Petroperú: la refinería de Talara es el primer activo en lista para ser entregado al sector privado en junio, anuncia ProInversión

El presidente de ProInversión, Luis del Carpio, destaca que la entrega de la refinería de Talara es parte de un plan integral de bloques patrimoniales con gestión privada.

La refinería de Talara, la mayor inversión industrial de Petroperú y considerada su activo más moderno y estratégico, será el primer bloque patrimonial que pasará a manos del sector privado en junio, anunció ProInversión.

La escisión de la refinería con unidad de negocio marca el inicio de una fragmentación más amplia: los emblemáticos “caballitos” (bombas de balancín) de Talara, las plataformas petroleras del Lote Z-69 y el Lote 192 de la selva, todos vinculados a la estatal, también están en la mira para su transferencia bajo nuevos modelos de gestión.

Al mismo tiempo, la petrolera asumirá nueva deuda internacional sin aval del Estado, con el objetivo de evitar la insolvencia en el corto plazo y pagar a sus acreedores, confirmó Luis del Carpio, presidente de ProInversión.

ProInversión: La refinería de Talara de Petroperú pasará a gestión privada desde junio

En una rueda de prensa para medios especializados, el titular de la agencia adscrita al MEF dijo que el complejo refinero será transferido mediante una fórmula de asociación público-privada, APP o gerencia privada, con la meta de cerrar la operación en junio. “El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 establece el nombre propio Refinería de Talara. Entonces, mi respuesta sería que sí“, indicó sobre la prioridad que tiene el activo en el proceso.

Del Carpio añadió que el resto de refinerías más pequeñas (como Conchán), terminales y ductos también están siendo evaluados como bloques patrimoniales a ser entregados a operadores privados. “En este momento, formalmente, no podría decirle cuáles son los bloques”, señaló.

Según el funcionario, la estrategia no supone la venta de la refinería, sino la cesión de su gestión y operación a manos especializadas. Esta declaración ha contrastado fuertemente con los cuestionamientos que han surgido desde el propio sector energético en las últimas semanas, luego de que el decreto en mención fuera publicado casi a la medianoche del 31 de diciembre de 2025.

“No vamos a vender la refinería. Lo que buscamos es una modalidad de asociación con el sector privado”, precisó Del Carpio. El criterio central, argumentó, será que el nuevo operador tenga experiencia probada en activos industriales complejos y capacidad para revertir la tendencia deficitaria de la planta.

El proceso de transferencia de Petroperú empezará con la cesión de Talara, anuncia ProInversión

El proceso de reestructuración arranca en un contexto de alta tensión financiera. Según Del Carpio, Petroperú acumula una deuda de más de 4.000 millones de dólares con bonistas internacionales, además de obligaciones impagas con proveedores y bancos. “Petroperú, hasta diciembre, no tenía ninguna línea abierta; era una empresa cuyos ingresos no cubrían ni sus gastos operativos”, admitió Del Carpio.

En este escenario, la solución propuesta por ProInversión es que la empresa asuma nueva deuda de corto plazo, pero sin aval ni respaldo directo del Estado. El financiamiento se obtendrá sobre la base de los propios activos de Petroperú, y la confianza de los acreedores dependerá de los avances del plan de fragmentación y la entrada de operadores privados.

“El Estado peruano no aportará nuevos fondos hasta que la empresa demuestre capacidad de organización y autofinanciamiento”, subrayó el presidente de ProInversión, quien también confirmó que se negocia con banca de inversión internacional para restablecer líneas de crédito.

“Estamos trabajando para que se restauren estas líneas de financiamiento de Petroperú”, agregó. El éxito o fracaso de la operación dependerá de que los nuevos gestores logren rápidamente generar flujos positivos y credibilidad, relató.

Estas son las bombas de balancín o 'caballitos'. La transferencia de la refinería de Talara al sector privado representa el inicio de la reestructuración de Petroperú para evitar la insolvencia.

También se llevan las bombas de los lotes del noroeste, la selva y el mar

La entrega de Talara es solo el primer paso en la estrategia de ProInversión, que prevé aplicar el modelo de gestión privada a otros activos clave de Petroperú, como los “caballitos” —bombas de balancín en los campos del norte—, las plataformas marinas del Lote Z-69 y el Lote 192. “Existe la posibilidad de determinar bloques patrimoniales en relación a estos activos que están vinculados a la explotación de lotes petroleros”, dijo.

Cada bloque tendrá su propio fideicomiso y los ingresos cubrirán primero la operación y luego las obligaciones laborales y financieras. “La idea es que los flujos de cada unidad de negocio se destinen primero a asegurar su operación, y luego a cumplir con las obligaciones laborales y financieras asociadas”, remarcó Luis del Carpio.

En la víspera, ProInversión se reunió con PERUPETRO y Elba Rojas, quien asumió la presidencia de Petroperú en diciembre, antes del decreto de urgencia. Rojas aún no se ha reunido con los trabajadores, aunque ProInversión ya se prepara para ese encuentro ante el paro anunciado para el 19. Sin embargo, la mañana de este viernes se confirmó la salida de Carlos Bianchi como presidente de PERUPETRO, reemplazado por Carlos Niño Neira Ramos.

“Desde luego que tenemos que conversar con PERUPETRO y establecer una coordinación y un trabajo en conjunto para identificar estos bloques que podrían generar importantes flujos para Petroperú y buscar modelos de gestión eficientes. Por eso hemos tenido reuniones y seguro que vamos a seguirlas teniendo”, sostuvo Del Carpio.

Petroperú asumirá deuda sin aval del Estado para compromisos de corto plazo, asegura Del Carpio

Uno de los puntos más sensibles fue la admisión de que Petroperú carece de la capacidad técnica para operar la refinería de Talara con los estándares internacionales que requiere una planta de ese nivel. “No estoy seguro si Petroperú tiene la capacidad para operar la refinería Talara, es una planta bastante sofisticada”, señaló Del Carpio.

“Si tengo un Lamborghini y no sé manejarlo, lo lógico es contratar a alguien que sí sepa hacerlo. Eso es, en esencia, lo que queremos para Talara”, explicó ante la prensa. El directivo también mencionó la pérdida de capital humano calificado en la última década, lo que ha debilitado la capacidad operativa de la estatal.

Si bien el plan actual descarta la venta de la empresa, Del Carpio dejó abierta la puerta para escenarios futuros. “No podemos vender Petroperú aunque queramos, porque hoy, lamentablemente, no tiene valor. Sus deudas superan el valor de sus activos. En mi opinión, sería una buena idea, pero no lo estamos contemplando”, reconoció.

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 respalda el proceso de asociación público-privada que busca estabilizar las finanzas de Petroperú y asegurar su viabilidad.

En febrero estará listo el plan: ProInversión no esperará los 60 días

El cronograma de la reestructuración es apretado y tiene a febrero como el mes de las definiciones. ProInversión busca presentar el plan final de bloques patrimoniales y las fechas de entrega de activos antes de que termine ese mes.

“Esperamos que la empresa esté estabilizada para las próximas semanas. No debería pasar el mes de febrero sin que Petroperú encuentre estabilidad en sus operaciones”, afirmó Del Carpio. El objetivo es que al menos dos bloques —empezando por Talara— logren atraer inversión privada y cerrar acuerdos antes del cambio de gobierno en julio.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, ha pedido acelerar los plazos para que el plan de promoción de la inversión privada esté listo y comunicado antes del cierre de la administración actual. El resto del proceso continuará en la siguiente gestión, pero la fragmentación y la transferencia de activos estratégicos ya estarán en marcha, sostuvo.

¿Y si el decreto de la privatización se deroga?

Finalmente, Luis del Carpio abordó la posibilidad de que el Congreso derogue el decreto de urgencia que sustenta el proceso de reestructuración de Petroperú. El presidente de ProInversión advirtió que, hasta ahora, no se ha planteado ninguna alternativa concreta para reemplazar el plan en marcha y enfatizó la gravedad de retroceder en la única vía disponible para evitar el colapso de la empresa.

“La pregunta es si tienen otra propuesta. Y no la hay, porque todos sabemos que esta es la única propuesta que se puede hacer el día, el día de hoy”, señaló. Además, detalló que, a nivel internacional, ProInversión trabaja con una de las bancas de inversión más importantes del mundo y estudios jurídicos, tanto en Lima como en Nueva York.

“Son firmas reconocidas mundialmente, porque necesitamos generar confianza en los actores clave [...] En el Congreso hay proyectos para derogar el decreto de urgencia, pero no hay otra propuesta. Todos saben que esta es la única propuesta viable hoy”, concluyó el presidente de la agencia.