa Rica, donde convivió con su familia y compartió imágenes de desayunos relajados y juegos en la playa, Becerra reanudó su agenda y se volcó de lleno en la exploración de los sabores locales. En su serie digital titulada “María la Comilona”, la cantante argentina presentó los detalles de su inmersión culinaria en tierras peruanas.

María Becerra se presenta en
María Becerra se presenta en el escenario junto a un miembro de Corazón Serrano, celebrando el 33º aniversario de la agrupación con una enérgica actuación (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hola. Estamos acá en el primer capítulo de esta nueva edición que acabamos de inventar, que se llama María la Comilona. Hoy estamos en Perú, Lima, probando como siempre comidita criolla, lo que más nos gusta, lo bien de olla”, relató María Becerra en el video de apertura, mostrando el entusiasmo de quien encara cada experiencia con naturalidad.

María Becerra mostró postales de
María Becerra mostró postales de sus días en Costa Rica (Instagram)

El descubrimiento de la tradicional chicha morada ocupó un lugar central en la incursión de la artista por la cocina limeña. “Nunca la probé. Vamos a ver a qué sabe. Tengo un poquito de nervios, tengo que admitirlo. ¿Sabés a qué tiene olor? Al chupetín de cola. Es como un chupetín hecho jugo. Es agua de maíz, de choclo”, describió Becerra mientras probaba por primera vez la bebida andina, elaborada a base de maíz morado.

Sus acompañantes le explicaron el origen y la tradición detrás de la chicha: “Es agua de maíz, de un maíz, de un choclo morado. Eco, bebida de los Andes, fruto de nuestra tierra. Consumir el mismo día”. El entusiasmo de la artista se manifestó también en sus propias comparaciones, al referirse a las bebidas frutales como “juguitos maracatones”.

“Nosotros le decimos los juguitos maracatones. ¿Sabés lo que es? Jugo frutal... cada vez que llegamos a un país decimos: ‘Uh, qué ganas de un juguito maracatón’. Y nos dedicamos a buscar el juguito maracatón de ese país. Este creo que es uno aprobado maracatón”, apuntó Becerra, sumando una cuota de humor y cercanía a la crónica.

Durante la visita, la cantante también elogió algunos de los platos más representativos de la cocina peruana. “Acá el típico tallarín verde. Yo soy fanática de la gastronomía peruana. Está la argentina y la peruana ahí, mano a mano. La papa a la huancaína, el lomo saltado, el ceviche. Tiene muchas sopas acá en Perú, como mucho caldo y eso también me encanta, yo fanática. Vamos a probar. Seguramente va a estar increíble porque la comida de Perú no decepciona jamás”, afirmó, ensalzando cada especialidad y manifestando su preferencia por la variedad de sabores que ofrece el país sudamericano.

María Becerra muestra su entusiasmo
María Becerra muestra su entusiasmo por probar la gastronomía de los países que visita

Las imágenes difundidas por María Becerra en sus redes sociales no sólo reflejan su interés por la diversidad culinaria. En ellas, la artista aparece interactuando con su equipo y compartiendo recomendaciones con seguidores de distintas partes del mundo, celebrando la vitalidad y riqueza gastronómica de Perú.

La alegría de poder descansar
La alegría de poder descansar y disfrutar en familia en Costa Rica

Previo a esta nueva etapa en agenda, las vacaciones de María Becerra en Costa Rica ocuparon también un espacio destacado en sus publicaciones. Compartió fotografías en las que aparece junto a sus padres, Pedro e Irene, y sus hermanos Juan Manuel, Geraldine y Aylín, así como con sus sobrinos. Las postales muestran desde desayunos tranquilos con café, frutas frescas y pan, hasta momentos activos en la playa con bodyboard y fútbol, actividades que la artista resumió en una frase: “Surfing y fulbito 24/7”. Durante las noches en Costa Rica, el grupo disfrutó de la música y el ambiente caribeño: “Y por las noches a puro piña colada y dancehall”, escribió la cantante junto a una foto rodeada de sus hermanas, todas sonrientes y con bebidas en la mano.

Mirtha Legrand se volvió a

El exclusivo cumpleaños de Lizardo

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos

Leire Martínez prepara su gira

La dura sanción que recibió

Mirtha Legrand se volvió a

Elecciones en Japón: el partido

