Congresista Darwin Espinoza protagoniza nuevo escándalo por agresión a ciudadano en centro comercial: acabó en comisaría

El legislador fue implicado en un altercado que dejó a un ciudadano herido, aunque rechazó responsabilidad y aseguró haber cumplido con los procedimientos policiales

Frente a una nueva denuncia por agresión, el legislador Darwin Espinoza ofrece su descargo. Relata que un desconocido lo insultó, agredió y grabó con su celular, lo que desencadenó el enfrentamiento. Afirma tener pruebas de que él fue la víctima inicial. | Canal N

El polémico legislador Darwin Espinoza quedó incurso en un nuevo escándalo tras ser señalado por una agresión a un ciudadano en la vía pública, según un informe difundido este jueves por el programa Beto a Saber de Willax.

El incidente ocurrió en el centro comercial La Rambla, en San Borja, cuando Aldo Robles comenzó a grabar al legislador y, tras un enfrentamiento, resultó con una fractura en el tabique y heridas que requirieron 12 puntos en la oreja y ocho en la ceja.

El denunciante explicó que lo increpó por su respaldo a las denominadas ‘leyes procrimen’ y que lo estaba filmando con su celular. “Me quitó el teléfono, lo arrojó al suelo, nos empujamos y se desató la pelea. Él estaba acompañado por su personal de seguridad y entre ambos me golpearon; también se encontraba su esposa y otras dos personas”, relató. Agregó que los golpes más graves, que le ocasionaron las heridas, habrían sido propinados por los agentes de seguridad del parlamentario.

Espinoza, quien se adelantó a la dependencia policial a interponer la denuncia, confirmó el incidente, aunque señaló que Robles fue reducido por “un amigo” que lo estaba acompañando mientras hacía compras.

El incidente se produjo después
El incidente se produjo después de que el ciudadano cuestionó la labor parlamentaria de Espinoza; ambos acudieron a una comisaría y el denunciante presentó lesiones visibles

“Lo ignoré, pero luego me insultó más fuerte y sacó su celular para grabarme. Me acerqué y le pregunté si tenía algún problema conmigo. Continuó insultándome, así que le quité el celular y lo tiré”, dijo en diálogo con Canal N, al detallar que se sometió a una prueba de alcoholemia, mientras que el denunciante no fue examinado por un médico legista.

“El señor tiene denuncias por corrupción y dice ser chimbotano, pero eso no me interesa porque es un NN. Él me insulta y me agrede, él y su esposa. Luego, cuando me mienta la madre, saca el celular para hacerse famoso”, agregó.

El parlamentario fue expulsado de la bancada de Acción Popular tras ser vinculado al grupo denominado ‘Los Niños’, conformado por congresistas señalados de respaldar la gestión del expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios y cargos públicos, y actualmente integra el grupo de Podemos Perú.

También fue vinculado a una red de corrupción y tráfico de influencias que favorecía a empresarios pesqueros a cambio de sobornos, un caso en el que también estuvo involucrada la empresaria investigada Sada Goray, según Cuarto Poder.

El dominical expuso conversaciones que evidencian la injerencia de Espinoza en el Ministerio de la Producción, donde su cuñado Javier Pérez Reyes ejercía como director de pesca, y a quien solicitaba supervisar documentos y contratar personas de su entorno.

Posteriormente, una investigación de Punto Final detalló que el legislador utilizó recursos del Congreso para promover la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. Su despacho pidió 10.000 hojas bond para imprimir fichas de afiliación y habría usado la oficina parlamentaria para almacenar materiales de recolección de firmas. Además, tres empleados contratados con fondos públicos participaron en esa tarea durante su horario laboral.

Se detectó un elevado número de consultas al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde una cuenta vinculada al congresista, tras lo cual el organismo suspendió dicha cuenta.

Espinoza, expulsado de Acción Popular
Espinoza, expulsado de Acción Popular por su presunta relación con el grupo ‘Los Niños’ y actualmente en Podemos Perú, ha sido señalado por respaldar al expresidente Pedro Castillo a cambio de favores políticos

En 2024, además, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Espinoza y la legisladora Kira Alcarraz (Podemos Perú), bajo sospecha de intercambio de favores.

A mediados del año pasado, el congresista gestionó una licencia y viajó a Quito junto a su esposa para asistir al encuentro entre Alianza Lima y U. Católica. Según las normas parlamentarias, los permisos pueden concederse por motivos oficiales, salud o asuntos personales.

Cuando se trata de viajes privados, la autorización no es remunerada y requiere aprobación de la Mesa Directiva. Además, solo una décima parte de los integrantes puede ausentarse al mismo tiempo, salvo que existan razones excepcionales.

