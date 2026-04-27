“El tercer puesto es un orgullo para todos”: Francisco Hervás celebra el podio de Universitario y anticipa nuevos retos

El entrenador español valoró la campaña de las 'pumas' y anticipó metas más ambiciosas para la próxima temporada. (Video: La Cátedra Deportes)

Francisco Hervás, entrenador de Universitario de Deportes, se mostró satisfecho tras la victoria frente a Géminis en la serie por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El conjunto ‘crema’ cerró la temporada dentro del podio, un resultado que el estratega español valoró como consecuencia del trabajo sostenido durante todo el año competitivo.

El técnico destacó que el equipo supo responder a las exigencias del torneo a base de disciplina, constancia y compromiso diario. En ese sentido, remarcó que el rendimiento mostrado en la recta final no fue casualidad, sino el reflejo de un proceso de entrenamiento exigente que se mantuvo desde el inicio de la temporada.

Hervás resaltó especialmente el esfuerzo de sus dirigidas, subrayando la importancia del trabajo colectivo como base de los resultados obtenidos. Para el entrenador, la clave del tercer lugar estuvo en la perseverancia del plantel, incluso en momentos complicados donde los resultados no siempre acompañaron el rendimiento.

“Quiero destacar el trabajo de las jugadoras. Creo que los resultados se consiguen al final con el trabajo diario y ellas lo han hecho de forma incansable durante todos los días de esta temporada. Eso al final nos ha dado la alegría del resultado, indudablemente a mí me hacen sentirme muy orgulloso de mi equipo y de mis chicas, que creo que han jugado muy buen vóley”, señaló el estratega, poniendo en valor el desempeño colectivo.

Francisco Hervás celebró el tercer lugar de Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa U

Orgullo por la institución y su hinchada

El entrenador español también resaltó lo que significa Universitario como institución dentro del vóley peruano, no solo por su historia, sino también por la exigencia que representa su hinchada. En esa línea, explicó que el objetivo del grupo siempre fue responder a esa presión con resultados y entrega en cada partido disputado.

“Estoy muy orgulloso y satisfecho. Y la verdad es que es una gran emoción, porque sabemos que Universitario es una institución con muchísima fuerza, con muchísimo peso y con una hinchada que está detrás constantemente. Eso a nosotros nos gusta, devolverles la energía que ellos nos dan todo el partido, si es posible, con el resultado y este tercer puesto, que es un gran orgullo para todos”, añadió.

Metas más ambiciosas

Francisco Hervás dejó en claro que el proyecto deportivo no se detiene y que ya se viene trabajando en lo que será la próxima temporada. El técnico explicó que los objetivos se construyen con planificación, por lo que el análisis de la campaña actual ya forma parte del proceso hacia la siguiente. En ese sentido, el estratega adelantó que el reto será mayor en el 2026/27, con metas más exigentes para el equipo.

“Los proyectos no se improvisan, hay que valorarlos mucho. Ya llevamos tiempo intentando ver un poco cuál va a ser el planteamiento del año que viene, porque sabemos que el objetivo se convierte en más ambicioso todavía. Es un gran reto, pero por eso lo disfrutamos”, expresó el estratega.

Universitario Vóley cerró la temporada en el tercer puesto. Crédito: Prensa U

Finalmente, Hervás destacó que el equipo se ha formado sobre la base de valores compartidos y un trabajo conjunto entre comando técnico y jugadoras. Para el entrenador, el crecimiento del grupo es un proceso continuo que no termina con un resultado puntual, sino que se construye día a día.

“Creo que el equipo lo hemos construido entre todos. Yo siempre les digo a las chicas que tenemos que trabajar para construir el equipo en el cual nos gustaría jugar. Y eso es lo que hacemos todos los días, compartimos valores que son muy importantes para nosotros y es un camino sin fin. Cada día hay que seguir trabajando en ello, porque el premio es muy importante y compartido con muchos equipos”, sentenció.

Con el tercer puesto asegurado, Universitario de Deportes cierra una temporada positiva, pero con la mirada puesta en un futuro donde el objetivo será aún más ambicioso dentro del vóley peruano.