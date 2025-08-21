Alianza Lima vs U. Católica: Darwin Espinoza es captado tomando cerveza durante el partido en Quito, mientras el Congreso sesiona

Fuente: Milagros Leiva Entrevista

El congresista Darwin Espinoza asistió este miércoles al partido entre Alianza Lima y U. Católica, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, tras haber solicitado licencia para ausentarse de sus funciones legislativas.

Según el programa Milagros Leiva Entrevista, que difundió las imágenes, el parlamentario viajó acompañado de su esposa y fue captado consumiendo cerveza y fumando en el estadio Olímpico Atahualpa, en medio de la afición local.

El Reglamento del Congreso establece que los legisladores pueden solicitar licencia en tres casos: por razones oficiales, por enfermedad o por viaje particular. La licencia oficial se otorga cuando el congresista asume funciones públicas autorizadas por la Constitución. La licencia por enfermedad requiere sustento médico, especialmente si excede los siete días.

En tanto, la licencia por viaje personal no incluye remuneración y debe ser evaluada por la Mesa Directiva. Además, no puede haber más del 10 % de congresistas con licencia simultáneamente, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

La Fiscalía lo investiga por presunto peculado de uso, al emplear a su personal de despacho para recolectar firmas destinadas a inscribir su movimiento político

Investigado

Espinoza se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público por una serie de acusaciones que comprometen su labor parlamentaria. Su nombre figura entre los integrantes del grupo conocido como ‘Los Niños’, quienes habrían actuado en favor del expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios vinculados a contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En abril de 2024, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en su contra por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia señala que personal de su despacho habría recolectado firmas en horario laboral para inscribir el movimiento político ‘Adelante Áncash’.

Además, el programa Punto Final reveló que Espinoza solicitó a la Oficina de Abastecimiento del Congreso 10 mil hojas bond para imprimir material relacionado con su agrupación política. También se le imputa el uso indebido del acceso al sistema del Reniec, con el fin de verificar datos de afiliados.

Espinoza también enfrenta una investigación por presunto cohecho activo genérico, en un caso que involucra a la congresista Kira Alcarraz

En mayo del mismo año, la Fiscalía amplió las diligencias preliminares al incluir una nueva línea de investigación por presunto cohecho, en la que también figura la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú). Espinoza ha sido señalado como presunto autor de cohecho activo genérico, mientras que Alcarraz enfrenta cargos por cohecho pasivo propio.

Las investigaciones también abarcan presuntos actos de encubrimiento. Un testigo protegido, citado por el diario El Comercio, declaró que Espinoza habría ordenado la eliminación de evidencia de las computadoras de su despacho.

Según el testimonio, empleados del congresista acudieron a la zona comercial de Wilson, en el centro de Lima, con el objetivo de dañar intencionalmente los equipos para impedir la recuperación de archivos. Aunque la operación no se concretó por desconfianza de uno de los asesores, la Fiscalía considera estos hechos como un intento de obstruir el proceso.

El congresista ha rechazado categóricamente todas las acusaciones y ha asegurado su disposición a colaborar con las autoridades.