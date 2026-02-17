Gobierno transfiere S/1.137 millones al Ministerio de Defensa para la compra de 24 aviones caza para La Joya

Entre las opciones en evaluación destacan los aviones F-16 Block 70 de Estados Unidos, Gripen E/F de Suecia y Rafale F4 de Francia.

El Gobierno de Perú aprobó la transferencia de S/1.137 millones al Ministerio de Defensa destinada a la adquisición de 24 aviones caza de alto rendimiento para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La medida fue publicada mediante el Decreto Supremo N° 020-2026-EF en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de reforzar la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares en la Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, en Arequipa.

Además, el decreto establece que estos recursos deberán usarse exclusivamente en la recuperación de las capacidades operativas de los aviones caza asignados al Grupo Aéreo N° 4.

Mecanismo de compra y antecedentes financieros

La operación se enmarca en la Ley N° 32187, que autorizó al Ejecutivo a realizar operaciones de endeudamiento interno por hasta S/7.580 millones para financiar proyectos públicos estratégicos.

De este total, el monto transferido ahora corresponde a una primera parte del presupuesto destinado a la modernización de la flota de combate de la FAP.

La Base Aérea La Joya es clave en la defensa nacional y alberga al Grupo Aéreo N° 4, operador de los cazas Mirage 2000 en ejercicio de defensa avanzada.

El procedimiento de compra se activa luego de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, que había dejado en suspenso este proceso, y en un escenario de incertidumbre política por la eventual salida del presidente interino José Enrique Jerí Oré.

La asignación de fondos se realiza bajo un cronograma que exige la presentación y aprobación de solicitudes de transferencia, conforme a las normas de gestión presupuestaria vigentes.

Plazos, contexto político y detalles del proceso de adquisición

Según lo informado por InfoDefensa, el Gobierno emitió el pasado 13 de febrero un Decreto de Urgencia que instruyó a los ministerios con operaciones de crédito aprobadas en diciembre a remitir la solicitud de transferencia de fondos para proyectos de inversión en un plazo máximo de tres días hábiles.

El Ministerio de Defensa cumplió con el envío del oficio correspondiente, lo que permitió destrabar la compra de los cazas, postergada tras la vacancia presidencial de octubre pasado. Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente qué modelo de avión ni qué postor será seleccionado para la adquisición.

El proyecto de modernización de la flota de combate de la FAP cuenta con un presupuesto total autorizado de S/7.580 millones.

No obstante, el diario Expreso reportó que el Gobierno peruano evalúa adquirir 24 aviones caza F-16 Block 70 fabricados en Estados Unidos. Esta opción se perfila como la favorita frente a otras propuestas presentadas por SAAB (Gripen E/F) de Suecia y Dassault (Rafale F4) de Francia.

Según la publicación, la presentación oficial de los nuevos cazas estaría prevista para la segunda semana de abril, una vez concluidas las elecciones generales de 2026, en medio de la pugna entre los gobiernos de China y EEUU por su rol hegemónico en el país.

La Base Aérea La Joya: enclave estratégico en defensa y conectividad

La Base Aérea La Joya, oficialmente denominada “Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo”, es una instalación estratégica ubicada en el kilómetro 1.005 de la Panamericana Sur, en el distrito de La Joya, Arequipa.

Allí opera el Grupo Aéreo N° 4, especializado en cazas Mirage 2000 y en operaciones de defensa aérea avanzada. La base, inaugurada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad nacional y es sede de ejercicios internacionales.

Además, se está habilitando como aeropuerto alterno para la aviación comercial en temporada de lluvias, lo que refuerza su valor estratégico para la conectividad regional y la gestión de emergencias.