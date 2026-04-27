Día del Código Morse: la conmemoración que revela cómo un sistema de puntos y rayas modificó la comunicación mundial desde el siglo XIX

La implementación del método ideado por Samuel Morse permitió superar limitaciones de los sistemas tradicionales, facilitando la transmisión eficiente entre personas y naciones (El País)

El Día del Código Morse, celebrado anualmente el 27 de abril, honra el nacimiento de Samuel Morse y la invención del sistema que lleva su nombre. Este método, basado en la combinación de puntos y rayas, impulsó la comunicación instantánea en una era dominada por mensajes a caballo y entregas manuales.

Morse, originalmente pintor y posteriormente inventor, diseñó junto con Alfred Vail un alfabeto codificado que permitió enviar información a través de impulsos eléctricos, cambiando drásticamente la forma en que personas y naciones se mantenían conectadas.

La primera transmisión oficial en 1844 marcó un antes y un después, y su vigencia en situaciones de emergencia confirma la relevancia de un lenguaje que desafía al tiempo.

Origen y evolución del código Morse

El nacimiento de Samuel Morse dio origen a un sistema que revolucionó la comunicación a distancia, permitiendo transmitir mensajes en segundos y transformando la historia de las telecomunicaciones. (Mathew B. Brady)

El 27 de abril fue elegido para conmemorar el nacimiento de Samuel Finley Breese Morse, quien en 1791 llegó al mundo en Massachusetts. La efeméride reconoce el desarrollo de un sistema de comunicación que, desde su creación, ha influenciado la historia de la humanidad.

El código Morse surgió de la necesidad de superar las limitaciones de los sistemas de comunicación tradicionales, como los mensajes escritos que tardaban días en llegar a su destino.

Tras una experiencia personal marcada por la pérdida de su esposa debido a la lentitud del correo, Morse se propuso inventar un método más eficiente. Con la colaboración de Alfred Vail y Joseph Henry, el inventor materializó un sistema de transmisión basado en impulsos eléctricos que podía atravesar largas distancias en segundos.

La primera demostración pública del telégrafo eléctrico ocurrió el 24 de mayo de 1844. Samuel Morse envió el mensaje “¿Qué nos ha traído Dios?” desde Washington D.C. hasta Baltimore, lo que constituyó el inicio de una revolución en las telecomunicaciones.

El sistema asigna a cada letra, número y signo una secuencia distinta de pulsos cortos y largos, permitiendo así la codificación de mensajes complejos. La expansión del código Morse fue rápida: a finales del siglo XIX, líneas telegráficas conectaban continentes, facilitando la transmisión inmediata de noticias y decisiones estratégicas en ámbitos como el comercio y el ejército.

Aplicaciones y legado del sistema

A lo largo del siglo XX, el sistema ideado por Morse demostró su utilidad en contextos críticos, salvando vidas y adaptándose a distintos medios como sonidos, luces y señales visuales. (Concepto)

El código Morse, ideado por Samuel Morse, dejó una huella indeleble en la historia de la comunicación. Su uso no se limitó al telégrafo; a lo largo del siglo XX, fue adoptado por la radio, la marina y la aviación, donde resultó esencial para transmitir información en situaciones críticas. La señal de socorro internacional SOS, codificada como “··· ––– ···”, se convirtió en un llamado universal que salvó miles de vidas en naufragios y catástrofes. Uno de los episodios más notorios fue el envío de un mensaje de auxilio desde el Titanic en 1912, que marcó la memoria colectiva.

En 1966, el piloto estadounidense Jeremiah Denton, prisionero durante la guerra de Vietnam, denunció su situación transmitiendo la palabra “tortura” mediante parpadeos en código Morse durante una entrevista televisada. Este hecho evidenció la versatilidad del sistema, capaz de adaptarse a diferentes soportes: sonidos, luces, vibraciones y movimientos. Incluso hoy, aficionados a la radio y entusiastas de la tecnología mantienen vivo el legado de Morse, practicando un lenguaje que se resiste a desaparecer.

Curiosidades y presencia cultural

Más allá de su uso técnico, el código Morse ha influido en el cine y la cultura popular, integrándose en relatos que destacan su valor como herramienta de comunicación. (Teltronic)

El código Morse no solo revolucionó las telecomunicaciones, sino que también permeó la cultura popular y el arte. Varias producciones cinematográficas han incorporado este sistema como parte clave de su narrativa.

En Los destructores de diques (Reino Unido, 1955), los pilotos británicos se comunican por Morse durante una misión de la Segunda Guerra Mundial. La película Descifrando Enigma explora la importancia del código para descifrar mensajes nazis, mientras que Parásitos utiliza el sistema para desvelar secretos en una familia surcoreana.

El código Morse asigna combinaciones simples a letras comunes, como la “E” (·) y la “T” (–), y códigos más extensos a las menos frecuentes. En español, la letra “Ñ” se representa con “-.-.--”. Aunque la digitalización ha desplazado su uso cotidiano, la simplicidad y robustez del sistema lo mantienen relevante en contextos de emergencia y en la formación de operadores de radio. Su legado, vinculado a la innovación y la necesidad humana de comunicarse a distancia, sigue vigente más de 180 años después de su creación.