Entretenimiento

Premios Oscar 2026: lista completa de nominados de la gala más prestigiosa del cine

La próxima entrega de los premios tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles

Guardar
La ceremonia de los Premios
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, California (REUTERS/Gary Hershorn)

La 98.ª edición de los Premios Oscar celebrará las mejores películas estrenadas en 2025, en una ceremonia prevista para el 15 de marzo de 2026.

El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.

La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo. Raj Kapoor y Katy Mullan se encargarán de la producción de esta edición.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.

Pecadores encabeza el listado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor actor de reparto.

Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.

Lista de nominados a los Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores
"Pecadores" encabeza la lista de
"Pecadores" encabeza la lista de nominados con dieciséis menciones, posicionándose como favorita para la próxima entrega de los Oscar (HBO Max)

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes
"Una batalla tras otra" compite
"Una batalla tras otra" compite en trece categorías, consolidándose como uno de los títulos más reconocidos de la temporada (Warner Bros. Pictures)

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores
"Marty Supremo" logra menciones en
"Marty Supremo" logra menciones en dirección, guion original y fotografía, posicionándose como una de las favoritas de la crítica (A24)

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes
"Frankenstein" compite en rubros clave
"Frankenstein" compite en rubros clave como Dirección, Diseño de Vestuario y Banda Sonora Original (Netflix)

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab
"Valor sentimental" suma nominaciones en
"Valor sentimental" suma nominaciones en interpretación y dirección, consolidando su presencia en la temporada de premios (Mubi)

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Temas Relacionados

Premios ÓscarOscar 2026Entretenimiento

Últimas Noticias

‘Sinners’ de Ryan Coogler rompe el récord de nominaciones en los premios Oscar con 16 menciones

El filme protagonizado por Michael B. Jordan logra un hito histórico al superar clásicos como 'Titanic' y 'La La Land', conquistando todas las categorías técnicas y colocando a su equipo en lo más alto de Hollywood

‘Sinners’ de Ryan Coogler rompe

Nominaciones a los Oscar 2026: dónde ver la transmisión en vivo para América Latina

El anuncio podrá seguirse a través del canal ABC para todo Estados Unidos. Conoce a qué hora verlo en tu país

Nominaciones a los Oscar 2026:

Chris Noth confirmó el fin de su amistad con Sarah Jessica Parker: “Yo no habría actuado igual”

El intérprete de Mr. Big compartió su decepción por la postura que la actriz tomó luego de ser acusado de agresión sexual

Chris Noth confirmó el fin

La confesión de Thomas F. Wilson: el lado amargo de la fama tras “Volver al Futuro” y el peso de un papel eterno

El actor que dio vida a Biff Tannen recordó en el pódcast Inside of You with Michael Rosenbaum los desafíos y aprendizajes de un papel icónico, y reflexionó sobre el costo de la fama y el respeto propio

La confesión de Thomas F.

La dura realidad de Phil Collins a los 74 años: 24 horas de cuidados médicos y una lucha diaria por caminar

El exlíder de Genesis comentó cómo enfrenta secuelas físicas derivadas de lesiones y cirugías, apoyado en su familia y en tratamientos médicos diarios para mantener su autonomía

La dura realidad de Phil
DEPORTES
Tras la polémica por la

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

Vivió una pesadilla tras la final de Champions League contra el Real Madrid hace 8 años, pensó en el retiro y ahora brilla en su nuevo equipo

Tenso momento entre dos tenistas en el Australian Open: “No tienes idea lo que es el juego limpio”

El extraño punto al estilo “Matrix” que protagonizó la número 2 del mundo y se robó todas las miradas en el Australian Open

TELESHOW
Alex Caniggia se comparó con

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay lamentó el “tropezón” en

Uruguay lamentó el “tropezón” en el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Punta del Este busca soluciones al transporte público: analizan carriles exclusivos, bajar precios y hasta un tranvía

Putin recordó el caso de Alaska y aunque afirmó que no le concierne Groenlandia, le puso precio: mil millones de dólares

‘El Caballero de los Siete Reinos’ se mete en el universo de ‘Game of Thrones’ con un ex jugador de rugby como héroe inusual

Hallazgo histórico en Miramar: descubrieron un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad