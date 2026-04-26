Perú

Bus de la empresa Sur Lima es baleado en Chorrillos al ingresar a patio de maniobras: chofer resultó ileso, pero ataque desata pánico

El atentado ocurrió en plena tarde, cuando la unidad fue interceptada por un sujeto encapuchado que realizó los disparos antes de huir a bordo de una motocicleta. En octubre del año pasado, la empresa ya había denunciado ser víctima de extorsión por parte de bandas criminales

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Un bus de la empresa de transportes Sur Lima fue baleado en Chorrillos cuando se dirigía a su paradero inicial. Un sujeto encapuchado disparó directamente a la ventana del piloto, quien afortunadamente resultó ileso. Fuente: Exitosa Noticias

Un bus de la empresa de transportes y servicios múltiples Sur Lima fue baleado la tarde de este sábado mientras ingresaba a su patio de maniobras en la zona Inmaculada de Villa, Chorrillos. El conductor resultó ileso pese a los disparos que impactaron directamente en la luna del piloto. La Policía Nacional del Perú investiga el ataque, que ocurre en medio de amenazas y extorsiones previas contra la empresa.

De acuerdo con la información recopilada por Exitosa Noticias, el atentado se produjo cuando la unidad regresaba a su paradero y fue interceptada por un sujeto encapuchado, quien disparó tres disparos contra la ventanilla del conductor. En octubre del año pasado, la empresa Sur Lima denunció ante la policía ser víctima de extorsión por partes de bandas delictivas. En esa oportunidad, los delincuentes exigieron el pago de 50.000 soles de inscripción y cuotas de 20.000 soles mensuales para permitirle opera.

Un testigo presencial relató que tras los disparos, el agresor huyó corriendo hasta una motocicleta conducida por un cómplice, que lo esperaba a pocos metros. “He escuchado los disparos. Ha habido tres disparos, y una persona corriendo y una persona en moto que lo está esperando en la reja. Pasó corriendo y se fueron en moto”, narró el vecino, que también utiliza el servicio de la empresa.

Un bus de transporte público blanco y azul al frente, con una imagen superpuesta de una persona con casco y guantes negros apuntando con una pistola
Un bus de la empresa Sur Lima fue baleado en Chorrillos mientras ingresaba a su patio de maniobras, en un ataque vinculado a extorsiones, resultando el conductor ileso. (Composición: Infobae Perú)

Este es el segundo ataque confirmado en el último año contra la empresa de transportes y servicios múltiples Sur Lima, según la emisora radial peruana. La Policía Nacional del Perú acordonó la zona y personal de la División de Criminalística llegó poco después para recolectar pruebas, mientras los vidrios rotos de la ventanilla del conductor quedaban esparcidos en el área restringida.

Vecinos piden extremar medidas de seguridad tras ataque armado

Los usuarios y vecinos de Inmaculada de Villa manifestaron su preocupación tras el ataque. Muchos dependen del servicio de la empresa Sur Lima para desplazarse diariamente hacia sus trabajos, según señaló un residente: “De acá nos desplegamos a nuestros trabajos. Utilizamos todos los vecinos que vivimos acá”. Consultado por su sentir, el testigo reconoció el ambiente de miedo: “Por supuesto que sí, estamos bien atemorizados. Y aquí, la verdad, que a mí me indigna esto, la situación que el Gobierno no pueda hacer nada”.

A pesar de la balacera ocurrida alrededor de las 14:00 h, los choferes de Sur Lima continuaron prestando servicio. No obstante, evitaron brindar declaraciones públicas debido al temor, según la emisora radial peruana. La Policía Nacional del Perú mantiene el resguardo en el patio de maniobras. Los pasajeros compartieron su preocupación ante lo que describieron como una falta de respuesta gubernamental ante la inseguridad en el transporte público.

Mitad izquierda muestra un autobús de pasajeros con una ventana rota y daños; la mitad derecha es una superficie de tierra gris y borrosa
Un autobús de la empresa Sur Lima fue baleado en Chorrillos, impactando la luna del piloto, en un ataque investigado por la PNP en medio de previas amenazas. (Composición: Infobae Perú)

Este episodio, sumado a otros ataques armados recientes, ha alimentado la percepción de inseguridad en el distrito de Chorrillos y en las rutas hacia San Juan de Lurigancho. Los vecinos exigen incrementar las patrullas y la vigilancia permanente, mientras los trabajadores continúan bajo presión, prestando el servicio de transporte para la comunidad.

Antecedente de extorsión y amenazas contra la empresa Sur Lima

En octubre pasado, representantes de la empresa de transportes y servicios múltiples Sur Lima denunciaron ante las autoridades haber recibido amenazas y solicitudes de dinero por parte de bandas criminales. Los extorsionadores exigieron montos precisos: un pago de inscripción de 50.000 soles y cuotas mensuales de 20.000 soles, bajo amenaza de ataques como el perpetrado este sábado.

Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú exploran si este atentado constituye una forma de presión para el pago exigido.Las bandas criminales han intensificado en los últimos meses sus acciones contra empresas transportistas en el sur de Lima, utilizando ataques armados para amedrentar a los conductores y forzar la entrega de dinero.

Sicarios abren fuego contra la casa de un empresario en un presunto caso de extorsión. Una persecución policial culminó con la captura de dos miembros de 'Los Mexicanos', la banda criminal detrás del atentado. En el operativo se incautó un arma de fuego y municiones. | Video: Latina

A raíz de este nuevo ataque, los directivos de Sur Lima insisten en la necesidad de mayor presencia policial en los corredores y patios de maniobras, ya que el temor entre los conductores y usuarios persiste. El incidente se suma a la cadena de hechos violentos recientes que afectan la integridad del transporte público y la tranquilidad de los habitantes de Chorrillos.

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