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Gustavo Zevallos reconoce el momento crítico de Sporting Cristal y pide paciencia a la hinchada: “Es una situación difícil”

El gerente deportivo de los celestes admitió que el club atraviesa una de sus etapas más complejas en la Liga 1 2026 y se dirigió a los seguidores para solicitar calma ante la actual posición en la tabla y el desgaste del plantel

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Gustavo Zevallos - Sporting Cristal - Liga 1 - Copa Libertadores - Junior de Barranquilla – Perú – deportes – 26 abril
En medio de la crisis deportiva y tras la reciente derrota ante CD Moquegua, el gerente deportivo llamó a los aficionados a confiar en el esfuerzo del plantel y manifestó que el club trabaja intensamente para salir adelante (Facebook / Sporting Cristal)

Sporting Cristal enfrenta un escenario inusual en la presente temporada del fútbol peruano. Tras la reciente derrota por 1-0 ante CD Moquegua y un registro de 14 puntos en 12 partidos, el conjunto rimense quedó relegado a la undécima posición, ubicándose a solo cuatro unidades de la zona de descenso.

El gerente deportivo, Gustavo Zevallos, abordó las dificultades que afronta la institución, contextualizando las causas del bajón deportivo y remarcando el compromiso interno por revertir la situación. Además, hizo hincapié en el impacto que genera disputar dos torneos de forma simultánea y en las consecuencias físicas que esto acarrea para el plantel profesional.

Zevallos expone el presente de Sporting Cristal y explica el malestar interno

Gustavo Zevallos - Sporting Cristal - Liga 1 - Copa Libertadores - Junior de Barranquilla – Perú – deportes – 26 abril
Gustavo Zevallos reconoció el complicado momento de Sporting Cristal y admitió el malestar interno por los resultados, apelando al trabajo colectivo para revertir la crisis. (Raúl Chávez)

Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, ofreció declaraciones a la prensa tras el regreso del equipo a Lima, dejando en claro la preocupación que existe dentro del club por los últimos resultados.

No es el mejor momento para nosotros, es una situación difícil, pero este es un tema de todos y, seguramente, con el esfuerzo y trabajo grupal vamos a superar esta mala situación”, aseguró el directivo, aludiendo al compromiso colectivo como vía de recuperación.

El dirigente reconoció el malestar generado por la posición actual en el Torneo Apertura. “De hecho que nos incomoda esa mala posición, hace mucho que no pasamos una situación como esta, pero a veces esto puede suceder cuando se juegan dos competiciones en paralelo”, sostuvo, en referencia a la participación simultánea en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Las causas del bajón y el impacto del calendario sobre el equipo

Gustavo Zevallos - Sporting Cristal - Liga 1 - Copa Libertadores - Junior de Barranquilla – Perú – deportes – 26 abril
Zevallos atribuyó el descenso de Sporting Cristal al desgaste físico generado por la seguidilla de partidos y viajes, en un calendario exigente entre Liga 1 y torneos internacionales. (Facebook / Sporting Cristal)

Además de los resultados adversos, Zevallos identificó el desgaste físico como uno de los factores determinantes en el rendimiento reciente de Sporting Cristal. “No es excusa, pero hace tres días jugamos en Sullana con 34 grados de calor y luego tuvimos que hacer un duro viaje para jugar con Comerciantes. Todo se hace cuesta arriba”, detalló el gerente deportivo, justificando el descenso en el rendimiento del plantel profesional.

El equipo celeste, que recientemente perdió ante Comerciantes Unidos, se prepara ahora para su próximo desafío internacional, cuando recibirá a Junior de Barranquilla por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva.

El encuentro tendrá lugar el martes 28 de abril a las 21:00 horas de Lima y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica, además de estar disponible a través de la plataforma Disney Plus para quienes cuenten con suscripción.

El mensaje a los hinchas y la búsqueda de soluciones

Revive los mejores momentos del encuentro entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal por la Fecha 12 de la Liga 1 Te Apuesto. Un gol de Matías Sen le dio la victoria al equipo local. - Liga 1

Zevallos también dirigió palabras a la hinchada de Sporting Cristal, que ha manifestado su descontento por la trayectoria reciente del equipo y ha solicitado cambios en la dirigencia. “Entendemos el fastidio y la calentura del hincha de Cristal, pero quiero que sepan que estamos trabajando para buscar las mejores soluciones para salir de esta mala situación. Nadie sale a la cancha para perder el partido, sino todo lo contrario. Lastimosamente, los resultados no se han dado”, expresó el directivo, apelando a la comprensión y paciencia de los seguidores.

En la actualidad, Sporting Cristal permanece fuera de la lucha por el primer título de la temporada y se encuentra en una posición comprometida en la tabla de la Liga 1 2026. Según datos de la organización del torneo, el club suma 14 puntos en 12 partidos, una cifra que contrasta con campañas anteriores y que refleja la complejidad del momento.

Zevallos concluyó aludiendo a la dinámica del calendario como un elemento que puede favorecer la recuperación: “Por suerte el fútbol te permite tener una revancha en tres o cuatro días y ahora ya estamos mentalizados para jugar a mitad de semana por la Copa Libertadores y conseguir un triunfo”.

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