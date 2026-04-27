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Daniel Ureta quedó bajo la lupa tras el empate entre Sport Boys y Juan Pablo II: ‘rosados’ piden “evaluación exhaustiva”

El equipo porteño manifestó su desacuerdo con el arbitraje, señalando discrepancias en las amonestaciones y la administración del tiempo extra, y pidió una revisión total

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Sport Boys – Juan Pablo II – Daniel Ureta - Liga 1 – Perú – deportes – 26 abril
La institución rosada pidió revisar el arbitraje tras el empate, reafirmando su compromiso con la equidad y el respeto a las normas en la competencia. (Facebook / Liga 1)

La directiva de Sport Boys expresó públicamente su inconformidad con la labor arbitral de Daniel Ureta en el reciente partido contra Juan Pablo II, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Apertura.

El encuentro, que culminó con empate 1-1 en el Estadio Miguel Grau del Callao, estuvo marcado por decisiones disciplinarias que, según el club, carecieron de una aplicación uniforme del reglamento.

En su comunicado, los representantes del equipo chalaco subrayaron su preocupación por la falta de equidad en las amonestaciones y por la gestión del tiempo de descuento, considerando que estas acciones condicionaron el desarrollo y resultado del partido. La institución solicitó a las autoridades deportivas una evaluación minuciosa del desempeño arbitral.

Reclamos de Sport Boys por las decisiones disciplinarias de Ureta

Sport Boys – Juan Pablo II – Daniel Ureta - Liga 1 – Perú – deportes – 26 abril
Sport Boys cuestionó la actuación de Daniel Ureta por sanciones dispares que, según el club, alteraron el desarrollo del partido ante Juan Pablo II. (Facebook / Sport Boys)Sport Boys)

Durante el encuentro disputado ante Juan Pablo II, Sport Boys cuestionó la coherencia en los criterios aplicados para sancionar a los jugadores. Según el comunicado difundido, hubo situaciones similares que recibieron tratos dispares, lo que generó malestar entre jugadores y cuerpo técnico.

La expulsión de Iago Iriarte a los 20 minutos y la de Hernán Da Campo al minuto 41 dejaron a ambos equipos con diez futbolistas antes del descanso. Sin embargo, el club rosado sostiene que las tarjetas amarillas y rojas no se aplicaron con el mismo rigor en ambos bandos, lo que, a su juicio, influyó directamente en la dinámica del partido y en el desarrollo de la estrategia deportiva de la institución.

En palabras del club, “se evidenció una preocupante falta de criterio uniforme en la toma de decisiones disciplinarias. Diversas jugadas que derivaron en amonestaciones para nuestros jugadores no tuvieron el mismo tratamiento cuando las acciones fueron cometidas por el equipo rival, generando una disparidad en la interpretación del reglamento”.

Este señalamiento fue respaldado por la reacción de los simpatizantes presentes en el estadio, que manifestaron su descontento ante lo que percibieron como un arbitraje desigual.

Cuestionamientos a la administración del tiempo adicional

Sport Boys – Juan Pablo II – Daniel Ureta - Liga 1 – Perú – deportes – 26 abril
La diferencia entre los minutos agregados en cada tiempo generó polémica, con Sport Boys reclamando una falta de proporcionalidad en el cálculo del descuento final. (Facebook / Sport Boys)

La gestión del tiempo de descuento por parte de Daniel Ureta también fue objeto de objeción por parte de Sport Boys. De acuerdo con el reporte oficial, en la primera mitad del compromiso se otorgaron cinco minutos de adición, una cifra que el club consideró apropiada.

No obstante, la directiva observó que en la segunda parte, a pesar de haberse producido nueve sustituciones, intervenciones del VAR y la ejecución de un penal, el árbitro solo añadió cuatro minutos, lo cual fue calificado como insuficiente ante la cantidad de incidencias registradas.

El club expuso que esta decisión limitó sus posibilidades de buscar un resultado diferente y solicitó que se tomen en cuenta estos factores en futuras evaluaciones. “Resulta incomprensible la administración del tiempo añadido. Mientras que en el primer tiempo se otorgaron cinco minutos de compensación, en el segundo tiempo únicamente se añadieron cuatro minutos, lo que consideramos claramente insuficiente frente a lo ocurrido en el desarrollo del juego”, detalló la institución.

Solicitud de revisión y compromiso institucional

Goles y resumen del empate entre los 'rosados' y 'auriblancos' en el Callao. (Video: L1 MAX)

En su declaración, Sport Boys reiteró su adhesión a los principios de transparencia y respeto a las normas deportivas, valores que, según el club, deben ser garantizados por todos los participantes del fútbol profesional, especialmente por quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia en el campo.

Por este motivo, la administración pidió formalmente a las entidades encargadas del arbitraje una revisión detallada del desempeño de Daniel Ureta en el encuentro disputado.

La solicitud fue acompañada de un llamado a garantizar condiciones equitativas para todos los equipos que participan en la Liga 1, con el objetivo de evitar que situaciones similares afecten la integridad de las competencias. El club concluyó su pronunciamiento afirmando: “Solicitamos a las autoridades correspondientes una evaluación exhaustiva del arbitraje del señor Daniel Ureta en este encuentro, con el objetivo de asegurar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse”.

El empate 1-1, con goles de Oslimg Mora para el cuadro local y Christian Cueva para la visita, dejó a ambos equipos con sensaciones encontradas, mientras la controversia arbitral continúa generando debate en el entorno deportivo nacional.

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