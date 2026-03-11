Perú

Suheyn Cipriani responde a denuncias sobre su labor en el Congreso: “Mis visitas no estuvieron relacionadas con temas negativos”

La modelo e influencer publicó un comunicado en el que rechaza las versiones sobre supuestas irregularidades en su contratación

La modelo y exreina de belleza, Suheyn Cipriani, se encuentra en el centro de la polémica tras revelaciones sobre su breve paso por el Congreso del Perú. Un reportaje cuestiona la validez de su certificado laboral y las condiciones de su contratación.

La modelo e influencer Suheyn Cipriani emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos sobre presuntas irregularidades en su paso por el Congreso de la República. La polémica surgió tras la difusión de un informe periodístico publicado por El Comercio, donde se cuestiona la documentación presentada por Cipriani para acreditar experiencia laboral y justificar su contratación en el Parlamento peruano. “Mis visitas no estuvieron relacionadas con temas negativos”, aseguró la joven.

La controversia se originó luego de que El Comercio difundiera una investigación que pone en duda la contratación de Suheyn Cipriani en el despacho del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. La publicación detalla que la influencer presentó documentación para respaldar experiencia en labores administrativas, uno de los requisitos exigidos por el reglamento interno del Congreso de la República. La empresa TYC Brasil S.A.C. figura en el certificado laboral entregado al área de recursos humanos del Parlamento.

En respuesta, Cipriani difundió un comunicado público en el que afirmó que su presencia en el Congreso se debió a su participación como voluntaria en el Comité de Damas y no a intereses personales o gestiones fuera de la normativa. “Rechazo toda insinuación maliciosa vertida por diferentes medios de comunicación y redes sociales”, escribió la modelo en el documento.

Detalles de las visitas al Congreso y el contexto personal

En su comunicado, Suheyn Cipriani precisó que las dos visitas realizadas al Congreso de la República ocurrieron cuando se encontraba en estado de gestación. La influencer explicó que en ese periodo enfrentaba una situación personal difícil, marcada por episodios de violencia física y psicológica. Ante esa circunstancia, buscó integrarse como voluntaria al Comité de Damas del Parlamento.

“Durante mi embarazo atravesaba una situación complicada, marcada por violencia física y psicológica. Por eso, busqué mantener mi mente ocupada y encontrar un lugar positivo fuera de casa”, relató la joven.

La versión de Cipriani sostiene que su motivación principal fue personal y solidaria, y descarta cualquier vínculo con gestiones administrativas ajenas a la normativa parlamentaria.

Los cuestionamientos sobre la contratación

La investigación de El Comercio señala que el 3 de abril de 2025 se solicitó la incorporación de Cipriani al despacho de la presidencia del Parlamento. Para respaldar el cumplimiento de los requisitos, la modelo presentó un certificado laboral firmado el 1 de agosto de 2024 por Kenny Douglas Núñez Butrón, donde consta que trabajó como administradora en TYC Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024.

El reglamento interno del Congreso de la República establece que quienes ocupan ciertos cargos deben acreditar al menos dos años de experiencia laboral. El documento presentado por Cipriani sirvió como base para concretar su contratación en menos de 24 horas, de acuerdo con el informe periodístico publicado por El Comercio.

Respuesta pública

En su pronunciamiento, Suheyn Cipriani insistió en que las visitas al Parlamento no estuvieron relacionadas con actividades administrativas fuera de su labor como voluntaria. “Mis visitas no estuvieron relacionadas con temas negativos”, resaltó la modelo en el comunicado. Además, pidió que se respete su derecho a la presunción de inocencia hasta que las investigaciones determinen responsabilidades.

La joven manifestó su malestar por las especulaciones y rumores en redes sociales, y exigió que se investigue cualquier supuesto “interés oculto” detrás de la publicación de su caso. “Solicito que se aclaren los hechos y que se evalúen las pruebas presentadas. Mi trayectoria siempre ha sido transparente y apegada a la ley”, sostuvo Cipriani.

El caso de Suheyn Cipriani permanece bajo revisión en el área de recursos humanos del Congreso de la República. Las autoridades parlamentarias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la validez de la documentación presentada por la influencer. Por ahora, la atención pública se concentra en el desarrollo de las investigaciones internas y en las repercusiones mediáticas del caso.

