Congreso busca que el Gobierno impulse puerto espacial, pero ya existe un proyecto en marcha

El primer Puerto Espacial de Perú implicará una inversión multimillonaria. ¿Sabes que ya hay un proyecto para Talara, Piura? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Nasa

El Pleno del Congreso ha aprobado en primera votación el dictamen que propone declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial en el Perú, con gran cantidad de votos a favor.

Si bien es solo declaratorio sí plantea que se empiecen a hacer estudios para que se haga realidad este puerto. Pero lo que no menciona el dictamen es que ya hay un proyecto detallado en el Informe Multianual de inversiones en asociaciones público privadas del Ministerio de Defensa del 2023 al 2026.

Este busca la “Construcción de un Puerto Espacial (Spaceport) en la Base Aérea ‘El Pato’ en la ciudad de Talara”. Así, se plantea implementarse en Piura. A la fecha, sin embargo, aún no se sabe tanta información concreta de cómo vaya este avance.

Las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y el Comando Espacial de Estados Unidos firmaron un convenio para el desarrollo de este tipo de proyectos. - Crédito Composición Infobae/Difusión

Pleno aprobó Puerto espacial

En su artículo único, la fórmula legal establece que se declaré el interés de la creación de un puerto espacial en territorio peruano con el fin “de promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

Para esto, “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, coordina las acciones en el marco de sus competencias y atribuciones”.

“La declaratoria de interés nacional crea condiciones para que el Poder Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Defensa, impulse las acciones preliminares que estime necesarias, como la realización de estudios técnicos, tal como se precisa en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, acota el dictamen aprobado.

Aquí se ubicará el primer Puerto Espacial del Perú. - Crédito Captura de Google Maps

Sin embargo, la propuesta normativa no ordena la construcción inmediata de un puerto espacial “ni compromete recursos presupuestales directos, por lo que los costos iniciales asociados a su vigencia son limitados. En esta etapa, los eventuales costos para el Estado se concentran principalmente en la coordinación interinstitucional, la gestión administrativa y, de manera gradual, en la formulación de estudios técnicos especializados que deberán desarrollarse cconforme a las reglas presupuestales”.

El proyecto actual

En el Informe Multianual de inversiones en asociaciones público privadas del Ministerio de Defensa del 2023 al 2026 se detalla el proyecto para realizar el puerto especial en Talara.

Se trata de un “Spaceport”, que “tiene como objeto facilitar los lanzamientos de cohetes y naves espaciales para vuelos orbitales (que orbitarán la tierra como los satélites) y suborbitales (aquellos que transportarán personas a otros continentes en menor tiempo sin llegar a dar una órbita completa a la tierra), desde plataformas preparadas, equipadas, certificadas y autorizadas para tal fin, desde la ciudad de Piura, Talara (por su cercanía a la línea Ecuatorial)“.

El puerto favorecería el turismo espacial en el país. Con esto “los beneficiarios serán la población de la ciudad de Talara, por el mejoramiento de vías de acceso y turismo; la región por ser un HUB de transporte espacial a nivel regional, el ámbito espacial por el incremento de capacidades, los ciudadanos del país por tener un Puerto espacial, que permitirá desde nuestro país ser independientes en lanzamientos de objetos al espacio, desarrollo tecnológico, investigación, educación, seguridad y defensa nacional”.