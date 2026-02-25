Pamela López celebra cumpleaños de Paul Michael con lujosa fiesta y emotivo mensaje: “Eres un ser de luz, gracias por existir”

Un resumen de lo que fue la increíble celebración de 28 años de Paul Michael, organizada por Pamela López, con una temática de Jack Daniel's, mucha diversión en la piscina y rodeado de su círculo más cercano. Instagram Paul Michael

Pamela López, empresaria y figura mediática, volvió a captar la atención en redes sociales tras sorprender a su pareja, Paul Michael, con una lujosa celebración por su cumpleaños número 28 y un mensaje público cargado de amor y elogios.

La influencer no solo organizó una fiesta en un club privado, rodeados de sus familiares y los hijos de ambos, sino que también dedicó a su novio un extenso texto en el que agradece el impacto positivo que ha tenido en su vida, consolidando la imagen de una pareja unida ante la polémica.

Una celebración a lo grande: fiesta privada y momento familiar

La fecha especial fue celebrada por todo lo alto, como adelantó López en sus redes sociales. La empresaria se encargó de todos los detalles para que Paul Michael, cantante y compositor, tuviera un cumpleaños inolvidable. La fiesta comenzó a la medianoche, con la presencia de los hijos de Pamela, parientes del músico y amigos cercanos.

Entre la algarabía, los presentes cantaron el «cumpleaños feliz», partieron una torta y hasta protagonizaron una guerra de huevos, según se pudo ver en los videos que ambos compartieron en sus historias de Instagram. Más tarde, la celebración continuó con una fiesta diurna en el club, que incluyó piscina, juegos para los niños y una mesa de bocaditos y decoración personalizada, cortesía de una marca de eventos que colaboró con la influencer.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el espacio especial para que los invitados se grabaran videos 360, una tendencia en este tipo de celebraciones. Paul Michael agradeció a su “princesa” por la organización y el esmero en cada aspecto de la fiesta, destacando la complicidad y el cariño que los une. “Todo gracias a esta princesa”, dijo el músico mientras grababa a Pamela supervisando los últimos detalles.

Pamela López sorprende a Paul Michael con una lujosa fiesta privada por su cumpleaños número 28 en un club exclusivo.

Un mensaje de amor y gratitud: “Eres un ser maravilloso, gracias por existir”

La dedicatoria que Pamela López compartió en sus redes sociales no pasó desapercibida. En el texto, la empresaria agradeció la llegada de Paul Michael a su vida en un momento crucial: “Feliz cumpleaños mi amor bonito, deseo que todo lo lindo que existe en este mundo caiga sobre ti. Eres un ser maravilloso con un corazón de oro que llegó a mi vida justo a tiempo a complementarla con amor, respeto, alegría, apoyo, sostén y fortaleza. Eres un ser de luz que desborda energía y buena vibra, además de todo ama a mi combito completo y eso me llena de mucha felicidad.”

La empresaria también agradeció a Paul Michael por el cariño que le brinda a sus hijos, quienes participaron activamente en la celebración. “Gracias por existir, gracias por sacarme una sonrisa todos los días de mi vida, por decirme lo hermosa que soy aún estando despeinada y sin maquillaje, por incentivarme a atreverme más. Dios bendiga tu vida y se encargue de cumplir cada anhelo de tu corazón mi amor lindo”, concluyó, sellando la dedicatoria con un “Te amo hasta la casita de Dios”.

La publicación fue recibida con cientos de comentarios de apoyo, felicitaciones y buenos deseos para la pareja, que ha sabido mantener su relación centrada en el fortalecimiento de su núcleo familiar.

En redes sociales, Pamela López dedicó un emotivo mensaje a Paul Michael, resaltando la importancia del amor y el apoyo mutuo.

Una relación consolidada en medio de la polémica

La historia de Pamela López y Paul Michael ha estado rodeada de controversias mediáticas, principalmente por los conflictos legales y personales que la empresaria ha enfrentado con su exesposo, el futbolista Christian Cueva, y la denuncia de su examiga Selene Cucat. No obstante, la pareja ha decidido hacer frente a los rumores y adversidades con muestras públicas de amor y unidad.

En las semanas previas al cumpleaños, Pamela y Paul Michael vivieron otro episodio viral cuando él le dedicó un mensaje romántico que fue objeto de memes y bromas en redes sociales debido a un error atribuido a ChatGPT. En lugar de ocultarse, la pareja apareció junta en televisión nacional y reafirmó su apoyo mutuo, priorizando el bienestar de los hijos de Pamela y la estabilidad emocional de ambos.

Paul Michael también ha denunciado públicamente el acoso y las amenazas recibidas, y ha anunciado acciones legales para proteger su integridad y la de su pareja. En medio del escándalo, la empresaria ha optado por enfocarse en su familia y en actividades profesionales, alejándose de los comentarios externos.

Paul Michael sube una foto besando a Pamela López y le dedica un emotivo mensaje de apoyo, pero un detalle hace sospechar que el texto fue escrito con ChatGPT. TikTok / @riclatorrez

Pamela López y Paul Michael, que este año cumplen su primer aniversario de relación, han convertido la celebración de cumpleaños en una muestra de la estabilidad y el cariño que los une. El evento privado refleja la importancia que ambos dan a la integración de sus familias y al respeto mutuo.

Aunque la relación no ha sido oficializada frente a todos los hijos de Pamela, la pareja ha dejado claro que su prioridad son los momentos compartidos y la construcción de una historia basada en el amor.