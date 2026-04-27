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ONPE: Piero Corvetto recibió alerta directa de posible corrupción sobre empresa Galaga antes de las elecciones 2026

Una carta alertó al exfuncionario sobre riesgos de corrupción relacionados con la compañía meses antes de que obtuviera un contrato de seis millones de soles para el traslado de material electoral

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Una carta enviada a Corvetto alertó sobre posibles filtraciones y riesgos de corrupción en contratos adjudicados a Galaga antes de las elecciones generales
Una carta enviada a Corvetto alertó sobre posibles filtraciones y riesgos de corrupción en contratos adjudicados a Galaga antes de las elecciones generales

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, recibió una advertencia sobre posibles actos de corrupción relacionados con un contrato adjudicado a la empresa Galaga antes de la firma de un acuerdo por 6 millones de soles para el traslado del material de las últimas elecciones generales, en las que se registraron retrasos y caos que derivaron en la renuncia del exfuncionario.

Un informe de Cuarto Poder difundido este domingo señala que, el 11 de febrero, Corvetto recibió una carta que alertaba sobre riesgos de corrupción y posibles filtraciones de información en un contrato de casi 2 millones 300 mil soles, adjudicado a Galaga para trasladar material electoral destinado a la capacitación del personal de la ONPE y otros actores del proceso electoral.

La carta fue remitida por el consorcio competidor AFE, que advirtió sobre “una peligrosa asimetría por donde podría colarse la corrupción”, ya que las reglas permitían conocer primero el puntaje técnico y después presentar la oferta económica.

“Esta asimetría de información se presta a suspicacia o presuntos favorecimientos a determinado postor, donde el postor favorecido, previo conocimiento del puntaje técnico, presenta el precio de oferta cerca o igual al precio que dispone la ONPE, afectando la sana competencia”, se expuso en la misiva.

El consorcio AFE denunció que el proceso permitió conocer el puntaje técnico antes de presentar la oferta económica, lo que generó sospechas de favorecimiento
El consorcio AFE denunció que el proceso permitió conocer el puntaje técnico antes de presentar la oferta económica, lo que generó sospechas de favorecimiento

Galaga obtuvo el contrato con una propuesta casi medio millón de soles superior a la de AFE, su único competidor, gracias a una estructura de requisitos técnicos que la benefició: antigüedad de vehículos, experiencia de conductores y certificados ISO, entre otros. El expediente indica que sumó 100 puntos.

Después de conocerse las ofertas técnicas, la propuesta económica de esta firma alcanzó 2 millones 293 mil 400 soles, casi al límite del presupuesto máximo fijado por la ONPE. Lilia Flores, contadora de la entidad y especialista en contrataciones, firmó el acta de buena pro para Galaga tanto en este acuerdo como en el posterior de 6 millones de soles para el día de los comicios.

Flores no respondió a Cuarto Poder, aunque recientemente fue allanada en su domicilio debido a las irregularidades en el reparto y traslado del material electoral, hechos que llevaron a extender el sufragio de las elecciones generales un día más y a la apertura de una investigación fiscal por presunta colusión.

Galaga ganó contratos por casi 2 millones 300 mil soles y luego uno por 6 millones de soles, superando apenas el presupuesto máximo estipulado por la ONPE
Galaga ganó contratos por casi 2 millones 300 mil soles y luego uno por 6 millones de soles, superando apenas el presupuesto máximo estipulado por la ONPE

El procedimiento utilizado en el concurso fue calificado como “atípico” por el exexperto en contrataciones estatales Marco Montoya. “Presentar en primer lugar la oferta técnica y, sabiendo los resultados, la oferta económica, es una práctica ya desterrada en la contratación pública (…) Como dice el diablo, en los detalles está el problema”, afirmó.

La empresa AFE solicitó que ambos sobres se entregaran al mismo tiempo para evitar filtraciones, pero su pedido fue ignorado. El monto adjudicado a Galaga por la ONPE resultó cercano al valor máximo permitido: 2 millones 350 mil soles, de los cuales la empresa recibió casi toda la suma, dejando solo un margen mínimo.

Corvetto envió la semana pasada su carta de renuncia a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, en la que pidió poner fin a su designación iniciada en 2020, mientras el proceso electoral continúa en escrutinio y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que participarán en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

Galaga, por su parte, ha negado las acusaciones a través de su defensa, aseguró haber cumplido “estrictamente con las obligaciones establecidas” y solicitó a los organismos electorales que le ofrezcan “las disculpas públicas necesarias”.

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