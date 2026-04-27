Pati Lorena, Melissa Klug, Renato Rossini Jr. y más podrían volver a ‘La Granja VIP’: así será el esperado repechaje

Ocho participantes, incluyendo Pati Lorena, Melissa Klug y Renato Rissini Jr., aparecen en el posible regreso por repechaje a 'La Granja VIP'. (Instagram La Granja Vip Perú)

La sexta gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ dejó fuera a Pati Lorena, una de las participantes más polémicas y generadoras de contenido en el reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Sin embargo, su salida podría no ser definitiva: los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi anunciaron oficialmente la apertura de un repechaje, una dinámica que permitirá a los seguidores del programa decidir qué participantes eliminados podrán regresar a la competencia y reavivar la lucha por el gran premio de 100 mil soles.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores del reality, quienes rápidamente inundaron las redes sociales oficiales del programa con comentarios y sugerencias sobre los posibles nombres que merecen una segunda oportunidad en la granja. La producción también publicó en Instagram la lista de eliminados, invitando al público a votar y opinar sobre sus favoritos para el retorno.

¿Quiénes son los eliminados que podrían regresar en el repechaje?

Hasta la fecha, estos son los participantes que han dejado la competencia y que podrían volver, dependiendo de la mecánica que establezca la producción y la votación del público:

‘La Mackyna’: Primer eliminado de la temporada, conocido por su personalidad carismática. No logró consolidar alianzas en las primeras semanas y fue dejado fuera por votación.

Primer eliminado de la temporada, conocido por su personalidad carismática. No logró consolidar alianzas en las primeras semanas y fue dejado fuera por votación. Celine Aguirre : La actriz y conductora tuvo que abandonar el programa por recomendación médica tras ser diagnosticada con traqueítis aguda. Su salida generó tristeza entre seguidores y compañeros, quienes destacaron su entrega y sentido del humor. También estuvo envuelta en una polémica por un desatinado comentario racista, aunque luego pidió las disculpas del caso.

: La actriz y conductora tuvo que abandonar el programa por recomendación médica tras ser diagnosticada con traqueítis aguda. Su salida generó tristeza entre seguidores y compañeros, quienes destacaron su entrega y sentido del humor. También estuvo envuelta en una polémica por un desatinado comentario racista, aunque luego pidió las disculpas del caso. Miguel Vergara : Actor que solicitó ser nominado después de experimentar malestar con la dinámica del reality. Su salida fue una de las menos polémicas, pero dejó abierta la posibilidad de volver en una instancia como el repechaje.

: Actor que solicitó ser nominado después de experimentar malestar con la dinámica del reality. Su salida fue una de las menos polémicas, pero dejó abierta la posibilidad de volver en una instancia como el repechaje. Yiddá Eslava : La actriz y comediante salió del reality por recomendación psicológica después de sufrir un episodio de epilepsia, lo que motivó una reflexión en la producción sobre el bienestar emocional de los concursantes.

: La actriz y comediante salió del reality por recomendación psicológica después de sufrir un episodio de epilepsia, lo que motivó una reflexión en la producción sobre el bienestar emocional de los concursantes. Jesús Barco : Dejó el programa tras solo una semana de competencia, sin lograr integrarse plenamente al grupo.

: Dejó el programa tras solo una semana de competencia, sin lograr integrarse plenamente al grupo. Melissa Klug : La empresaria y madre de Samahara Lobatón fue eliminada en una gala muy comentada, marcando el fin de la presencia de una de las figuras más mediáticas de la temporada.

: La empresaria y madre de Samahara Lobatón fue eliminada en una gala muy comentada, marcando el fin de la presencia de una de las figuras más mediáticas de la temporada. Renato Rossini Jr. : El modelo y exconcursante fue eliminado en medio de polémicas declaraciones sobre cambios en las reglas del reality. Aunque en su salida descartó regresar en caso de repechaje, la decisión final podría depender de la producción y del propio participante.

: El modelo y exconcursante fue eliminado en medio de polémicas declaraciones sobre cambios en las reglas del reality. Aunque en su salida descartó regresar en caso de repechaje, la decisión final podría depender de la producción y del propio participante. Pati Lorena: La más reciente eliminada. Su participación estuvo marcada por comentarios directos, debates con el equipo de ‘Los Reales’ y una fuerte presencia dentro del grupo ‘Las Víboras’. Luego de su eliminación, Pati dejó abierta la posibilidad de volver si el público así lo decide: “Si el público quiere que regrese, yo feliz de regresar”.

La Granja VIP anuncia un esperado repechaje que permitirá al público decidir el regreso de eliminados al reality. (Instagram La Granja Vip Perú)

¿Qué dijeron los conductores y los participantes tras el anuncio del repechaje?

El anuncio del repechaje se realizó en vivo y generó diversas reacciones en el público, aunque sin saberlo, Shirley Arica, por ejemplo, que sigue en competencia, expresó abiertamente su deseo de que Pati Lorena regrese al reality, sugiriendo que su presencia aporta contenido y dinamismo. “¿Cómo se va a ir Pati? Imagínate que hagan un repechaje y regrese la Pati", comentó la modelo, sorprendiendo a sus compañeros.

En el post show, Pati Lorena también afiló su lengua y lanzó críticas a quienes permanecen en competencia: “Ahora que se frieguen por haberme eliminado. Ahí hay varios vagos; no sé por qué me han sacado. ¿Regresar? Lo que Dios quiera, lo que el público decida. Si el público quiere que regrese, yo feliz de regresar”.

Por su parte, el actor Renato Rossini Jr., quien salió del programa la semana anterior, había descartado su regreso incluso si se abría una posibilidad de repechaje.

“No voy a volver, incluso si existe la posibilidad de un repechaje. No es una decisión desde el enojo, es desde el respeto: por mí, por el juego y por los jugadores que están ahí adentro, aislados y dando todo sin tener el panorama completo. Yo entré a competir bajo ciertas reglas. Cuando eso cambia en el camino, ya no es el mismo juego en el que decidí participar”, afirmó en un comunicado.

La sexta gala de eliminación dejó fuera a Pati Lorena, una de las figuras más polémicas de La Granja VIP. (Instagram La Granja Vip Perú)

¿Cómo será la mecánica del repechaje?

La producción de ‘La Granja VIP’ aún no ha detallado el mecanismo exacto del repechaje, pero ha dejado en claro que el público tendrá un rol fundamental en la selección de los participantes que podrán volver a la competencia. Es probable que se habilite una plataforma digital o una votación en redes sociales para que los seguidores del programa elijan a sus favoritos.

La expectativa es alta, ya que el regreso de eliminados podría alterar alianzas, estrategias y el rumbo de la competencia, generando nuevos conflictos y sorpresas dentro del reality.

La posibilidad de un repechaje en realities como ‘La Granja VIP’ siempre genera debate y entusiasmo. Para el público, representa una oportunidad de “corregir” eliminaciones que consideran injustas o de ver de vuelta a personajes que aportan contenido y entretenimiento. Para los competidores, implica un reto adicional: adaptarse a una convivencia que ya tenía dinámicas establecidas y luchar por un premio que parecía perdido.

El anuncio del repechaje ha reactivado la conversación en redes, donde los seguidores del reality ya han comenzado a hacer campaña por sus eliminados favoritos. En próximos días, la producción revelará cómo y cuándo se realizará el retorno de algunos de estos participantes.