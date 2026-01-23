‘Sinners’ rompe récord en los Oscar 2026 con 16 nominaciones: cómo y dónde verla en Perú

‘Sinners’ lidera la premiación con 16 nominaciones. HBO Max

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el jueves 22 de enero que “Sinners” lidera la 98ª edición de los Premios Oscar con 16 nominaciones, superando el récord histórico que ostentaban “All About Eve” (1950), “Titanic” (1997) y “La La Land” (2016), que llegaron a sumar 14 candidaturas cada una.

La película, dirigida y escrita por Ryan Coogler, se convierte así en la más nominada en la historia de los Oscar, un hito que ha despertado expectación en la industria y entre los seguidores del cine internacional.

La presentación de los nominados, realizada desde el Samuel Goldwyn Theater de la Academia en Los Ángeles, estuvo a cargo de Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes revelaron que, por debajo de “Sinners”, la cinta “One Battle after Another”, de Paul Thomas Anderson, alcanzó 13 nominaciones. Otras producciones destacadas del año incluyen “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “Sentimental Value”, con nueve nominaciones cada una.

¿De qué trata ‘Sinners’?

“Sinners”, producida por Warner Bros. Pictures, está ambientada en el Misisipi de 1930 y protagonizada por Michael B. Jordan, quien interpreta a los hermanos gemelos Smoke y Stack. La historia narra el regreso de ambos a su ciudad natal tras años de ausencia, donde enfrentan un mal ancestral que amenaza a la comunidad. La película explora el trasfondo de la música como espacio de creación, resistencia y también de explotación, planteando preguntas sobre la apropiación cultural y los beneficios reales de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

El impacto de “Sinners” se refleja no solo en la cifra récord de nominaciones, sino también en la diversidad de categorías en las que compite, desde Mejor Película y Mejor Dirección hasta rubros técnicos y artísticos como Fotografía, Edición, Diseño de Producción y Banda Sonora. El propio Ryan Coogler, conocido por su trabajo en “Black Panther”, suma candidaturas tanto como guionista como director, consolidando su perfil en la industria global.

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners".(Warner Bros. Pictures via AP)

¿Cuándo se realizarán los Oscar 2026?

La ceremonia de la 98ª entrega de los Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala contará con la conducción del presentador y comediante Conan O’Brien y será transmitida en vivo para América Latina a través de TNT y la plataforma HBO Max. La cobertura especial comenzará una hora antes de la ceremonia e incluirá entrevistas exclusivas desde la alfombra roja, con la participación de conductores como Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky para la región, y Carol Ribeiro para Brasil.

Los premios Oscar se celebran el 15 de marzo. HBO Max

Para los espectadores en Perú, la transmisión de la premiación comenzará a las 17:00 horas. El acceso a la gala estará disponible tanto en la televisión por cable como en la aplicación de streaming HBO Max, que ofrecerá el evento en su sección de Temporada de Premios. El pre-show, con acceso especial a los nominados y análisis de expertos, podrá verse desde las 16:00 horas.

Esta imagen publicada por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en el centro, en una escena de "Sinners". (Warner Bros. Pictures via AP)

¿Dónde y cuándo ver ‘Sinners’ en Perú?

El anuncio de las nominaciones generó expectativas entre los seguidores de películas como ‘Sinners’, que era considerada favorita por medios especializados para romper el récord histórico. La cinta de Ryan Coogler recibió elogios por su puesta en escena, el trabajo actoral de Michael B. Jordan y la capacidad de abordar temáticas sociales a través del género fantástico.

Entre las nominaciones de ‘Sinners’ (Pecadores) figuran Mejor Actor, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte y Mejor Banda Sonora, entre otras. El éxito de la película también contribuyó a que Warner Bros. Pictures sumara un total de 30 nominaciones gracias a otros títulos como ‘One Battle after Another’(Una batalla tras otra) y ‘La Hora de la Desaparición’. Las tres películas están disponibles en la plataforma HBO Max y pueden verse previa suscripción.

Cintas nominadas en los Oscar 2026. (Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix via AP)