Samahara Lobatón es acusada de meterse en la relación de Youna y Gabriela Herrera tiene fuerte pelea con la influencer en ‘La Granja VIP’

Gabriela Herrera enfrenta a Samahara Lobatón tras ser señalada como 'roba maridos' y acusa a la influencer de interferir en relaciones ajenas.

Un nuevo episodio de alta tensión se vivió en ‘La Granja VIP’ tras la llegada de una avioneta que, a través de folletos lanzados desde el aire, expuso información sobre el pasado sentimental de Samahara Lobatón. El mensaje indicaba que la hija de Melissa Klug había iniciado una relación con Youna cuando él aún era pareja de su ‘prima’, Melody Cortez, lo que derivó en un enfrentamiento directo con Gabriela Herrera en el reality.

Avioneta lanza papeles con información comprometedora

La polémica se desató cuando una avioneta, contratada por seguidores de ‘Los Reales’, sobrevoló la granja y arrojó hojas impresas con información que acusaba a Samahara de haberse involucrado con el novio de su ‘prima’.

El mensaje, que también incluía cuestionamientos hacia Shirley Arica, fue recibido en medio de la sorpresa y la incomodidad de los participantes. Gabriela Herrera, quien en reiteradas ocasiones ha sido llamada “roba maridos” por Lobatón y Shirley Arica, no dudó en aprovechar el momento para enfrentar directamente a la influencer.

“Así de grande, cuando le quitan a la prima y me dicen a mí… oigan a mi tía…”, gritó Herrera, haciendo referencia a la acusación de los papeles lanzados desde la avioneta. Samahara, visiblemente alterada, intentó defenderse negando haber tenido un vínculo familiar real con Melody Cortez y subrayando que ella no le quitó el novio a ninguna amiga: “No era mi prima, no era mi prima y ya lo he contado”.

La tensión llega a su punto máximo en 'La Granja VIP'. Unos misteriosos papeles lanzados desde el exterior revelan supuestas infidelidades de Samahara Lobatón y Shirley Arica, desatando la ira incontrolable de Gabriela. ¡No te pierdas esta confrontación llena de gritos y acusaciones impactantes! Video: TikTok @riclatorrez

Pelea cara a cara y acusaciones cruzadas

El enfrentamiento subió de tono rápidamente. Gabriela Herrera, cansada de ser señalada como “roba maridos” dentro del reality debido a su cercanía con Diego Chávarri, devolvió la acusación a Samahara.

“Yo no le quité el marido a mi amiga que me metió en su casa, yo no le robé el marido a mi amiga que la metió en su casa. Tú te fuiste a meter a la casa de Mayra y te tragaste al marido de Mayra”, sentenció la bailarina.

La discusión se tornó tan acalorada que fue necesaria la intervención de Shirley Arica y otros compañeros para evitar que la confrontación llegara a mayores. Mónica Torres y Pamela López también intervinieron para contener a Gabriela, que se mostró especialmente afectada por los comentarios y decidió apartarse para calmarse.

Melody Cortez confirma la versión

En medio del escándalo, Melody Cortez, la joven señalada como la ‘prima’ de Samahara, confirmó la versión difundida por la avioneta. En declaraciones exclusivas a El Popular, sostuvo que fue ella quien presentó a Youna a Samahara cuando ambos eran pareja y que, tras el fin de su relación, la influencer inició un vínculo sentimental con él.

Tras criticar a la hija de Evelyn Vela por 'no tener códigos', Samahara Lobatón es expuesta por su propia prima, Melody Cortez. Ella revela que Samahara se metió con su entonces pareja, Youna, a pesar de la cercana relación que tenían. Video: ATV / Magaly TV La Firme

No es la primera vez que el pasado sentimental de Samahara Lobatón es motivo de debate público. Meses atrás, Melody Cortez apareció en ‘Magaly TV La Firme’ reiterando su versión y mostrando chats como evidencia de la cercanía entre ambas antes de que Samahara iniciara su relación con Youna.

Melody aclaró que no hubo un cruce directo mientras ella y Youna estaban juntos, pero sí lamentó que su amiga del alma terminara manteniendo una relación y formando una familia con su exnovio.

“Yo lo conocí y ahí fue cuando él y yo empezamos a estar. Se lo presento a Samahara como mi novio y presenté a Samahara como mi prima. Salíamos en grupo hasta que Jonathan y yo terminamos, hasta que Samahara me escribe: ‘Vi a tu ex’. Pasa el tiempo y veo que ellos tienen una relación”, relató, añadiendo que nunca imaginó que la influencer se involucraría sentimentalmente con su ex.

La influencer ha negado reiteradamente haber intervenido en una relación ajena y ha señalado que fue Melody quien se acercó a su ahora expareja. Este cruce no solo ha generado debate dentro del reality, sino también en redes sociales, donde usuarios se han dividido en opiniones y han recordado los antecedentes de ambas participantes.

Melody Cortez, prima de Samahara Lobatón, reveló ante 'Magaly TV La Firme' los audios y chats que demostrarían las amenazas y el comportamiento conflictivo de la influencer durante su relación con Youna. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Reacciones en ‘La Granja VIP’

La pelea entre Samahara Lobatón y Gabriela Herrera evidenció la creciente rivalidad entre ambas, especialmente ante el escenario de nominaciones y las recientes discusiones por las “alianzas” y etiquetas dentro del programa. Gabriela, visiblemente molesta, insistió en que Samahara debe dejar de usar el calificativo de “roba maridos” cuando su propio pasado presenta situaciones similares.

El episodio se suma a la serie de polémicas que rodean a “La Granja VIP”, donde los vínculos personales y las estrategias de juego se entrelazan, generando momentos de alta tensión y exposición mediática.

La situación se produce en medio de la controversia por los coqueteos y las insinuaciones entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri, participante que mantiene una relación fuera del programa con Thalía Bentin. La cercanía entre ambos ha generado especulaciones y comentarios dentro y fuera de la casa, añadiendo más presión a la convivencia y a la imagen de los involucrados.

En una reciente conversación, Gabriela Herrera confesó: “Yo robo lo que se deja robar”, frase que fue interpretada de distintas maneras por los concursantes y avivó el debate sobre los límites de la lealtad y el respeto en las relaciones dentro del reality.

Por su parte, Diego Chávarri ha insistido en que no existe nada más allá de la amistad con Gabriela y que la atracción mutua es solo parte del juego y la convivencia. Sin embargo, la audiencia y algunos compañeros continúan especulando sobre la naturaleza real de su vínculo.