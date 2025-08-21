Congresista Darwin Espinoza será investigado por ausentarse del Pleno para ir al partido de Alianza Lima en Ecuador

Comision de Etica convocará a Darwin Espinoza por no asistir al Pleno para ver a Alianza Lima en Ecuador. (Video: RPP)

Luego de que se viralizara un video en el que se podía ver al congresista de Somos Perú -antes en Acción Popular- Darwin Espinoza, cuando veía el partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana en un estadio de Ecuador en lugar de estar presente en el Pleno del Congreso; el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, indicó que se hará una convocatoria al parlamentario para exigirle explicaciones sobre su ausencia.

“Vamos a someterlo a la Comisión de Ética, a la posibilidad de aperturar investigación (...) es una conducta reprochable, en eso estamos todos de acuerdo porque el congresista es a dedicación exclusiva. No tenemos nosotros un día sí y un día no. Los siete días de la semana tenemos que dedicarnos al cargo. El pleno del congreso es la actividad más importante de nuestras funciones, lo que corresponde es que estemos presentes, no solamente para votar, sino para sustentar nuestras posiciones”, afirmó Vergara en conversación con RPP.

Se conoció que el congresista Edwin Espinoza solicitó permiso para ausentarse de la sesión del Pleno, supuestamente por un motivo personal. Sin embargo, las imágenes captadas desde Ecuador muestran al parlamentario fumando desde la tribuna del Estado Olímpico Atahualpa, recinto en el que Alianza Lima jugaba los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Fuente: Milagros Leiva Entrevista

El presidente de la Comisión de Ética y excompañero de bancada de Espinoza, Elvis Vergara, también indicó al medio radial es que “(un permiso personal) debería ser para cuestiones de urgencia, familiares, de salud, etcétera, pero no hay forma de que se pueda justificar una licencia para que vayas a ver un partido de fútbol. No hay forma de eso.”

Espinoza debe ir a la Comisión de Ética

El congresista Vergara también indicó que el proceso que se seguirá contra su ex compañero de bancada, Darwin Espinoza, será “célere e imparcial, eso téngalo por seguro”. Además, afirmó que “los 130 congresistas debemos tener el mismo derecho. La misma responsabilidad debemos tener también para actuar respecto a nuestras funciones”.

Al ser consultado sobre si se convocará al congresista Espinoza a la Comisión de Ética, Vergara indicó que “claro que sí, tiene que venir a la Comisión de Ética para poder aclarar la situación. Vuelvo a decir una vez más: acá no se trata de personas, se trata de normas, se trata de principios y tenemos todos que respetarlos”.

Darwin Espinoza fue visto en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, Ecuador; cuando debería estar en el pleno del Congreso. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El Reglamento del Congreso establece que los legisladores pueden solicitar licencia en tres casos:por razones oficiales, por enfermedad o por viaje particular. La licencia oficial se otorga cuando el congresista asume funciones públicas autorizadas por la Constitución. La licencia por enfermedad requiere sustento médico, especialmente si excede los siete días.

Darwin Espinoza cuenta con serios cuestionamientos a lo largo de su función legislativa. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra, acusándolo de presunta concusión, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado.

El parlamentario enfrenta señalamientos por supuestamente exigir a sus empleados aportes monetarios destinados a la compra de obsequios, así como para financiar la recolección de firmas, gastos de transporte, hospedaje y alimentación en diferentes actividades, con la amenaza de perder el puesto.