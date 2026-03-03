Perú

Puerto espacial en Perú logra avance en el Congreso: ¿Dónde estará ubicado?

La Comisión de Defensa Nacional del Congreso ha aprobado un dictamen que declara el interés en construir el primer puerto espacial del país. A la par ya existen discusiones sobre cuál es la región que se evalué para albergarlo

Guardar
El Congreso avanzó con un
El Congreso avanzó con un dictamen que tiene que ver con el puerto espacial peruano. - Crédito Andina

En la sesión del lunes 2 de marzo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso aprobó por unanimidad (14 votos) un dictamen que propone declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial en nuestro país.

Si bien es un dictamen declaratorio, sí plantea que se empiecen a hacer estudios para que se haga realidad este puerto. Es más, a la par, ya un proyecto fue detallado en el Informe Multianual de inversiones en asociaciones público privadas del Ministerio de Defensa del 2023 al 2026.

Se trata de la “Construcción de un Puerto Espacial (Spaceport) en la Base Aérea ‘El Pato’ en la ciudad de Talara”. Este se plantea implementarse en Piura. Sin embargo, aún no se sabe tanta información concreta de cómo vaya este avance.

Las Fuerzas Armadas del Perú
Las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y el Comando Espacial de Estados Unidos firmaron un convenio para el desarrollo de este tipo de proyectos. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿De qué trata el dictamen aprobado?

La comisión que preside Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza Paús) aprobó el dictamen, con texto sustitutorio, que aprueba, en su artículo único, una fórmula legal que establece que el interés de la creación de un puerto espacial en territorio peruano con el fin “de promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

Así, para esto, “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, coordina las acciones en el marco de sus competencias y atribuciones”.

“La norma, se expuso, tiene el objetivo estratégico de posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial. Esta declaración no introduce mandatos operativos inmediatos ni altera el contenido de las leyes vigentes, sino que cumple una función orientadora dentro del sistema jurídico, al reconocer formalmente una prioridad de Estado”, señaló Fonseca.

Aquí se ubicará el primer
Aquí se ubicará el primer Puerto Espacial del Perú. - Crédito Captura de Google Maps

Asimismo, el carácter no ejecutivo de la propuesta se evidencia en la exposición de motivos del proyecto de ley que señala que esta tiene por finalidad promover el inicio de los estudios correspondientes para la mencionada creación.

“Al asignar al Ministerio de Defensa un rol de coordinación, continuó, la propuesta se ajusta a las funciones que dicho sector ya tiene reconocidas en el Decreto Legislativo 1134 y en su Reglamento de Organización y Funciones, particularmente en lo referido a la promoción de iniciativas multisectoriales y al desarrollo del sistema aeroespacial peruano”, aclaró.

Ya hay uno en planteamiento

Como se sabe, en el Informe Multianual de inversiones en asociaciones público privadas del Ministerio de Defensa del 2023 al 2026 se detalla el proyecto para realizar el puerto especial en Talara.

El primer Puerto Espacial de
El primer Puerto Espacial de Perú implicará una inversión multimillonaria. ¿Sabes qué tiene de especial Talara, Piura, que lo hace perfecto para este proyecto? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Nasa

“Un Spaceport tiene como objeto facilitar los lanzamientos de cohetes y naves espaciales para vuelos orbitales (que orbitarán la tierra como los satélites) y suborbitales (aquellos que transportarán personas a otros continentes en menor tiempo sin llegar a dar una órbita completa a la tierra), desde plataformas preparadas, equipadas, certificadas y autorizadas para tal fin, desde la ciudad de Piura, Talara (por su cercanía a la línea Ecuatorial)“, señala.

Esto favorecería el turismo espacial en el país. “Los beneficiarios serán la población de la ciudad de Talara, por el mejoramiento de vías de acceso y turismo; la región por ser un HUB de transporte espacial a nivel regional, el ámbito espacial por el incremento de capacidades, los ciudadanos del país por tener un Puerto espacial, que permitirá desde nuestro país ser independientes en lanzamientos de objetos al espacio, desarrollo tecnológico, investigación, educación, seguridad y defensa nacional”, detalla el informe.

Temas Relacionados

Puerto espacialComisión de Defensa NacionalPiuraperu-economia

Más Noticias

Examen de admisión San Marcos 2026-II: ¿Quiénes deben asistir a la prueba este sábado 07 de marzo?

El examen de ingreso a la casa de estudios destaca por la gran cantidad de postulantes que atrae cada año, impulsado por el prestigio de la institución y la variedad de carreras que ofrece

Examen de admisión San Marcos

Presidente de UTC confirma que arbitraje favoreció a Alianza Lima y pide que se anule gol tras escuchar audios del VAR

Osias Ramírez informó que el juez principal modificó la decisión de saque de meta a tiro de esquina a favor de los ‘blanquiazules’ tras la intervención del videoarbitraje

Presidente de UTC confirma que

Línea 1: ProInversión anuncia firma de la adenda del Metro de Lima en junio del 2026, ¿habrá alza de tarifas?

La Línea 1 confirmó a Infobae Perú la compra de 31 trenes nuevos y la ampliación en tamaño de las estaciones existentes, con el objetivo de tener la infraestructura lista para el año 2029

Línea 1: ProInversión anuncia firma

EN VIVO desabastecimiento de GNV en Perú: situación de los taxis y transporte tras declaratoria de emergencia de gas natural

Algunos conductores pasaron la noche haciendo colas en los grifos, mientras que el precio en ciertos casos se triplicó. Todo esto cuando en la víspera se anunció que no se vendería el combustible a vehículos menores por desabastecimiento tras fuga en Camisea

EN VIVO desabastecimiento de GNV

ATU garantiza abastecimiento de buses del Metropolitano y corredores tras declaratoria de emergencia de gas natural

La crisis energética no afecta la operación total de los principales sistemas de transporte masivo, por lo que coordina con concesionarios y proveedores para evitar interrupciones en el servicio

ATU garantiza abastecimiento de buses
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que José María Balcázar

Revelan que José María Balcázar sí se benefició con la Ley Soto

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

José Balcázar impulsó una ley que benefició a su hijo y lo propuso para un cargo en el Congreso sin revelar el parentesco

Hoy inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Keiko Fujimori expresa su “desconfianza” hacia el gabinete de Denisse Miralles antes del voto de confianza

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava confirma su separación

Yiddá Eslava confirma su separación de Ángel Fernández tras anunciarse su ingreso a ‘La Granja VIP’

Sergio Mayer y Fabio Agostini protagonizan fuerte pelea y se van a los golpes en La Casa de los Famosos

Janet Barboza cuestiona las disculpas de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Magaly Medina enfurece contra versión de Adrián Villar: “No escondes el carro y luego sales en una bicicleta a ver qué pasó”

Arcángel regresa a Lima con ‘La 8va Maravilla World Tour’: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y más del show

DEPORTES

Presidente de UTC confirma que

Presidente de UTC confirma que arbitraje favoreció a Alianza Lima y pide que se anule gol tras escuchar audios del VAR

Posible rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Natalia Málaga advierte a voleibolistas peruanas ante aumento de extranjeras en la Liga: “Si quieren jugar, que les cueste”

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: los equipos clasificados y cómo se definirán los cruces