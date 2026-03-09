Tecno

Por qué no deberías ver las películas nominadas al Oscar 2026 en Magis TV o Xuper TV

Los riesgos van desde el robo de datos hasta la instalación de malware que puede afectar no solo al aparato principal sino a toda la red doméstica

Instalar Magis TV implica renunciar
Instalar Magis TV implica renunciar a los controles de seguridad estrictos que ofrecen plataformas como Google Play Store. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de la tentación que representan plataformas como Magis TV y Xuper TV para acceder gratuitamente a las películas nominadas al Oscar 2026, el uso de estas aplicaciones encierra una serie de amenazas serias para la seguridad de los usuarios y sus dispositivos.

Los riesgos van desde el robo de datos personales hasta la instalación de malware que puede afectar no solo al aparato principal sino a toda la red doméstica. Elegir la gratuidad sin precaución puede tener consecuencias mucho más graves que el simple acceso ilegal a contenido audiovisual.

Riesgos de instalar Magis TV y Xuper TV: malware, espionaje y robo de datos

El atractivo de ver estrenos y películas premiadas sin pagar resulta un anzuelo efectivo para que muchos usuarios descarguen aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que esta práctica constituye una de las brechas más peligrosas para la privacidad y la integridad de los dispositivos.

La 98.ª entrega de los
La 98.ª entrega de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Cole

Instalar Magis TV o Xuper TV implica renunciar a los controles de seguridad estrictos que ofrecen plataformas como Google Play Store o App Store, exponiendo el equipo a software malicioso.

Un aspecto especialmente crítico es el tipo y alcance de los permisos que estas apps exigen para funcionar. Analistas han detectado que solicitan acceso casi irrestricto a archivos del sistema, pueden consultar tareas en ejecución, modificar información e instalar otros programas sin conocimiento del usuario.

Esto permite a los atacantes espiar la actividad, capturar archivos sensibles y hasta modificar la configuración del sistema operativo.

El peligro se multiplica con la capacidad de estas aplicaciones para acceder a fotografías, videos y grabaciones almacenadas, lo que expone la privacidad de forma constante.

Magis TV no solo pone
Magis TV no solo pone en riesgo el acceso a las películas nominadas, sino también la seguridad de la información personal.

La amenaza no se limita al aparato donde se instala la app: si el dispositivo está conectado a la red doméstica, el malware puede propagarse a otros equipos, como computadores, teléfonos o televisores inteligentes, comprometiendo toda la infraestructura digital de la casa.

Por tanto, el uso de Magis TV y Xuper TV no solo pone en riesgo el acceso a las películas nominadas, sino también la seguridad de la información personal y financiera almacenada en los dispositivos.

Cómo las aplicaciones piratas afectan tu información personal y financiera

El problema de utilizar aplicaciones como Magis TV o Xuper TV no radica únicamente en el acceso no autorizado a contenido protegido por derechos de autor. El verdadero peligro está en la capacidad de estos programas para facilitar el robo de datos sensibles, incluyendo contraseñas y credenciales bancarias.

Si el dispositivo está conectado
Si el dispositivo está conectado a la red doméstica, el malware puede propagarse a otros equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al instalar software de origen dudoso, se corre el riesgo de sufrir suplantación de identidad y fraudes financieros, ya que los troyanos y otras formas de malware pueden rastrear la actividad del usuario y extraer información de aplicaciones bancarias o billeteras electrónicas.

Una infección de este tipo puede derivar en el acceso no autorizado a cuentas personales, transferencias no consentidas y hasta la pérdida total de acceso a dispositivos o servicios digitales esenciales para la vida cotidiana. El impacto, por tanto, trasciende el ámbito del entretenimiento y puede afectar directamente la estabilidad financiera y la privacidad del usuario.

Alternativas legales y seguras para ver películas gratis en 2026

Para quienes buscan disfrutar de un amplio catálogo de películas y series sin exponer su información, existen plataformas gratuitas y legales que ofrecen seguridad y protección de datos.

Paramount+ y HBO Max son
Paramount+ y HBO Max son dos servicios de streaming que, tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, se fusionarán en una única plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluto TV es una de las opciones más recomendadas: brinda canales en vivo, películas y series bajo un modelo de publicidad moderada, sin exigir permisos invasivos ni almacenar datos personales. Pertenece a Paramount Global y opera con todas las licencias necesarias, garantizando así la legalidad y la protección contra amenazas informáticas.

Otra alternativa confiable es VIX, una plataforma que incluye cine de Hollywood, producciones en español, documentales y contenido original sin requerir suscripción ni información bancaria. Su modelo publicitario reduce el riesgo de fraude y prioriza la experiencia del usuario.

YouTube sigue siendo una referencia para acceder a clásicos, documentales y producciones independientes de forma gratuita y segura. Al operar bajo estrictos sistemas de verificación y no exigir datos personales para acceder al contenido abierto, se consolida como una alternativa viable frente a las aplicaciones de origen dudoso.

La recomendación es optar siempre por aplicaciones verificadas y descargadas desde tiendas oficiales, evitando así la exposición innecesaria a riesgos que pueden comprometer tanto la privacidad como la integridad de los dispositivos y la red doméstica. Esta elección no solo protege al usuario, sino que incentiva el consumo responsable y legal de contenido audiovisual.

