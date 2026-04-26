Perú

Alimentación saludable clave en el invierno: Minsa recomienda estos nutrientes para prevenir enfermedades respiratorias

Frente al descenso de temperaturas, el Ministerio de Salud aconseja fortalecer las defensas con una dieta rica en vitaminas y minerales. El INS detalla qué alimentos ayudan a proteger a los grupos más vulnerables ante el frío

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Lloviznas y humedad dejan pistas y veredas resbaladizas en varios distritos de la capital.
Lloviznas y humedad serán recurrentes durante las mañanas en el invierno 2026.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), subrayó la importancia de mantener una alimentación saludable durante la temporada de bajas temperaturas.

Los expertos del INS explicaron que la llegada del invierno y la menor exposición solar afectan el funcionamiento del organismo, por lo que una dieta adecuada aporta nutrientes esenciales para reforzar el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

Uno de los puntos centrales es priorizar alimentos ricos en vitaminas y minerales que contribuyen a fortalecer las defensas.

Entre los elementos recomendados, destacan la vitamina C, presente en frutas como naranja, mandarina, piña, cocona, papaya, aguaymanto y camu camu. Este nutriente apoya la respuesta del cuerpo ante infecciones y es fundamental para mantener las barreras naturales de protección.

La vitamina A se encuentra en alimentos como hígado, lácteos, huevo, zanahoria, zapallo, camote y verduras de hoja verde. Su consumo favorece el buen estado de las mucosas respiratorias, consideradas la primera línea de defensa frente a virus y bacterias.

Por su parte, la vitamina E está disponible en cereales integrales, palta, higos, frutos secos y aceite de oliva, y contribuye a optimizar la respuesta inmunológica.

Además de las vitaminas, el organismo requiere minerales como el hierro, el zinc y el selenio, que participan en la producción y funcionamiento de las células encargadas de la defensa. Estos elementos se obtienen de fuentes como pescados oscuros (anchoveta, bonito), vísceras (sangrecita) y menestras.

Insecticidas – alimentos - salud pública – Perú – salud – 3 febrero
(Freepik)

Opciones nutritivas

El INS recomienda incorporar refrigerios nutritivos, de fácil preparación y accesibles, en la dieta diaria para toda la familia. Entre las alternativas sugeridas, destacan el pan con tortilla de atún y brócoli, acompañado de bebidas naturales como quinua con frutas.

También se sugieren preparaciones a base de sangrecita, acompañadas de refrescos de cocona o maracuyá, que aportan nutrientes clave para la protección en época de frío.

Especialistas del Minsa señalaron que los niños, las gestantes y los adultos mayores son los grupos más vulnerables durante el invierno.

Por ello, requieren especial atención en su alimentación para evitar complicaciones de salud. Para los menores de seis meses, la lactancia materna exclusiva se mantiene como la principal medida de protección frente a infecciones respiratorias.

El Ministerio de Salud también recomienda complementar la alimentación saludable con la práctica de actividad física, el lavado frecuente de manos, la ventilación adecuada de los ambientes y el cumplimiento del esquema de vacunación.

Estas acciones contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y a mantener el bienestar general durante la temporada de frío.

La estrategia del Minsa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de elegir alimentos que aporten vitaminas y minerales, y adoptar hábitos que fortalezcan la salud en el contexto del invierno.

Las autoridades insisten en la necesidad de permanecer atentos a los signos de malestar respiratorio y acudir a los servicios de salud ante cualquier síntoma para recibir atención oportuna.

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