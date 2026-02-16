Perú

Pamela López aparece con velo de novia y Paul Michael le dedica emotivo mensaje: “gracias por tu amor”

La influencer captó todas las miradas al posar en un look nupcial inesperado, acompañada por un mensaje sumamente tierno de Paul Michael que enloqueció a sus seguidores con una demostración de cariño en público

Guardar
La sorprendente imagen de Pamela
La sorprendente imagen de Pamela López luciendo velo nupcial junto a Paul Michael revolucionó las redes, mientras crecen las sospechas de un compromiso que mantiene en vilo a sus fans y colegas del espectáculo (Instagram / paulmichaeloficial)

La fotografía compartida por Paul Michael que sorprendió a sus seguidores. Y es que en la imagen, Pamela López luce un velo nupcial y sostiene un ramo, lo que encendió rumores sobre un compromiso más formal.

El salsero acompañó la publicación con una extensa declaración de amor en la que agradece su compañía y promete proteger la relación. El gesto llegó días después del 14 de febrero, fecha en la que no hubo dedicatorias públicas.

La escena romántica contrasta con el complejo momento que atraviesa la pareja, marcado por denuncias, filtraciones de chats y una investigación que involucra a personas de su entorno cercano.

Una imagen que desató especulaciones

Una fotografía de Pamela López
Una fotografía de Pamela López con velo y ramo blanco encendió rumores de boda con Paul Michael, quien acompañó la imagen con una declaración pública de amor. (Instagram / paulmichaeloficial)

El retrato difundido por Paul Michael muestra a Pamela López con atuendo blanco y velo, elementos asociados tradicionalmente a una ceremonia matrimonial. La publicación generó comentarios inmediatos entre usuarios que interpretaron la escena como señal de un posible enlace.

El artista acompañó la imagen con un texto cargado de afecto. “Hoy quiero recordarte lo increíble que eres y lo afortunado que soy por tenerte en mi vida. Desde que llegaste todo tiene más luz y más sentido. Gracias por tu amor, por tu paciencia y por caminar conmigo. Prometo seguir cuidando nosotros y de este amor tan bonito que construimos cada día. Te amo con todo mi corazón, trujillana”, escribió, etiquetando a la empresaria.

La dedicatoria apareció días después de San Valentín, cuando seguidores notaron la ausencia de mensajes públicos entre ambos. Esta vez, la publicación fue directa y visible. La estética de la fotografía y el tono de la declaración reforzaron la idea de un paso importante en la relación.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de boda o compromiso, pero la puesta en escena alimentó las conjeturas en redes sociales.

Amenazas y exposición de mensajes intimidatorios

Mientras crecían los rumores de
Mientras crecían los rumores de boda, Paul Michael denunció públicamente amenazas recibidas por WhatsApp, mostrando capturas y cuestionando el origen de los mensajes. (Instagram / paulmichaeloficial)

Pero antes de que la imagen romántica circulara, Paul Michael utilizó sus redes sociales para denunciar que recibe mensajes amenazantes. El cantante expuso capturas de conversaciones y expresó preocupación por su seguridad.

Según detalló, un número desconocido lo contactó por WhatsApp con insistencia y realizó llamadas que no fueron respondidas. “¿Quién será el autor de estos mensajes y de dónde es el código?”, cuestionó públicamente.

El salsero planteó cuatro posibles caminos frente a la situación: “A) ¿Me pongo a denunciar con nombre y apellido?”, “B) ¿Hago mi video con mi staff de abogados con musiquita de fondo y armo un guion?”, “C) ¿Busco a mis contactos poderosos para que actúen en tiempo récord aún sin ser su jurisdicción?” y “D) ¿Se lo dejo a Dios?”.

La denuncia se produce en un contexto marcado por una acusación presentada por Selene Cucat, examiga de Pamela López, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios. En ese trámite también se menciona a Paul Michael y a Beatriz Solórzano, madre de la empresaria.

La Policía Nacional intervino en el domicilio de López, hecho que generó tensión en la familia. La empresaria calificó el proceso como un “circo legal” y negó haber emitido amenazas.

Acusaciones cruzadas y defensa pública

Pamela López rechazó las denuncias
Pamela López rechazó las denuncias en su contra y acusó intereses externos, mientras su entorno familiar interviene para frenar el impacto mediático. (Instagram / paulmichaeloficial)

Pamela López ha señalado que la denuncia responde a intereses ajenos. En declaraciones previas, sostuvo que Christian Cueva estaría detrás de la acusación con la intención de afectar la tenencia de los hijos que comparten. “Estoy segura que su objetivo es quitarme a mis hijos”, afirmó.

La empresaria negó la autenticidad de los mensajes presentados como evidencia y expresó preocupación por el impacto emocional en su entorno familiar. “Que mis hijos lleguen y me digan ‘me asusté mucho, mamá’, no se lo voy a permitir”, manifestó.

La situación se agravó con la difusión de conversaciones y audios entre Selene Cucat y Christian Cueva, donde se refieren a Paul Michael como “mequetrefe”. López defendió a su pareja y cuestionó que se le mencione en un conflicto del que, según dijo, apenas forma parte.

Fabiana Ríos, hija mayor de la empresaria, también intervino públicamente. A través de mensajes difundidos en redes, respaldó a su madre y pidió respeto frente a la exposición mediática.

En medio del conflicto, Pamela López redujo sus apariciones públicas. Su prioridad, ha dicho, es resguardar a sus hijos y atender la salud de su madre, quien sufrió una descompensación tras la intervención policial.

La imagen con velo y la dedicatoria romántica de Paul Michael emergen en este escenario de controversia. Mientras los seguidores especulan sobre una posible boda, la pareja enfrenta cuestionamientos legales y mediáticos que mantienen el caso en el centro de la atención pública.

Temas Relacionados

Paul MichaelPamela Lópezperu–entretenimiento

Más Noticias

Comando Unificado Puma incauta tres avionetas y destruye un aeródromo clandestino que se usaba para sacar droga en Loreto

El operativo bajo estado de emergencia desmanteló la ruta aérea clandestina y desarticuló la logística financiera de grupos criminales en la frontera amazónica

Comando Unificado Puma incauta tres

Sueldos por Yape y Plin: ¿Puede mi empleador obligarme a usar alguna de las dos billeteras en particular?

Las billeteras digitales ya pueden usarse para el pago de remuneraciones y beneficios en Perú, tras la aprobación del Reglamento de la Ley 32413

Sueldos por Yape y Plin:

Paulo Londra vuelve al Perú por primera vez en el Estadio Nacional: fecha, entradas y todo sobre el show

El artista argentino alista su regreso a nuestro país con su Next Rounds Tour. Conoce todos los detalles del evento

Paulo Londra vuelve al Perú

Censura a José Jerí EN VIVO: Congreso aprueba poner a debate la destitución del presidente encargado

El Parlamento realiza una sesión extraordinaria para decidir la continuidad del mandatario a pocas semanas de las elecciones. La cita inició a las 10.00 horas en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión

Censura a José Jerí EN

Resultados Fase 1 COAR 2026: link oficial para ver la lista de postulantes que pasan a la siguiente etapa

Luego de la prueba escrita, los postulantes clasificados pasarán por entrevistas para medir habilidades socioemocionales, mientras los resultados finales se conocerán a inicios de marzo

Resultados Fase 1 COAR 2026:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura a José Jerí EN

Censura a José Jerí EN VIVO: Congreso aprueba poner a debate la destitución del presidente encargado

Elecciones 2026: JNE definirá este viernes el orden y temas de seis debates presidenciales

CONFIEP advierte que la censura de José Jerí sería costosa para el empleo y la inversión

Perú Libre apoyará cualquier escenario que acabe en la salida de José Jerí, anuncia Flavio Cruz

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

ENTRETENIMIENTO

Paulo Londra vuelve al Perú

Paulo Londra vuelve al Perú por primera vez en el Estadio Nacional: fecha, entradas y todo sobre el show

Majo con Sabor se pronuncia luego de que Gabriel Calvo oficializara su romance: “Tengo que aceptarlo”

Laura Spoya detalla su recuperación tras cirugía de columna: “Tengo 6 clavos en la espalda, me están enseñando a caminar”

Gabriel Calvo y Majo con Sabor: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre la reciente pareja?

Suheyn Cipriani llora por Macarius y pide que no le tiren hate: “Tal vez no estuvo tan enamorado de mí”

DEPORTES

Dónde ver Sporting Cristal vs

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Se revelaron los motivos por los que Hernán Barcos no regresaría a Alianza Lima: “Tenía conflictos”

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026