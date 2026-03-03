Puerto espacial en Perú logra avance en el Congreso: ¿Dónde estará ubicado?

El Congreso avanzó con un dictamen que tiene que ver con el puerto espacial peruano. - Crédito Andina

En la sesión del lunes 2 de marzo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso aprobó por unanimidad (14 votos) un dictamen que propone declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial en nuestro país.

Si bien es un dictamen declaratorio, sí plantea que se empiecen a hacer estudios para que se haga realidad este puerto. Es más, a la par, ya un proyecto fue detallado en el Informe Multianual de inversiones en asociaciones público privadas del Ministerio de Defensa del 2023 al 2026.

Se trata de la “Construcción de un Puerto Espacial (Spaceport) en la Base Aérea ‘El Pato’ en la ciudad de Talara”. Este se plantea implementarse en Piura. Sin embargo, aún no se sabe tanta información concreta de cómo vaya este avance.

Las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida) y el Comando Espacial de Estados Unidos firmaron un convenio para el desarrollo de este tipo de proyectos. - Crédito Composición Infobae/Difusión

¿De qué trata el dictamen aprobado?

La comisión que preside Karol Paredes Fonseca (bancada Avanza Paús) aprobó el dictamen, con texto sustitutorio, que aprueba, en su artículo único, una fórmula legal que establece que el interés de la creación de un puerto espacial en territorio peruano con el fin “de promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

Así, para esto, “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, coordina las acciones en el marco de sus competencias y atribuciones”.

“La norma, se expuso, tiene el objetivo estratégico de posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial. Esta declaración no introduce mandatos operativos inmediatos ni altera el contenido de las leyes vigentes, sino que cumple una función orientadora dentro del sistema jurídico, al reconocer formalmente una prioridad de Estado”, señaló Fonseca.

Aquí se ubicará el primer Puerto Espacial del Perú. - Crédito Captura de Google Maps

Asimismo, el carácter no ejecutivo de la propuesta se evidencia en la exposición de motivos del proyecto de ley que señala que esta tiene por finalidad promover el inicio de los estudios correspondientes para la mencionada creación.

“Al asignar al Ministerio de Defensa un rol de coordinación, continuó, la propuesta se ajusta a las funciones que dicho sector ya tiene reconocidas en el Decreto Legislativo 1134 y en su Reglamento de Organización y Funciones, particularmente en lo referido a la promoción de iniciativas multisectoriales y al desarrollo del sistema aeroespacial peruano”, aclaró.

Ya hay uno en planteamiento

Como se sabe, en el Informe Multianual de inversiones en asociaciones público privadas del Ministerio de Defensa del 2023 al 2026 se detalla el proyecto para realizar el puerto especial en Talara.

El primer Puerto Espacial de Perú implicará una inversión multimillonaria. ¿Sabes qué tiene de especial Talara, Piura, que lo hace perfecto para este proyecto? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Nasa

“Un Spaceport tiene como objeto facilitar los lanzamientos de cohetes y naves espaciales para vuelos orbitales (que orbitarán la tierra como los satélites) y suborbitales (aquellos que transportarán personas a otros continentes en menor tiempo sin llegar a dar una órbita completa a la tierra), desde plataformas preparadas, equipadas, certificadas y autorizadas para tal fin, desde la ciudad de Piura, Talara (por su cercanía a la línea Ecuatorial)“, señala.

Esto favorecería el turismo espacial en el país. “Los beneficiarios serán la población de la ciudad de Talara, por el mejoramiento de vías de acceso y turismo; la región por ser un HUB de transporte espacial a nivel regional, el ámbito espacial por el incremento de capacidades, los ciudadanos del país por tener un Puerto espacial, que permitirá desde nuestro país ser independientes en lanzamientos de objetos al espacio, desarrollo tecnológico, investigación, educación, seguridad y defensa nacional”, detalla el informe.