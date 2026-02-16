Pamela López aparece con velo de novia y Paul Michael le dedica emotivo mensaje: “gracias por tu amor”

La sorprendente imagen de Pamela López luciendo velo nupcial junto a Paul Michael revolucionó las redes, mientras crecen las sospechas de un compromiso que mantiene en vilo a sus fans y colegas del espectáculo (Instagram / paulmichaeloficial)

La fotografía compartida por Paul Michael que sorprendió a sus seguidores. Y es que en la imagen, Pamela López luce un velo nupcial y sostiene un ramo, lo que encendió rumores sobre un compromiso más formal.

El salsero acompañó la publicación con una extensa declaración de amor en la que agradece su compañía y promete proteger la relación. El gesto llegó días después del 14 de febrero, fecha en la que no hubo dedicatorias públicas.

La escena romántica contrasta con el complejo momento que atraviesa la pareja, marcado por denuncias, filtraciones de chats y una investigación que involucra a personas de su entorno cercano.

Una imagen que desató especulaciones

Una fotografía de Pamela López con velo y ramo blanco encendió rumores de boda con Paul Michael, quien acompañó la imagen con una declaración pública de amor. (Instagram / paulmichaeloficial)

El retrato difundido por Paul Michael muestra a Pamela López con atuendo blanco y velo, elementos asociados tradicionalmente a una ceremonia matrimonial. La publicación generó comentarios inmediatos entre usuarios que interpretaron la escena como señal de un posible enlace.

El artista acompañó la imagen con un texto cargado de afecto. “Hoy quiero recordarte lo increíble que eres y lo afortunado que soy por tenerte en mi vida. Desde que llegaste todo tiene más luz y más sentido. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por caminar conmigo. Prometo seguir cuidando nosotros y de este amor tan bonito que construimos cada día. Te amo con todo mi corazón, trujillana”, escribió, etiquetando a la empresaria.

La dedicatoria apareció días después de San Valentín, cuando seguidores notaron la ausencia de mensajes públicos entre ambos. Esta vez, la publicación fue directa y visible. La estética de la fotografía y el tono de la declaración reforzaron la idea de un paso importante en la relación.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de boda o compromiso, pero la puesta en escena alimentó las conjeturas en redes sociales.

Amenazas y exposición de mensajes intimidatorios

Mientras crecían los rumores de boda, Paul Michael denunció públicamente amenazas recibidas por WhatsApp, mostrando capturas y cuestionando el origen de los mensajes. (Instagram / paulmichaeloficial)

Pero antes de que la imagen romántica circulara, Paul Michael utilizó sus redes sociales para denunciar que recibe mensajes amenazantes. El cantante expuso capturas de conversaciones y expresó preocupación por su seguridad.

Según detalló, un número desconocido lo contactó por WhatsApp con insistencia y realizó llamadas que no fueron respondidas. “¿Quién será el autor de estos mensajes y de dónde es el código?”, cuestionó públicamente.

El salsero planteó cuatro posibles caminos frente a la situación: “A) ¿Me pongo a denunciar con nombre y apellido?”, “B) ¿Hago mi video con mi staff de abogados con musiquita de fondo y armo un guion?”, “C) ¿Busco a mis contactos poderosos para que actúen en tiempo récord aún sin ser su jurisdicción?” y “D) ¿Se lo dejo a Dios?”.

La denuncia se produce en un contexto marcado por una acusación presentada por Selene Cucat, examiga de Pamela López, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios. En ese trámite también se menciona a Paul Michael y a Beatriz Solórzano, madre de la empresaria.

La Policía Nacional intervino en el domicilio de López, hecho que generó tensión en la familia. La empresaria calificó el proceso como un “circo legal” y negó haber emitido amenazas.

Acusaciones cruzadas y defensa pública

Pamela López rechazó las denuncias en su contra y acusó intereses externos, mientras su entorno familiar interviene para frenar el impacto mediático. (Instagram / paulmichaeloficial)

Pamela López ha señalado que la denuncia responde a intereses ajenos. En declaraciones previas, sostuvo que Christian Cueva estaría detrás de la acusación con la intención de afectar la tenencia de los hijos que comparten. “Estoy segura que su objetivo es quitarme a mis hijos”, afirmó.

La empresaria negó la autenticidad de los mensajes presentados como evidencia y expresó preocupación por el impacto emocional en su entorno familiar. “Que mis hijos lleguen y me digan ‘me asusté mucho, mamá’, no se lo voy a permitir”, manifestó.

La situación se agravó con la difusión de conversaciones y audios entre Selene Cucat y Christian Cueva, donde se refieren a Paul Michael como “mequetrefe”. López defendió a su pareja y cuestionó que se le mencione en un conflicto del que, según dijo, apenas forma parte.

Fabiana Ríos, hija mayor de la empresaria, también intervino públicamente. A través de mensajes difundidos en redes, respaldó a su madre y pidió respeto frente a la exposición mediática.

En medio del conflicto, Pamela López redujo sus apariciones públicas. Su prioridad, ha dicho, es resguardar a sus hijos y atender la salud de su madre, quien sufrió una descompensación tras la intervención policial.

La imagen con velo y la dedicatoria romántica de Paul Michael emergen en este escenario de controversia. Mientras los seguidores especulan sobre una posible boda, la pareja enfrenta cuestionamientos legales y mediáticos que mantienen el caso en el centro de la atención pública.