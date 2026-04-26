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“Me trataron muy mal”: Carmen ‘La Gata’ García apuntó contra Natalia Málaga y Cenaida Uribe

La exvoleibolista recordó el mal momento que vivió cuando fue despedida de Latino Amisa

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Carmen García, exjugadora de Regatas Lima y de la selección peruana de vóley, compartió recuerdos de su carrera durante una entrevista con Sandra Rodríguez, su excompañera. ‘La Gata’ abordó episodios polémicos que marcaron su paso por el voleibol, especialmente el momento más difícil: su salida de Latino Amisa, actualmente conocido como Olva Latino.

García relató que entregó todo por ese club, incluso trabajando sin recibir salario. “Cuando César Arrese me llama para que sea jugadora, fue muy claro, me dijo: ‘No tengo plata’. Yo no necesitaba que me paguen, porque tenía buenos trabajos y ganaba bien”, recordó.

No solo participó como jugadora, sino que también asumió el rol de entrenadora. En esta etapa, García enfrentó malos tratos de parte de dos figuras reconocidas del voleibol nacional, a pesar de su dedicación al club, como ofrecer su casa a jugadoras de provincia y continuar sin percibir un sueldo.

Carmen García trabaja en Regatas Lima como asistente de Horacio Bastit.
Carmen García trabaja en Regatas Lima como asistente de Horacio Bastit.

Reconoció que no contaba con experiencia suficiente como entrenadora de un equipo de mayores, pero subrayó su profesionalismo y lamentó que no le hayan comunicado directamente la decisión de reemplazarla. García señaló a Verónica de Picciotti, quien falleció hace cinco años, y a Cenaida Uribe.

Verónica era delegada y Uribe, directiva. Ambas resolvieron retirarla del cargo y designar a Natalia Málaga en su lugar.

“Es cierto, era una entrenadora sin experiencia en equipos de mayores. Los dirigentes podrán decir que me sacaron de entrenadora y pusieron a Natalia porque no era una buena entrenadora. Tal vez no era la entrenadora que necesitaban para primera división, tal vez no tenía la experiencia que querían, pero sí fui una profesional y eso nadie me lo va a quitar. Fui una profesional, una buena persona, una buena entrenadora, una buena amiga y compañera de trabajo”, expresó.

¿Qué pasó con Cenaida Uribe?

García también lamentó la falta de comunicación: “Ni ella se acercó a decirme: ‘Gata, ¿qué está pasando?’. Jamás. Ni ella ni Cenaida Uribe. Que quede claro. Cenaida fue al club y se sentó con Verónica porque tenía muchos problemas con ella. Para mí no era una buena persona. Está en el cielo, que en paz descanse, pero para mí no lo era. Cenaida se hizo muy amiga de Verónica y comenzaron los problemas ahí”.

Agregó: “Hubo un momento en que Verónica se burlaba de mí. Yo la miraba y no entendía sus burlas. Todo el juego era detrás mío, para sacarme, y no fueron capaces de decirme: ‘Carmen, no creo que tu entrenamiento sea el adecuado para la superior, te falta experiencia’. Yo lo hubiese entendido”.

Cerró el tema señalando: “Me trataron muy mal, porque yo no fui mala persona con ellos. Tal vez no fue tu experiencia como entrenadora, pero como profesional nadie me lo va a quitar”.

Cenaida Uribe fue la que tomó la decisión de que Carmen García se marche de Latino Amisa.
Cenaida Uribe fue la que tomó la decisión de que Carmen García se marche de Latino Amisa.

Carmen García sobre Natalia Málaga

Por otra parte, Carmen García manifestó su sorpresa por la actitud de Natalia Málaga, quien compartió equipo con ella en la selección y en Regatas Lima, y tampoco la contactó para hablar sobre su reemplazo en Latino Amisa.

“Por supuesto. Natalia y yo siempre nos llevamos muy bien en la selección. Cuando ella estaba en mayor y yo en juvenil, entrenaba con ella y he jugado con ella en Regatas Lima”, relató.

Carmen García afirmó que Natalia Málaga no se comunicó con ella cuando la reemplazó en Latino Amisa.
Carmen García afirmó que Natalia Málaga no se comunicó con ella cuando la reemplazó en Latino Amisa.

“Cuando expuse ese tema en redes sociales, habría sido fácil una llamada telefónica y decir: ‘Gata, ¿qué pasó? Me han hablado, sí voy a entrar, pero cuéntame qué pasó’ y conversarlo. No recibí llamadas de nadie”, concluyó.

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