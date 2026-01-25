Quiénes son Las guerreras K-pop: todo el análisis del fenómeno global que hoy apunta a un Oscar

El grupo ficticio HUNTR/X, las voces de estrellas del pop y el trabajo creativo de Maggie Kang impulsan a la película animada a superar récords y liderar la temporada de premios

La película Las guerreras K-pop consolidó el mayor éxito de audiencia en la historia de Netflix desde su estreno mundial el 20 de junio de 2025. La cinta animada dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans superó los 325 millones de visualizaciones en tres meses y se ubicó en el top 10 de 93 países.

El fenómeno atraviesa fronteras y ahora, en enero de 2026, la producción apunta a los Premios Oscar como una de las principales candidatas en la categoría de animación.

Cuáles son las nominaciones de Las guerreras K-pop en los Premios Oscar

Tras conquistar premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la película Las guerreras K-pop suma nominaciones a los Premios Oscar 2026, consolidando su impacto cultural y su éxito global en la animación - (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Las guerreras K-pop (título original: K-Pop: Demon Hunters) se ha consolidado como la mayor sorpresa en la temporada de premios 2025-2026. Los anuncios de nominaciones a los Premios Oscar 2026 incluyeron a la película en dos categorías principales: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X. Entre las rivales destacan Zootopia 2, Elio, Arco y Little Amélie, según detalló Deadline.

El recorrido de la cinta en galas internacionales respalda su candidatura. La película ganó los Globos de Oro y los Critics Choice Awards en las categorías de animación y música. Además, asociaciones de críticos de Nueva York y Chicago la premiaron como Mejor Película de Animación, mientras que los MAMA Awards y los Melon Music Awards reconocieron su banda sonora como la mejor del año.

Quiénes son las cantante guerreras de K-pop

La música de Las guerreras K-pop es uno de los factores clave de su éxito. Las canciones del grupo ficticio HUNTR/X son interpretadas por artistas reales como EJAE (voz de Rumi), Audrey Nuna (voz de Mira) y Rei Ami (voz de Zoey).

También participaron miembros de TWICE (Jihyo, Chaeyoung y Jeongyeon) y la reconocida cantante Lea Salonga. La producción incluyó versiones en inglés y español latino, ampliando su alcance global.

La película animada Las guerreras K-pop lidera la temporada de premios con nominaciones al Oscar y éxitos musicales - (Captura: Netflix)

Quién es el creador de las guerreras K-pop

El proyecto fue concebido por Maggie Kang, quien propuso fusionar la cultura del K-pop con elementos de la mitología coreana.

La dirección compartida con Chris Appelhans y la colaboración de productores y guionistas especializados en animación y música pop coreana dotaron a la película de una identidad única y relevante para audiencias internacionales. La producción corrió a cargo de Sony Pictures Animation y la distribución global la realizó Netflix.

La influencia de Las guerreras K-pop se extiende a la industria musical y al entorno digital. La banda sonora encabezó listas de ventas y reproducciones, mientras que “Golden” se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales y plataformas de streaming.

Según Billboard, la canción lideró el Billboard Global 200 durante 17 semanas y superó los 8.300 millones de reproducciones. La revista TIME nombró a la película “Revelación del Año 2025”, reflejando su impacto en la cultura pop.

Globos de Oro, Critics Choice y ahora Oscar: Las guerreras K-pop busca coronarse en la animación mundial - (Netflix)

La película también arrasó en los Hollywood Music in Media Awards y recibió premios especiales como Music Visionary of the Year. El éxito impulsó una ola de contenido generado por usuarios en TikTok y otras redes, consolidando a las “guerreras” como referentes de la animación y la música contemporánea.

Cuándo se estrenaría Las guerreras K-pop 2

El fenómeno ha motivado el desarrollo de una secuela. Según Deadline, Las guerreras K-pop 2 podría estrenarse en 2029. Los productores mantienen conversaciones con Sony y Netflix para definir si el lanzamiento será en cines o directamente en plataformas digitales.

Por ahora, millones de personas acceden a la película original en Netflix, donde la visualización legal y segura está garantizada, según recomendaciones de la plataforma.

La disponibilidad de la cinta en múltiples idiomas y la participación de artistas reconocidos han convertido a Las guerreras K-pop en una referencia de la animación global. El éxito en audiencias, premios y listas musicales plantea un escenario favorable para su presencia en los próximos Oscar y para la continuidad de la saga.