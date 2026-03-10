Suheyn Cipriani: exponen certificado laboral que presentó para obtener cargo en el Parlamento a pedido de Eduardo Salhuana

La modelo obtuvo un puesto de personal de confianza luego de una solicitud del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, mientras un documento presentado para acreditar experiencia genera dudas. ATV/ Magaly TV La Firme

La figura de Suheyn Cipriani volvió a quedar en el centro de la polémica mediática luego de que una investigación del diario El Comercio revelara dudas sobre la documentación que presentó para acreditar su experiencia laboral.

Ante ello, el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, reveló nuevos detalles sobre el breve paso de la modelo y exreina de belleza por el Congreso de la República. El informe difundido este 9 de marzo expuso documentos, registros de visitas y un certificado laboral cuya autenticidad ha comenzado a generar dudas.

El tema fue introducido por la propia Magaly Medina, quien recordó que la participación de Cipriani en el Parlamento ya había sido mencionada anteriormente por la misma modelo. Sin embargo, según explicó la conductora, nuevos datos han puesto bajo escrutinio el contexto en el que se produjo su contratación.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Suheyn ya había hablado sobre su trabajo en el Congreso de la República

“Y vaya, pero la diversión no está sonando nada para Suheyn en el Congreso. Ahora resulta que se descubrió, ella ya lo había contado, incluso en una entrevista conmigo, que había tenido un trabajo de muy cortos meses en el Congreso”, comentó Medina durante la emisión del programa.

La conductora también señaló que hasta ahora no se conocían detalles sobre cómo se había producido la solicitud para su contratación. “Lo que no sabíamos era que el pedido de su trabajo era hecho por el presidente del Congreso de ese entonces, y a quien además visitó en dos oportunidades según los récords que hemos visto”, agregó.

El reportaje explicó que Suheyn Cipriani ocupó un cargo público dentro del Parlamento como personal de confianza en el despacho de la presidencia del Congreso. La solicitud fue realizada por el entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, y se formalizó mediante un memorando fechado el 3 de abril de 2025.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

En ese documento, Salhuana solicitaba la incorporación de Cipriani como parte del equipo del despacho presidencial. Días después, el trámite se concretó y la modelo ingresó oficialmente a trabajar como auxiliar, una posición que formaba parte del módulo de personal de confianza.

Antes de que el reportaje mostrara estos documentos, la propia Suheyn había explicado en entrevistas cuál había sido su función dentro del Congreso. En un diálogo recordado por el programa, la exmiss relató su experiencia laboral en el Parlamento. “Ahorita ya me dedico solo a redes”, comentó inicialmente cuando fue consultada sobre su ocupación actual.

Luego explicó que en ese momento su ingreso al Congreso se había dado en un contexto distinto. “Pero en ese momento trabajé en el Congreso. Era auxiliar, que era lo que iba de acuerdo a que yo todavía no termino mi carrera”, señaló.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

La modelo también detalló que su llegada al Parlamento se produjo luego de participar en actividades de apoyo. “Primero entré como voluntaria del Comité de Damas y luego entré como auxiliar de presidencia y me encargaba de los casos sociales, que era, pues, mi rubro”, afirmó.

Sin embargo, el reportaje reveló que meses antes de su contratación formal, Cipriani ya había acudido en dos ocasiones al despacho de la presidencia del Congreso, según los registros oficiales de visitas.

De acuerdo con esos documentos, la primera visita se produjo el 23 de agosto de 2024, cuando la modelo permaneció casi tres horas en el despacho. Posteriormente, volvió a ingresar el 18 de octubre de 2024, permaneciendo desde las 10:38 de la mañana hasta las 4:02 de la tarde.

Para los periodistas del programa, estos encuentros previos podrían indicar que la eventual contratación ya se venía gestando meses antes.

Uno de los puntos centrales de la investigación se centró en los requisitos para ocupar el cargo de auxiliar en el despacho de presidencia. Según el reportaje, las condiciones eran relativamente básicas: tener secundaria completa y contar con al menos dos años de experiencia laboral.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Con el objetivo de cumplir ese requisito, Suheyn Cipriani presentó un certificado laboral que señalaba que había trabajado como administradora en la empresa T y C Brasil S.A.C. desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2024.

El documento estaba fechado el 1 de agosto de 2024 y llevaba la firma de un representante de la empresa. Sin embargo, al revisar los registros de la compañía, el equipo de investigación encontró inconsistencias.

Según la información recopilada por el programa, T y C Brasil S.A.C. fue constituida en 2009 y originalmente pertenecía a dos mujeres, dedicándose al rubro de belleza y joyería. No obstante, la persona que firmó el certificado laboral de Cipriani recién asumió el control total de la empresa en junio de 2024.

Esta diferencia temporal generó interrogantes dentro del reportaje. “O sea, Suheyn tenía más años que el mismo dueño en esa empresa o simplemente era un acta de trabajo falsa”, señaló la voz en off de la investigación.

Además, el reportaje mostró que en el currículum vitae presentado por la modelo figuraba exactamente la misma información laboral consignada en el certificado.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

No obstante, al revisar el perfil de LinkedIn de la exmiss, los periodistas encontraron una versión distinta de su experiencia laboral. En esa red profesional, Cipriani aparecía como administradora del salón Kafun Salón y Spa, cargo que habría desempeñado entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, es decir, apenas tres meses.

El informe también reveló que ese negocio pertenece a Kenny Núñez, empresario al que Cipriani sigue en redes sociales y quien aparece públicamente como dueño del salón de belleza.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el reportaje volvió a la solicitud de contratación realizada por el entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. Según se explicó, cuatro días después de emitido el memorando, el trámite fue aprobado y se formalizó el vínculo laboral de Cipriani dentro del módulo de personal de confianza.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

La modelo asumió oficialmente el cargo de auxiliar y, apenas dos días después, apareció posando en fotografías difundidas por las redes sociales del Comité de Damas del Congreso, donde se la veía participando en actividades institucionales.

De acuerdo con el informe televisivo, Suheyn Cipriani permaneció en ese puesto durante cuatro meses, desde abril hasta julio de 2025. Durante ese periodo fue contratada bajo la modalidad CAS, percibiendo un monto que, en total, superó los 16 mil soles.

El equipo periodístico también intentó obtener la versión de los involucrados. Sin embargo, según se informó en el programa, ni el entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, ni Suheyn Cipriani respondieron a las consultas realizadas.

La propia Magaly Medina comentó esta situación al cierre del informe. “Bueno, ni Eduardo Salhuana ni Suheyn han querido contestar, pero de todas maneras estos son casos que vemos todos los días”, señaló.

La conductora también cuestionó la práctica de contratar personal de confianza sin una experiencia clara. “Esta vez sí está involucrada alguien ligada a la farándula que sin mayor experiencia fue contratada en un cargo como persona de confianza, ganando plata de nuestros impuestos”, expresó.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Finalmente, Medina puso énfasis en las dudas que rodean el documento presentado por Cipriani para acreditar su experiencia laboral. “Sobre todo porque el certificado que presentó… quedan dudas sobre qué tan auténtico es, qué tan legal es ese certificado”, afirmó.

La periodista recordó además que la exmiss dejó de trabajar en el Congreso en julio de 2025, periodo que coincide con el momento en que apareció en el programa “El valor de la verdad”, lo que volvió a colocar su nombre en la esfera mediática.

Revelan dudas sobre trabajo de Suheyn Cipriani en el Congreso: certificado laboral genera sospechas. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.