Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan y Ethan Hawke: ¿quién ganará el Oscar?

La categoría de mejor actor en los Oscar 2024 reúne estrellas de primer nivel y consagrados veteranos en una competencia especialmente reñida

Repleto de estrellas de primer nivel y veteranos aclamados, el campo de mejor actor de este año es el más fuerte que los votantes del Oscar han reunido en bastante tiempo. Pero, ¿qué hombre prevalecerá? Con un mes por delante hasta que se elija al ganador, aquí está el posible camino hacia la victoria de cada nominado.

Timothée Chalamet, ‘Marty Supreme’

Pocas cosas ayudan tanto a una actuación candidata al Oscar como una buena escena final. Basta mirar a Mikey Madison, quien resultó inolvidablemente conmovedora en los últimos momentos de Anora, hasta el punto de que su mirada entre lágrimas se convirtió en la imagen principal de la exitosa campaña promocional de la película.

Sin revelar nada, Chalamet cierra Marty Supreme con un par de escenas impactantes que llegan como un uno-dos y muestran sus mayores fortalezas como actor: la entrega física y la vulnerabilidad emocional. Ese poderoso final ya lo ha llevado a a obtener premios en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, así que, si hay alguien en esta carrera que puede considerarse el favorito, es él.

Pero voy a decir: los votantes del Oscar tienen una verdadera aversión a premiar a hombres jóvenes en esta categoría, y Chalamet, de 30 años, se convertiría en el segundo ganador más joven de mejor actor en la historia. Hicieron esperar a Leonardo DiCaprio hasta sus 40 años para finalmente premiarlo, y ese mismo escepticismo del ala más tradicional de los Oscar podría dificultar su mejor oportunidad para ganar.

Leonardo DiCaprio, ‘Una batalla tras otra’

¿Alguien duda que DiCaprio eventualmente ganará otro Oscar? Con 51 años, sigue siendo una de las últimas superestrellas globales, empleando continuamente su influencia para emprender películas ambiciosas con directores de primer nivel. Si un segundo Oscar es inevitable, tendría sentido que llegara por Una batalla tras otra, una de las películas más sólidas en las que ha protagonizado.

Aun así, en los últimos años los votantes del Oscar lo han dado por sentado. A pesar de liderar las películas nominadas a mejor película Los asesinos de las lunas de las flores y No mires arriba, no fue nominado por ninguna de ellas. Su victoria tardía por El renacido hace una década pareció satisfacer a los votantes, quienes no han tenido prisa desde entonces en volver a reconocerlo.

Un gran arrase de Una batalla tras otra, la presunta favorita a mejor película, podría cambiar eso. Las recientes ganadoras de mejor película Oppenheimer y Todo, en todas partes, al mismo tiempo también consiguieron múltiples trofeos de actuación, así que DiCaprio podría beneficiarse de la fortaleza de su coprotagonista Teyana Taylor en la carrera de actriz de reparto. Y en enfrentamientos reñidos —como Emma Stone (Pobres criaturas) vs. Lily Gladstone (Los asesinos de las lunas de las flores) en 2024, o Michelle Yeoh (Todo, en todas partes, al mismo tiempo) vs. Cate Blanchett (Tár) el año anterior—, el ganador casi siempre proviene de la película que más gusta a los votantes.

Ethan Hawke, ‘Blue Moon’

Ethan Hawke en 'Blue Moon' (Sony Pictures Classics)

Si esta carrera se juzgara por palabras por minuto, Hawke ganaría sin duda. Como el locuaz y mordaz letrista Lorenz Hart en Blue Moon, probablemente pronuncie más diálogos que todos los demás nominados juntos.

A los votantes del Oscar les encantan las grandes transformaciones y, en un campo de mejor actor con pocas de ellas, Hawke destacará por haberse rapado la cabeza y cambiado su postura para interpretar al mucho más bajo y calvo Hart. Los votantes que prefieran un nominado con más experiencia que Chalamet también pueden considerar que este actor, de 55 años, es el más merecedor de una victoria: esta es su quinta nominación, tras dos por actuación (Día de entrenamiento, Boyhood: momentos de una vida) y dos por coescribir Antes del atardercer y Antes de medianoche.

Pero como el único nominado a mejor actor que proviene de una película que no es candidata a mejor película, está en desventaja, y su mayor reto será llegar a los votantes ocupados que solo tienen tiempo para ponerse al día con las películas más nominadas. Hablando de eso…

Michael B. Jordan, ‘Sinners’

Michael B. Jordan en 'Sinners' (Warner Bros.)

Tras romper el récord histórico de nominaciones, Sinners ha tenido un importante segundo impulso. Si ese auge se mantiene, podría propiciar una verdadera competencia en la categoría principal, donde se enfrenta a la formidable Una batalla tras otra.

Si la película de vampiros de Ryan Coogler tiene alguna esperanza de ganar mejor película, una victoria en actuación ayudará a cimentar ese argumento, y Jordan ha sido el miembro más consistentemente nominado del elenco. (Interpretar a hermanos gemelos claramente diferenciados es una gran manera de demostrar su rango). Sin embargo, una victoria en el camino le habría ayudado: en los Globos de Oro, donde la mayoría de los hombres de esta lista competían en las categorías de comedia, perdió el premio a mejor actor en un drama ante Wagner Moura (El agente secreto).

Esta es su primera nominación al Oscar, y me pregunto si los votantes harán que el actor de 38 años espere su turno, como tantas veces han hecho con otros galanes jóvenes. Así como la trayectoria de premios de Chalamet recuerda a la de un joven DiCaprio, Jordan me hace pensar en otro actor taquillero convertido en director, Bradley Cooper, quien ha sido nominado cinco veces por sus actuaciones sin haber ganado nunca. ¿Tendrá que seguir demostrándose a sí mismo también?

Wagner Moura, ‘El agente secreto’

Tráiler de "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho

A menudo digo que conviene tener la última película que ven los votantes, pues alcanzar el pico al final puede darte la ventaja sobre los contendientes cuyos momentos han empezado a desvanecerse. El año pasado, después de que Fernanda Torres lograra una sorpresiva victoria en los Globos de Oro por el drama brasileño Aún estoy aquí, aprovechó ese impulso tardío para una nominación al Oscar como mejor actriz. En lo que parecía una reñida carrera entre Demi Moore (La sustancia) y la eventual ganadora Mikey Madison (Anora), Torres recogió muchos votos y estuvo cerca de ser la sorpresa.

Este año, estamos viendo ese mismo giro de última hora con Moura, otro brasileño que ganó el Globo de Oro por su interpretación empática en el drama político El agente secreto, ganándose su lugar en una muy concurrida carrera a mejor actor. La diferencia, esta vez, es que Moura es mucho más conocido por la mayoría de los votantes estadounidenses de la academia que Torres lo era. Desde su papel revelación en la serie de Netflix Narcos, el actor de 49 años ha trabajado en Hollywood durante años, apareciendo recientemente en la película Civil War y la serie criminal Dope Thief.

Al igual que Hawke, podría beneficiarse de los votantes reacios a apoyar a un joven candidato como Chalamet. Aun así, incluso si sigue ganando impulso esta temporada, habrá pocos lugares donde demostrarlo hasta la ceremonia de los Oscar en marzo. Moura no fue nominado por el Sindicato de Actores ni logró entrar en la lista corta de los BAFTA en su categoría, así que no tiene dónde conseguir una victoria importante hasta la gran noche.

Fuente: The New York Times