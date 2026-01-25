Tecno

Quiénes son Las guerreras K-pop: todo el análisis del fenómeno global que hoy apunta a un Oscar

Con dos nominaciones a los Premios Oscar y una racha ganadora en los Globos de Oro, Las guerreras K-pop confirma su relevancia artística y su impacto en la industria de la animación y música

Guardar
El grupo ficticio HUNTR/X, las
El grupo ficticio HUNTR/X, las voces de estrellas del pop y el trabajo creativo de Maggie Kang impulsan a la película animada a superar récords y liderar la temporada de premios

La película Las guerreras K-pop consolidó el mayor éxito de audiencia en la historia de Netflix desde su estreno mundial el 20 de junio de 2025. La cinta animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans superó los 325 millones de visualizaciones en tres meses y se ubicó en el top 10 de 93 países.

El fenómeno atraviesa fronteras y ahora, en enero de 2026, la producción apunta a los Premios Oscar como una de las principales candidatas en la categoría de animación.

Cuáles son las nominaciones de Las guerreras K-pop en los Premios Oscar

Tras conquistar premios como los
Tras conquistar premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la película Las guerreras K-pop suma nominaciones a los Premios Oscar 2026, consolidando su impacto cultural y su éxito global en la animación - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Las guerreras K-pop (título original: K-Pop: Demon Hunters) se ha consolidado como la mayor sorpresa en la temporada de premios 2025-2026. Los anuncios de nominaciones a los Premios Oscar 2026 incluyeron a la película en dos categorías principales: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X. Entre las rivales destacan Zootopia 2, Elio, Arco y Little Amélie, según detalló Deadline.

El recorrido de la cinta en galas internacionales respalda su candidatura. La película ganó los Globos de Oro y los Critics Choice Awards en las categorías de animación y música. Además, asociaciones de críticos de Nueva York y Chicago la premiaron como Mejor Película de Animación, mientras que los MAMA Awards y los Melon Music Awards reconocieron su banda sonora como la mejor del año.

Quiénes son las cantante guerreras de K-pop

La música de Las guerreras K-pop es uno de los factores clave de su éxito. Las canciones del grupo ficticio HUNTR/X son interpretadas por artistas reales como EJAE (voz de Rumi), Audrey Nuna (voz de Mira) y Rei Ami (voz de Zoey).

También participaron miembros de TWICE (Jihyo, Chaeyoung y Jeongyeon) y la reconocida cantante Lea Salonga. La producción incluyó versiones en inglés y español latino, ampliando su alcance global.

La película animada Las guerreras
La película animada Las guerreras K-pop lidera la temporada de premios con nominaciones al Oscar y éxitos musicales - (Captura: Netflix)

Quién es el creador de las guerreras K-pop

El proyecto fue concebido por Maggie Kang, quien propuso fusionar la cultura del K-pop con elementos de la mitología coreana.

La dirección compartida con Chris Appelhans y la colaboración de productores y guionistas especializados en animación y música pop coreana dotaron a la película de una identidad única y relevante para audiencias internacionales. La producción corrió a cargo de Sony Pictures Animation y la distribución global la realizó Netflix.

La influencia de Las guerreras K-pop se extiende a la industria musical y al entorno digital. La banda sonora encabezó listas de ventas y reproducciones, mientras que “Golden” se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales y plataformas de streaming.

Según Billboard, la canción lideró el Billboard Global 200 durante 17 semanas y superó los 8.300 millones de reproducciones. La revista TIME nombró a la película “Revelación del Año 2025”, reflejando su impacto en la cultura pop.

Globos de Oro, Critics Choice
Globos de Oro, Critics Choice y ahora Oscar: Las guerreras K-pop busca coronarse en la animación mundial - (Netflix)

La película también arrasó en los Hollywood Music in Media Awards y recibió premios especiales como Music Visionary of the Year. El éxito impulsó una ola de contenido generado por usuarios en TikTok y otras redes, consolidando a las “guerreras” como referentes de la animación y la música contemporánea.

Cuándo se estrenaría Las guerreras K-pop 2

El fenómeno ha motivado el desarrollo de una secuela. Según Deadline, Las guerreras K-pop 2 podría estrenarse en 2029. Los productores mantienen conversaciones con Sony y Netflix para definir si el lanzamiento será en cines o directamente en plataformas digitales.

Por ahora, millones de personas acceden a la película original en Netflix, donde la visualización legal y segura está garantizada, según recomendaciones de la plataforma.

La disponibilidad de la cinta en múltiples idiomas y la participación de artistas reconocidos han convertido a Las guerreras K-pop en una referencia de la animación global. El éxito en audiencias, premios y listas musicales plantea un escenario favorable para su presencia en los próximos Oscar y para la continuidad de la saga.

Temas Relacionados

Guerreras K-popPremios OscarHUNTR/XRumiMiraZoeyNetflixTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Top 10 animes para ver en maratón este domingo en Crunchyroll

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Top 10 animes para ver

Riesgos detrás de los permisos que solicita Magis TV o XUPER TV al descargar su APK en un dispositivo

Expertos advierten que la instalación de programas piratas aumenta las posibilidades de robo de información y permite iniciar medidas legales por violaciones a derechos de autor

Riesgos detrás de los permisos

Nokia 1100: por qué fue el más vendido de la historia y cuánto costaba

El dispositivo, con batería de larga duración y funciones básicas, marcó una época al convertirse en el teléfono más popular

Nokia 1100: por qué fue

Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado para que funcione correctamente

El tiempo depende del uso y el ambiente donde esté ubicado el electrodoméstico. Además, su revisión periódica es clave para reducir el consumo energético

Cada cuánto hay que limpiar

Bill Gates cree que la IA puede ayudar a solucionar la escasez de médicos en países pobres

El cofundador de Microsoft destaca que la inteligencia artificial puede desempeñar un papel determinante en la reducción de muertes evitables y deficiencias en la atención sanitaria

Bill Gates cree que la
DEPORTES
El show de atajadas del

El show de atajadas del Dibu Martínez y el golazo de Buendía en la victoria clave del Aston Villa ante Newcastle

Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

Polémica definición en una carrera por un toque en la última vuelta: “Hizo todo lo que no hay que hacer”

“Derechazo imposible”: el golazo de Thiago Almada con conexión argentina para el Atlético de Madrid frente al Mallorca

Tras Boca-Riestra, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento y Tigre debutará ante Estudiantes de Río Cuarto

TELESHOW
Gladys La Bomba Tucumana recordó

Gladys La Bomba Tucumana recordó a su pareja con un video inédito juntos a 8 meses de su muerte: “Te extraño”

Charly García sorprendió en Punta del Este y emocionó a todos en un show de León Gieco y Agarrate Catalina

¿Fito Páez y Sofía Gala juntos?: la dedicatoria de cumpleaños que avivó rumores de romance

Wanda Nara y Maxi López celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Valentino: “Qué afortunados somos de tenerte”

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez, la dictadora dual

Delcy Rodríguez, la dictadora dual de Venezuela mantiene presos políticos para sostener el terrorismo de Estado

La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales

¿Nuevo tesoro de Pedro Pablo Rubens? Especialistas debaten sobre la autenticidad de una pintura descubierta

Francia detuvo al capitán de un petrolero de la “flota fantasma” rusa y eleva la tensión con Moscú

Salen a la subasta fotos inéditas, cartas y manuscritos de Oscar Wilde