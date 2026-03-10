Perú

Suheyn Cipriani toma radical decisión tras revelarse su trabajo en el Congreso

La influencer marcó distancia en sus redes sociales luego de exponerse esta información en televisión nacional

La figura pública Suheyn Cipriani,
La figura pública Suheyn Cipriani, vista en estas dos imágenes, anunció una decisión importante sobre su futuro profesional tras revelarse su vinculación con el Congreso. (Suheyn Cipriani)

La difusión de una investigación periodística sobre la contratación de Suheyn Cipriani en el Congreso de la República desató una oleada de reacciones públicas en redes sociales y medios de comunicación. La información sobre su vínculo laboral con el Parlamento se viralizó rápidamente, lo que generó críticas y cuestionamientos acerca de los procesos de selección y la transparencia en la contratación de personal de confianza en el poder legislativo.

En respuesta a la magnitud de los comentarios y la repercusión mediática, Suheyn Cipriani optó por cerrar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram. Esta medida, observada por sus seguidores y reportada por medios digitales, bloqueó la posibilidad de emitir mensajes públicos en sus publicaciones recientes.

El cierre de comentarios ocurrió pocas horas después de que el tema se instalara en la agenda nacional, marcando una decisión que buscó limitar la exposición a críticas y especulaciones directas en su contra.

Suheyn Cipriani posa para una
Suheyn Cipriani posa para una selfie en el espejo, en medio de la controversia por su trabajo revelado en el Congreso, tras tomar una decisión radical al respecto. (Suheyn Cipriani)
Suheyn Cipriani comparte un mensaje
Suheyn Cipriani comparte un mensaje en redes sociales sobre su pasado y empoderamiento, en medio de la controversia por su trabajo en el Congreso, con la opción de comentarios limitada en su publicación. (Suheyn Cipriani)

La controversia se originó tras la emisión de un reportaje en Magaly TV La Firme, donde se presentó documentación que ponía en duda la autenticidad del certificado laboral presentado por Cipriani para acceder al cargo de auxiliar en el Congreso. De acuerdo con la investigación, la modelo consignó experiencia laboral en la empresa T y C Brasil S.A.C. entre noviembre de 2020 y febrero de 2024.

El programa televisivo comprobó que la persona que firmó dicho certificado asumió el control de la empresa recién en junio de 2024, lo que generó interrogantes sobre la veracidad de la experiencia acreditada.

El caso cobró mayor interés cuando se conoció que la contratación de Cipriani se realizó a petición del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien formalizó la solicitud a través de un memorando en abril de 2025. Documentos oficiales mostraron que la exreina de belleza fue incorporada como personal de confianza bajo la modalidad CAS, con un salario superior a los 16.000 soles durante cuatro meses.

La investigación de Magaly TV La Firme también estableció que la modelo realizó visitas previas al despacho presidencial antes de su ingreso formal, lo que apunta a una gestión anticipada de su contratación.

Revelan dudas sobre trabajo de
Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Además, la revisión del perfil de Cipriani en LinkedIn reveló discrepancias entre las experiencias laborales consignadas en la red social y las acreditadas oficialmente. Mientras el certificado laboral cuestionado hacía referencia a un puesto administrativo en T y C Brasil S.A.C., en LinkedIn figuraba una experiencia como administradora de un salón de belleza en otro periodo.

Ni Suheyn Cipriani ni Eduardo Salhuana han emitido declaraciones públicas sobre la controversia. Magaly TV La Firme y otros medios han intentado obtener su versión de los hechos, sin obtener respuesta hasta el momento.

Suheyn Cipriani recuerda que hace un año no tenía donde vivir

La modelo usó sus redes sociales por motivo del Día de la Mujer y compartió un reflexivo y extenso mensaje. En él, recordó las adversidades que vivió hace un año, cuando terminó separada, con su hija de un mes de nacida y buscando un lugar donde vivir.

En el video, compartió clips de todo lo que vivió durante este año y el crecimiento que ha tenido en redes sociales, televisión y streaming. Sin embargo, recordó con nostalgia la reflexión que la hizo ponerse fuerte para salir adelante por sus hijos.

La modelo usó sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores cómo se encontraba hace un año y el cambio que ha tenido su vida desde entonces | TikTok / Suheyn Cipriani

“Familia y amigos nos han apoyado en todo. Este es el año en el que voy a esforzarme y me voy a dedicar 100% a mis cosas, sea como sea este año voy a empezar y voy a cambiar mi vida por mis hijos, todo va a ir bien, con fe. Nos vemos en un año”, expresó en ese momento.

