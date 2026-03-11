Paul Michael anuncia su separación de Pamela López, pero luego borra su comunicado: “Los motivos son privados”

Paul Michael y Pamela López posan juntos en un set de televisión, en medio de la controversia por el comunicado de separación que el artista borró.

El cantante de salsa Paul Michael sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación sentimental con Pamela López tras trece meses de romance, a través de un comunicado en Instagram. El mensaje, que detallaba una separación de mutuo acuerdo, fue eliminado poco después, lo que generó incertidumbre sobre el estado actual de la pareja.

En el texto original, Paul Michael explicó que la decisión de terminar el vínculo fue tomada después de una reflexión conjunta.

“Por medio de la presente informo que, de común acuerdo con Pamela López, hemos decidido poner fin a nuestra relación personal. Esta decisión ha sido tomada luego de una reflexión serena y responsable por parte de ambos, priorizando siempre nuestro bienestar personal y el respeto mutuo”, expresó el cantante.

El comunicado también enfatizaba que las razones de la ruptura permanecerían en privado, lo que buscaba desalentar las especulaciones y los rumores. Michael subrayó la importancia de mantener una relación cordial, incluso después del final del romance.

Paul Michael emite un comunicado anunciando el fin de su relación con Pamela López, el cual fue posteriormente eliminado de sus redes sociales.

“Deseo dejar en claro que los motivos de esta separación se mantendrán en el ámbito estrictamente privado. Asimismo, es importante señalar que esta decisión se ha tomado en buenos términos, manteniendo entre nosotros una relación cordial, basada en el respeto y la consideración que siempre nos hemos tenido”.

La publicación fue retirada de la cuenta de Instagram de Paul Michael tras causar un revuelo entre usuarios y fanáticos. El retiro del comunicado avivó las dudas sobre la situación real de la pareja y abrió un debate en redes sociales sobre la exposición mediática y la privacidad en las relaciones.

Antes de la eliminación del anuncio, Paul Michael aprovechó para expresar sus mejores deseos a Pamela López en sus futuros proyectos y pidió comprensión a quienes siguen su carrera.

La sorprendente imagen de Pamela López luciendo velo nupcial junto a Paul Michael revolucionó las redes, mientras crecen las sospechas de un compromiso que mantiene en vilo a sus fans y colegas del espectáculo (Instagram / paulmichaeloficial)

“Aprovecho también la oportunidad para desearle sinceramente lo mejor en su vida personal y en todos los proyectos que emprenda en adelante. Agradezco la comprensión de quienes nos siguen y solicito, de manera especial, evitar cualquier tipo de especulación innecesaria sobre nosotros”, cerró el cantante.

El episodio marcó un giro inesperado en la historia de una pareja que hasta hace poco compartía momentos juntos y mensajes de afecto en plataformas digitales. Las reacciones no se hicieron esperar: seguidores, amigos y colegas de la farándula expresaron sorpresa y enviaron mensajes de apoyo a ambos.

Pamela López le celebró cumpleaños a Paul Michael

La relación entre Pamela López y Paul Michael había mostrado signos de cercanía y complicidad en fechas recientes. En febrero, la empresaria organizó una fiesta para celebrar el cumpleaños número 28 del salsero. La celebración se realizó en un club privado y contó con la presencia de familiares, amigos y los hijos de la influencer.

La fiesta destacó por una decoración personalizada, actividades para los niños y una mesa especial de bocaditos. Durante el evento, Paul Michael no dudó en agradecer a su entonces pareja. “Todo gracias a esta princesa”, manifestó el cantante, reconociendo el esfuerzo de Pamela López en la organización.

En redes sociales, Pamela López dedicó un emotivo mensaje a Paul Michael, resaltando la importancia del amor y el apoyo mutuo.

En redes sociales, Pamela López dedicó un mensaje lleno de cariño y gratitud a Paul Michael. “Feliz cumpleaños mi amor bonito, deseo que todo lo lindo que existe en este mundo caiga sobre ti. Eres un ser maravilloso con un corazón de oro que llegó a mi vida justo a tiempo a complementarla con amor, respeto, alegría, apoyo, sostén y fortaleza”, escribió la empresaria.

El mensaje recibió múltiples reacciones positivas y comentarios de apoyo, reflejando el aprecio que ambos generaban como pareja. La ruptura, comunicada y luego retirada de la esfera pública, dejó en claro la decisión de ambos por mantener el respeto y la privacidad en este nuevo capítulo de sus vidas.